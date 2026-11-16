SENS acuză „coaliția PSD-AUR” din Parlament că „a copiat modelul extremiștilor din Occident și a început să atace imigranții”, inventând o problemă inexistentă privind așa-zisul pericol al migranților asupra ordinii publice.

În loc să facă o cerere prin Legea accesului la informații publice, PSD și AUR au făcut o „comisie rasistă” în Parlament și au motivat necesitatea acestei comisii cu „date vagi și cu grafice inexacte”, spune SENS.

Refugiații și migranții sunt o minoritate cu drepturi reduse

„Exploatarea prin muncă și rețelele de trafic sunt probleme reale. Tocmai de aceea e revoltător să le folosești ca pretext pentru o campanie împotriva unor oameni pe care statul român i-a adus aici să muncească”, avertizează partidul.

Atât refugiații, cât și imigranții din România reprezintă o minoritate cu drepturi reduse. „Rata criminalității în România nu are nicio legătură cu migrația, ci cu modul total iresponsabil de a face politici publice: fără statistici și cercetări reale și fără a adresa problemele care dor precum educație sau sănătate”, avertizează SENS.

„Vinovați pentru anul greu care se încheie nu sunt livratorii care ne aduc mâncarea, ci politicienii care au scumpit-o și care, în loc să găsească soluții pentru această situație, înființează comisii de anchetă cu 15 membri când ar putea să trimită cereri pe 544, spune sursa citată.

„Copiii vor îngheța în școli și anul ăsta, iar bolnavii în spitale, dar nu pentru că avem străini care muncesc pe salarii de nimic, ci pentru că avem politicienii care se prefac că muncesc de când și-au preluat mandatele în Parlament”, arată SENS.

„Cu o ipocrizie teribilă” PSD și AUR au copiat modelul extremiștilor din Occident și atacă imigranții

„Toată clasa politică vinovată de tot ce nu merge în țara asta a făcut front comun împotriva unor oameni cu mai puține drepturi, i-a folosit constant ca să distragă atenția și s-a asigurat că ura este răspândită cât mai departe posibil”, spune SENS.

Până mai recent erau găsiți țapi ispășitori minoritățile sexuale, așa cum am văzut de la „referendumul pentru familie” până la „dl Goe din Gara din Ploiești”.

De curând însă, clasa politică a mai adăugat o categorie de vinovați. Cu o ipocrizie teribilă, a copiat modelul extremiștilor din Occident și a început să atace imigranții.

De câțiva ani circulă știri false despre ajutoare financiare impresionante pe care le-ar primi refugiații ucraineni, iar acum atenția este distrasă către imigranții economici. Cei care, la fel ca românii, au plecat de acasă ca să câștige o pâine cinstită”, spune SENS.

„Adevărata coaliție de guvernare”

AUR și PSD, „adevărata coaliție de guvernare, au votat pentru înființarea unei comisii rasiste în Parlament în loc să transmită o cerere prin Legea 544. Au motivat necesitatea acestei comisii cu date vagi și cu grafice inexacte. Cazurile documentate în expunerea de motive nu țin de securitatea națională (o bătaie, accidente pe scutere etc.), cifrele sunt infime și nereprezentative pentru zecile de mii de străini din România, iar victimele sunt transformate în suspecți”, spune SENS.

Exploatarea prin muncă și rețelele de trafic sunt probleme reale. Tocmai de aceea „e revoltător să le folosești ca pretext pentru o campanie împotriva unor oameni pe care statul român i-a adus aici să muncească”.

Informațiile cerute se pot obține foarte ușor de către orice cetățean prin Legea 544/2001, arată sursa citată.

Lecție de documentare

SENS a transmis 6 cereri de informații publice către IGI, IGPF, IGPR, ITM, CNCD și ANITP și anunță că le va publica răspunsurile imediat cum le va primi.

„Până atunci, invităm parlamentarii să învețe din munca cercetătorilor de la Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației care studiază migrația în România de ani buni”, spune partidul într-un comunicat.

„Sau să citească măcar ultimul studiu elaborat de Consiliul Economic și Social din România «Migrația cetățenilor din țări terțe în România: Integrarea pe piața muncii și riscurile exploatării prin muncă»”.

Săptămâna trecută, AfD, AUR de Germania, a dat vina pe români pentru ce nu merge acolo. Înainte să credeți că străinii sunt de vină pentru toate greșelile politicienilor, amintiți-vă că, dincolo de granițele României, noi suntem străinii.

Comisie de anchetă privind așa-zisul „fenomen al migrației”

Pe 11 noiembrie 2026 , Parlamentul României a adoptat, cu voturile PSD, AUR și S.O.S. România , înființarea unei comisii speciale de anchetă privind fenomenul migrației.

Documentul de înființare vizează explicit evaluarea impactului migrației asupra ordinii publice și securității naționale, marcând o aliniere parlamentară între aceste formațiuni, criticată de partidele din opoziție.

Deși nu există o coaliție oficială de guvernare sub acest nume, opoziția și presa au semnalat o colaborare frecventă în Parlament între PSD și AUR pe parcursul anului 2026.

Obiectivele comisiei

La conducerea noii comisii a fost ales deputatul AUR Valeriu Munteanu. Conform proiectului adoptat, structura parlamentară are următoarele obiective principale:

Evaluarea ordinii publice. Comisia va analiza impactul migrației asupra ordinii publice și securității naționale, verificând datele oficiale privind infracționalitatea comisă de cetățeni străini în perioada 2022–2026.

Controlul instituțiilor statului. Parlamentarii vor audita activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări și a Poliției de Frontieră, urmărind eventualele vulnerabilități în aplicarea regimului străinilor.

Combaterea rețelelor ilegale. Ancheta vizează identificarea rețelelor de trafic de migranți, a cazurilor de ședere ilegală și a situațiilor de exploatare prin muncă a lucrătorilor din afara Uniunii Europene.

Argumentele inițiatorilor Reprezentanții AUR, alături de cei ai S.O.S. România, au inițiat demersul invocând riscuri de securitate și abuzuri asupra forței de muncă.

HotNews Riscuri de securitate și criminalitate. În expunerea de motive citată de, inițiatorii susțin că creșterea rapidă a numărului de muncitori extracomunitari necesită verificarea riscurilor sanitare și prevenirea pătrunderii rețelelor de criminalitate organizată.

Sprijinul parlamentar al PSD. Deputații PSD au votat pentru constituirea comisiei, facilitând adoptarea hotărârii în plen, în timp ce liderii AUR au acuzat existența unor rețele ilegale de recrutare a muncitorilor străini.

Reacțiile opoziției și criticile aduse demersului Reprezentanții PNL și USR au votat împotriva înființării acestei comisii și au criticat atât discursul AUR, cât și sprijinul oferit de PSD. [ 1

Agerpres Alimentarea xenofobiei. Potrivit declarațiilor citate de, parlamentarii PNL au acuzat AUR de populism și de promovarea unui discurs al urii pe o temă care nu reprezintă o criză reală în România.

Suspiciuni asupra muncitorilor legali. Lideri liberali au atras atenția că o astfel de anchetă riscă să creeze neîncredere față de cetățenii străini care muncesc legal în România și acoperă deficitul de forță de muncă.