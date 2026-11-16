Livrator străin bătut în Capitală. Reacția martorilor: Nu e treaba mea

Incidentul s-a petrecut în fața unui magazin din zona Piața Domenii din București.

Mihai Dima
Livrator străin bătut în Capitală. Reacția martorilor: Nu e treaba mea

Un alt livrator străin a fost bătut în București

Incidentul s-a petrecut în fața unui magazin din zona Piața Domenii din București.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 4 Poliție au fost sesizați, prin 112, cu privire la acest incident.

Oamenii legii au ajuns la fața locului și au descoperit că victima agresiunii este un tânăr de 35 de ani, din Nepal.

Mai mult, la fața locului s-au deplasat și paramedicii SMURD, care i-au acordat îngrijiri medicale.

Livrator străin bătut în Capitală, martori indiferenți

Incidentul s-a petrecut în fața unui supermarket din zona Piața Domenii. Martorii evenimentului susțin că ceilalți oameni au trecut nepăsători pe stradă, în timp ce livratorul era agresat.

„Am fost 3 femei care am sărit în ajutorul tânărului care a fost izbit cu capul de beton: vânzătoarea din magazin, care s-a rostogolit pe jos cu atacatorul, eu și o doamnă care a intrat în Mega strigând ‘ajutor’ și a ieșit tot singură. Agenții de pază: „nu e treaba mea!” Clienții cărora li s-a cerut ajutor: „nu e treaba mea!” Trecătorii prin gang: „nu e treaba mea!” Cei de la taraba cu fructe: „nu e treaba mea!” Un domn s-a oprit, alertat de țipetele mele îngrozite, și a reușit să-l elibereze pe nepalez”, potrivit unui martor, notează Profit.ro.

Agresorul unui livrator din Bangladesh, reținut de DIICOT

Cazurile de agresiune asupra livratorilor din țări asiatice care lucrează în Capitală sunt tot mai dese.

Recent, un tânăr a fost reținut de DIICOT sub acuzația de amenințare în scop terorist în formă continuată.

Sursa citată precizează faptul că acesta posta pe rețelele sociale mesaje de amenințare la adresa minorităților etnice și religioase. De asemenea, el amenința și cu distrugerea unui lăcaș de cult din București.

„La data de 7 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist în formă continuată. Avertisment – Posibilă majorare cu 100 de lei a facturilor la energie electrică CITEȘTE ȘI Avertisment – Posibilă majorare cu 100 de lei a facturilor la energie electrică. Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, din cursul lunii octombrie 2025 până în prezent, motivat religios și ideologic, inculpatul, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale unice, a amenințat pe rețelele de socializare mai multe persoane aparținând unor minorități etnice și religioase cu săvârșirea unor acțiuni violente îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății acestora”, potrivit procurorilor DIICOT.

Citiți și: Livrator străin atacat pe stradă

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Se pare ca strainii din Romania se obisnuiesc mai greu cu plata zeciuialei si a taxei de protectie.

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Cinemaraton Play Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro