În prezent, sunt stocuri limitate de Lyrica și variantele generice ale medicamentului în depozite și farmacii de la nivel național, spune Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România. Tocmai de aceea, ADRFR a lansat comenzi pentru a crește stocurile de Lyrica.

„Având în vedere prevederile legale din domeniul Concurenței, ADRFR nu poate centraliza și nu dispune de informații exacte privind cantitățile de Lyrica și variantele generice disponibile în depozitele si farmaciile companiilor membre”, spune ADRFR într-un comunicat remis presei luni.

Având în vedere acest context, distribuitorii au lansat comenzi pentru a crește volumele de stocuri de Lyrica și variantele generice și imediat ce aceste comenzi vor fi onorate, vom asigura distribuirea lor rapidă către farmaciile comunitare.

Rogobete le-a cerut scuze pacienților cu boli oncologice

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le cere scuze, luni, pacienţilor cu boli oncologice care, pe lângă diagnosticul şi tratamentele dificile prin care trec, sunt puşi în situaţia de a se îngrijora şi pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise.

El a admis că abordarea sa birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie, dar spune că nu aceasta i-a fost intenţia sa.

„Le cer scuze pacienţilor oncologici care, pe lângă diagnosticul şi tratamentele dificile prin care trec, sunt puşi în situaţia de a se îngrijora şi pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise. Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenţia mea, nici pe departe”, scrie ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Ordin pentru suplimentarea stocurilor în farmacii

Ministrul mai spune că a semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conţin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule.

„Vreau să clarific şi un aspect important: notificările de discontinuitate a producţiei publicate pe pagina ANMDMR nu înseamnă automat că un medicament nu se mai găseşte pe piaţă. Înţeleg însă că, pentru un pacient care îşi caută tratamentul, această explicaţie nu este suficientă. Ceea ce contează este să îl poată obţine la timp. Nu am susţinut niciodată că avem de toate şi că toate problemele din sistemul de sănătate sunt rezolvate. Am vorbit deschis despre disfuncţionalităţi, iar responsabilitatea mea este să iau măsuri pentru rezolvarea lor”, a mai spus el.

Ce este ADRFR

„ADRFR își exprimă disponibilitatea de a acționa pe mai departe cu deplină deschidere și de o manieră constructivă, în vederea identificării de soluții care să susțină atingerea obiectivului nostru comun: asigurarea accesului cât mai facil al pacienților din România la tratamentele de care au nevoie”, spune asociația.

Înființată în 2003, Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR) reprezintă o parte din cele mai mari companii din piața de distribuție și retail farmaceutic autohton, cu peste 10.000 de angajați și în jur de 1500 de farmacii la nivel național.

Din luna iulie 2012, ADRFR este membru cu drepturi depline al GIRP – Groupement International de la Repartition Pharmaceutique (Asociația Europeană a Distribuitorilor Farmaceutici), iar din anul 2019 este membru al European Federation of Pharmacy Chains (EFPC – Federația Europeană a Lanțurilor de Farmacii).

Citește și: