Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a început luni o vizită oficială în Asia. Liderul american participă la un summit trilateral inedit alături de Vladimir Putin și Xi Jinping. Reuniunea la nivel înalt va avea loc în China. Agenda include discuții complexe despre armamentul nuclear și acorduri economice strategice.

Trump a anunțat și o posibilă întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Statele Unite doresc reluarea dialogului pe tema programului nuclear al Phenianului.

Discuții despre Ucraina și temerile lui Zelenski

În ciuda unor anunțuri anterioare ale Casei Albe, Trump a confirmat abordarea dosarului ucrainean. Războiul din Ucraina a ajuns la aproape cinci ani de la declanșare.

„Vom discuta despre subiectul meu preferat, Ucraina. Ucraina pierde teritoriu. Rusia pierde 25.000 de soldați pe lună. Așa că vom discuta despre asta”, a declarat Donald Trump la Casa Albă, fix înainte de plecare.

Această decizie a provocat reacții imediate la Kiev. Președintele Volodimir Zelenski a criticat organizarea acestei întâlniri la nivel înalt. Liderul ucrainean se teme de o redesenare globală a sferelor de influență. El a comparat summitul din China cu istorica Conferință de la Yalta din 1945. Atunci, marile puteri au împărțit teritoriile și au conturat ordinea mondială postbelică.

„Chiar nu vrem ca acest eveniment să se transforme într-un «Yalta 2, 3, 4», cu o redistribuire a influenței”, a avertizat Zelenski luna trecută, scrie news.ro.

Escala din Alaska și problemele interne

Zborul prezidențial a suferit o modificare de traseu. Avionul Air Force One trebuia să aterizeze la Anchorage pentru realimentare. Aeronava s-a îndreptat însă spre Fairbanks, din cauza condițiilor meteorologice extreme. Schimbarea a fost confirmată abia după aterizare, la apariția primelor fotografii în presa locală. La aeroport a fost observat și un model mai vechi Air Force One. iar jurnaliștii nu au remarcat nicio mișcare între cele două aeronave.

Această deviere a amintit presei de un episod controversat petrecut în luna iulie. Atunci, după un summit NATO în Turcia, Trump a părăsit țara în secret. El s-a ascuns într-un camion de catering pentru a ajunge la avion.

Turneul asiatic începe la Manila și continuă la Shenzhen. Vizita externă vine într-un moment intern dificil pentru președintele american în care administrația sa gestionează o criză națională provocată de suspendarea zborurilor. Trump a lăsat comunicarea publică pe seama secretarilor Sean Duffy și Markwayne Mullin. El a apărat această decizie și a subliniat că oficialii s-au descurcat foarte bine.

În plan politic, Donald Trump trebuie să se adapteze la o nouă realitate la Washington, unde partidul său a pierdut controlul ambelor camere ale Congresului la recentele alegeri intermediare.