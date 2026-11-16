Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 4 Poliție au fost sesizați, prin 112, cu privire la acest incident.

Oamenii legii au ajuns la fața locului și au descoperit că victima agresiunii este un tânăr de 35 de ani, din Nepal.

Mai mult, la fața locului s-au deplasat și paramedicii SMURD, care i-au acordat îngrijiri medicale.

Livrator străin bătut în Capitală, martori indiferenți

Incidentul s-a petrecut în fața unui supermarket din zona Piața Domenii. Martorii evenimentului susțin că ceilalți oameni au trecut nepăsători pe stradă, în timp ce livratorul era agresat.

„Am fost 3 femei care am sărit în ajutorul tânărului care a fost izbit cu capul de beton: vânzătoarea din magazin, care s-a rostogolit pe jos cu atacatorul, eu și o doamnă care a intrat în Mega strigând ‘ajutor’ și a ieșit tot singură. Agenții de pază: „nu e treaba mea!” Clienții cărora li s-a cerut ajutor: „nu e treaba mea!” Trecătorii prin gang: „nu e treaba mea!” Cei de la taraba cu fructe: „nu e treaba mea!” Un domn s-a oprit, alertat de țipetele mele îngrozite, și a reușit să-l elibereze pe nepalez”, potrivit unui martor, notează Profit.ro.

Agresorul unui livrator din Bangladesh, reținut de DIICOT

Cazurile de agresiune asupra livratorilor din țări asiatice care lucrează în Capitală sunt tot mai dese.

Recent, un tânăr a fost reținut de DIICOT sub acuzația de amenințare în scop terorist în formă continuată.

Sursa citată precizează faptul că acesta posta pe rețelele sociale mesaje de amenințare la adresa minorităților etnice și religioase. De asemenea, el amenința și cu distrugerea unui lăcaș de cult din București.

„La data de 7 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist în formă continuată. Avertisment – Posibilă majorare cu 100 de lei a facturilor la energie electrică CITEȘTE ȘI Avertisment – Posibilă majorare cu 100 de lei a facturilor la energie electrică. Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, din cursul lunii octombrie 2025 până în prezent, motivat religios și ideologic, inculpatul, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale unice, a amenințat pe rețelele de socializare mai multe persoane aparținând unor minorități etnice și religioase cu săvârșirea unor acțiuni violente îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății acestora”, potrivit procurorilor DIICOT.