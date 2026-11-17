Ion Iliescu, în conflict cu jurnaliștii

În cele trei mandate ale fostului președinte al României Ion Iliescu, relația cu presa, mai ales în primele două mandate, a fost una destul de contondentă.

În al doilea mandat al președintelui Iliescu, Administrația Prezidențială a retras acreditarea jurnaliștilor publicației „Evenimentul zilei”, în contextul în care redacția era critică la adresa puterii.

Anunțul a fost făcut pe 13 mai 1993, iar interdicția a fost în vigoare până pe 12 octombrie 1994, adică aproximativ 17 luni.

Ion Iliescu era supărat pe redacția Evenimentul Zilei în contextul în care jurnaliștii și redactorul șef Ion Cristoiu negau „scenariul Revoluției” și „valorile ei”.

Cu un an înainte, în 1992, Administrația Prezidențială a ridicat acreditarea unui jurnalist de la România liberă și a interzis accesul agenției independente A.M. Press la Cotroceni, povestea Cristoiu într-un articol pu

„Măi, animalule!” și „măgarii” din presă

În august 1992, la Constanța, Ion Iliescu a fost provocat de o serie de întrebări incomode ale jurnalistului Paul Pârvu de la ziarul Telegraf, despre Revoluție, protestele din Piața Universității, KGB, Moscova și presupusa influență sovietică.

În fața acestor întrebări, președintele i-a răspuns: „Măi, animalule!”

13 ani mai târziu, În martie 2005, în contextul unei audieri în dosarul Revoluției, deja fostul președinte Ion Iliescu a vorbit despre „măgari în presă” care susțineau că va fi inculpat. „Pai, da’ nu le e rușine acestor indivizi?”.

Derapajele în epoca Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu a fost un etalon în ceea ce privește remarcile jignitoare și comentariile misogine și rasiste. Băsescu a avut cel mai mare număr de derapaje la adresa presei ostile.

În 2005, la bilanțul Poliției Române, o ziaristă l-a întreabat cum i se pare poliția acum. „În orice caz mult mai frumoasă decât tine”, i-a răspuns la acel moment șeful statului.

Pe 19 mai 2007, în ziua votului pentru referendumul privind demiterea şefului statului, preşedintele s-a aflat într-un supermarket din Capitală, unde a fost filmat şi înregistrat de câţiva ziarişti.

Iritat de insistențele jurnalistei Andreea Pană de la Antena 3 i-a spus acesteia: „Păsărică, tu nu ai altă treabă?” și i-a smuls din mână telefonul cu care îl filma.

Atacul rasist al fostului președinte

După ce fostul președinte s-a urcat în autoturismul personal, telefonul a înregistrat o discuţie purtată cu soţia sa, Maria. În cursul discuţiei, Băsescu a numit-o pe jurnalistă „ț*****ă împuţită”.

Înregistrarea respectivă a fost ştearsă. Ulterior, aparatul a fost restituit, iar angajaţii postului TV au reuşit să recupereze înregistrarea și au publicat-o.

În urma scandalului public declanşat de difuzarea înregistrării, preşedintele i-a prezentat scuze ziaristei.

Aceasta l-a reclamat pe preşedinte la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), care a decis să-l sancţioneze pe Băsescu cu avertisment.

Şeful statului a contestat decizia CNCD la Curtea de Apel Bucureşti (CAB), însă, în noiembrie, instanţa a respins contestaţia ca neîntemeiată.

„Vin direct la tine la birou să o facem”

Pe 4 octombrie 2007, la Brăneşti, în județul Ilfov, Băsescu a fost întrebat dacă va face o declaraţie la Bucureşti despre rezultatul unei moţiuni de cenzură eşuate a PSD împotriva Guvernului PNL-UDMR.

Jurnaliştii l-au întrebat pe fostul președinte cum comentează rezultatul moțiunii, la care acesta le-a răspuns: „Nu aici, mergem la Bucureşti”

O ziaristă de la grupul de televiziuni Antena a insistat, întrebându-l pe şeful statului dacă va face la Bucureşti o declaraţie referitoare la rezultatul moţiunii.

„Sigur, vin direct în birou la tine să o facem”, a răspuns Băsescu.

Băsescu recidivează

În octombrie 2006, cu ocazia unei întâlniri oficiale desfășurate la sediul Serviciului Român de Informații, președintele a refuzat să răspundă la o întrebare adresată de ziaristul Ovidiu Zara, de la ziarul Curentul, preferând să îl numească pe acesta „g****r”.

