Val masiv de sancțiuni UE împotriva Rusiei: 50 de bănci, patroana Wildberries – cea mai bogată femeie din Rusia, companii din EAU, China, Seychelles şi Oman

UE intensifică presiunea asupra sectorului financiar al Rusiei, vizând aproape 50 de bănci suplimentare, înăsprind în același timp restricțiile asupra sectorului energetic, una dintre principalele surse de venit ale țării.

UE a adoptat măsuri restrictive care vizează aproape 50 de bănci și instituții financiare rusești suplimentare, înăsprind și mai mult restricțiile asupra sectorului financiar al Rusiei.

Prin înăsprirea și extinderea progresivă a sancțiunilor asupra sectorului bancar rusesc, UE blochează canalele financiare care procesează veniturile statului și finanțează efortul de război al Rusiei.

Ultimele măsuri consolidează, de asemenea, răspunsul UE la amenințările hibride ale Rusiei, inclusiv cea mai amplă acțiune de sancțiuni luată vreodată împotriva rețelelor implicate în manipularea și interferența informațiilor străine (FIMI).

Wildberries și Ozon, sancționate

Statele membre ale UE au decis să impună sancţiuni unui număr de 12 persoane – inclusiv Tatianei Kim – şi de 101 entităţi, din cauza rolului pe care-l joacă în finanţarea Războiului rus din Ucraina, anunţă într-un comunicat Cei 27.

Aproximativ 50 de bănci şi instituţii financiare ruse sunt sancţionate cu scopul de a „tăia canalele financiare care procesează veniturile statului” rus, anunţă ei.

În afară de Wildberries, UE impune sancţiuni Ozon – cealaltă mare întreprindere rusă de comerţ online.

Ucraina a atacat în mai multe rânduri depozite ale celor două firme, pe care le acuză de distribuţia de piese folosite de către armata rusă.

Wildberries şi Ozon sunt comparate adesea cu Amazon din cauza acapărării sectorului în Rusia.

Flota fantomă, vizată și ea

Cei 27 sancţionează totodată flota fantomă rusă, care ajută la ocolirea sancţiunilor impuse de către Occident exporturilor ruse de petrol – prin sancţionarea unor societăţi din Emiratele Arabe Unite (EAU), China, Seychelles şi Oman.

Toate aceste întreprinderi sunt acuzate de faptul că cumpără în mod ilegal petrol de origine rusească.

Sunt sancţionaţi, de asemenea, oameni de afaceri care deţin sau administrează nave din cadrul flotei fantomă ruse.

Aceste sancţiuni prevăd o blocare a activelor în UE, o interdicţie de a călători în Uniune şi de a finanţa în vreun fel aceste persoane şi entităţi.

Peste 4.600 de persoane şi entităţi au fost sancţionate deja de către UE.

Contracararea campaniei hibride a Rusiei

UE a adăugat 30 de persoane și două entități pe lista celor care fac obiectul măsurilor restrictive ale UE. Acesta este cel mai mare pachet de sancțiuni al UE care vizează FIMI de până acum, lovind rețelele și persoanele implicate în manipularea mediului informațional din întreaga Europă.

Printre acestea se numără Social Design Agency (SDA), o companie de relații publice și tehnologie politică cu sediul la Moscova, care desfășoară operațiuni de manipulare și interferență informațională la scară largă, finanțate, conduse și supravegheate de Administrația Prezidențială Rusă. SDA a orchestrat campanii care vizează țările UE, instituțiile UE și sprijinul public pentru Ucraina, inclusiv în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din 2024 și operațiuni specifice împotriva Germaniei și Franței.

Listele includ, de asemenea, 24 de persoane care lucrează pentru SDA și care au contribuit în diverse funcții la dezvoltarea și desfășurarea așa-numitei contracampanii europene și contracampanii ucrainene. Prin urmare, UE vizează nu doar organizațiile din spatele acestor operațiuni, ci și persoanele implicate în dezvoltarea și desfășurarea lor.

Consiliul a enumerat, de asemenea, propagandiști proeminenți, inclusiv figuri de televiziune rusești Vitali Eliseev și Petr Marchenko, bloggerul și comentatorul militar de origine ucraineană Yurii Podoliaka și Chay Bowes de la RT International. Aceștia au participat la manipularea informațiilor și la diseminarea unor narațiuni care legitimează și susțin războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Pachetul vizează, de asemenea, NoName057(16), un grup de hackeri pro-ruși care revendică responsabilitatea pentru atacuri cibernetice împotriva organismelor guvernamentale, a infrastructurii critice și a companiilor private din Ucraina, Statele Unite și statele membre ale UE. În UE, grupul a vizat site-uri web și portaluri online din mai multe sectoare prin atacuri de tip Denial-of-Service (DDoS). Acestea includ sectoarele energetic, financiar și al transporturilor, instalațiile de alimentare cu apă, precum și partide politice și candidați în timpul proceselor electorale.

Cele 27 de state membre UE pregătesc, de asemenea, cel de-al 22-lea pachet de sancţiuni, care prevăd măsuri economice şi financiare mai largi în vederea înscrierii unor persoane şi entităţi pe „lista neagră” a UE.