Jurnalistul l-a întrebat câţi securişti mai sunt în acest serviciu secret. Iniţial, Băsescu a precizat, din proprie iniţiativă, că în SRI nu mai există astfel de cadre

Când a fost întrebat dacă chiar nu mai sunt securişti în SRI, preşedintele României i-a reproşat, public, ziaristului respectiv, că are nevoie de un titlu de prima pagină.

Ulterior, crezând că nu poate fi auzit, i-a spus fostului șef SRI, Radu Timofte şi noului șef, George Maior, că un astfel de „g****r” îi poate atrage într-o „capcană”.

Băsescu nu a negat că a folosit acest apelativ. Ulterior, într-o vizită la Oradea, acesta a adresat scandalul spunând că „cine trage cu urechea îşi asumă riscuri”.

„Întrebările trebuie să probeze un minim de inteligenta”

În 2008, într-o conferință de presă, a spus unei jurnaliste de la RFI că „întrebările trebuie să probeze un minim de inteligență”.

Băsescu era prezent, alături de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu la reuniunea Consiliului European de vara.

Tir de remarci sexiste la adresa jurnalistelor

În noiembrie 2006, Băsescu a făcut o vizită la Spitalul Judeţean din Timişoara, ocazie cu care a participat la un curs de prim-ajutor, material didactic fiind un manechin din plastic. La conferinţa de după eveniment, o jurnalistă de la Realitatea l-a întrebat dacă poate povesti celor prezenţi ce a învăţat la cursul de resuscitare.

Fostul președinte i-a cerut, râzând, să se urce pe masa de conferinţă, ca să îi arate.

Cu alte ocazii, Băsescu s-a „oferit” să o angajeze la Cotroceni pe jurnalista Dana Chera, de la Antena 3, „pentru că este blondă”, iar pe jurnalista Gabriela Antoniu, de la Jurnalul Naţional, a invitat-o pe şoseaua de centură, după ce a catalogat-o „cretină şi tâmpită”.

Referințele lui Băsescu la „blonde” și remarcile sexiste au fost o constantă pe perioada ambelor mandate ale fostului președinte.

Mircea Badea, exclus de la o conferință de presă susținută de Băsescu

Realizatorul „În gura presei”, Mircea Badea, a povestit în cadrul emisiunii că, la finalul ultimului mandat al lui Traian Băsescu, a mers la Palatul Cotroceni pentru a-i pune acestuia o întrebare, dar a fost oprit la intrare.

Realizatorul TV a spus că s-a înscris pe lista Antena 3 și că, odată ajuns acolo, i s-a comunicat că nu este trecut pe lista de jurnaliști.

„Eu am vrut să mă duc la ultima conferință de presă a lui Petrov. Nu eram acreditat la Palatul Cotroceni, dar, la ultima conferință de presă, m-am trecut și eu pe listă, să mă duc să-i pun o întrebare.

Când am ajuns la Cotroceni, mi-au zis că nu sunt pe lista de intrare. M-am dus acolo, la intrare, cu buletinul. (…) Și mi-au zis ăia: „Știți, nu avem cum să vă lăsăm. V-a tăiat de pe listă și nu avem cum să vă lăsăm să intrați”. „Bine”, am zis. M-am cărat de la Palatul Cotroceni.”, a povestit Mircea Badea.

Este cunoscut faptul că fostul președinte Traian Băsescu se afla în conflict cu televiziunile trustului Intact în acea perioadă.

Klaus Iohannis și „scurgerea” în presă a legilor securității naționale

În iunie 2022, la Buzău, fostul președinte Klaus Iohannis a vorbit despre scurgerea în presă a drafturilor legilor securității naționale.

Acesta a declarat la acel moment că „cineva, și știm cine” a considerat că e bine să le dea presei.

Un jurnalist l-a întrebat la conferința din 5 iulie 2022 dacă folosește puterea de șef al statului și de președinte CSAT ca să afle sursele unor publicații.

„Nu, și știți bine că nu o fac”, a spus fostul șef al statului.

La acel moment, ActiveWatch și alte 45 de ONG-uri au semnat un apel care îl acuza pe Iohannis că a adus un atac direct la libertatea presei. Acestea au spus că președintele i-a amenințat voalat pe cei care ar fi făcut publice proiectele.

Klaus Iohannis nu a avut neapărat o relație contondentă cu presa și nu a adresat jigniri jurnaliștilor, însă a fost distant față de aceștia pe parcursul celor două mandate ale sale.