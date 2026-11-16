Diana Buzoianu, vicepreședinte USR, a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre relația rece pe care USR o are cu președintele Nicușor Dan. A avut și câteva reproșuri legate de faimoasa deja conferință de presă la care jurnalistul Ovidiu Vanghele a fost interzis. Buzoianu a vorbit și despre șansele ca asperitățile evidente dintre PNL și USR să fie depășite pentru o colaborare la alegerile viitoare. Cine a numit alianța viitoare Polul Modernizator? Cât de mult crede în prezidențiabilul Ilie Bolojan? Ce spune despre reforma administrativă a PSD? L-ar mai susține USR pe Nicușor Dan pentru încă un mandat? Ar fi bun Dominic Fritz ca președinte al României? Răspunsurile, în rândurile următoare.

Cotidianul: După congresul pe care l-ați avut și alegerea noilor echipe, va rezista Dominic Fritz în fruntea USR și, dacă da, cât? Este un mandat limitat sau va merge USR pe mâna lui Dominic Fritz până la alegerile din următorii ani?

Diana Buzoianu: Bun, noi deja l-am reconfirmat pe Dominic Fritz pentru acest mandat, deja a fost acest vot de reconfirmare. Pentru noi este foarte clar că îl susținem pe Dominic Fritz, iar acum, mai departe, focusul nostru este în extern, nu în interior.

Am avut un congres, s-a ales Biroul Național. Mai departe, absolut toate energiile noastre trebuie să meargă pentru a atrage voturi în exterior. Pentru că noi avem niște promisiuni care au fost făcute românilor în ultimii zeci de ani de foarte mulți politicieni care au avut puterea, care au fost la butoane. Promisiuni care nu s-au mai împlinit.

Diana Buzoianu: USR vrea să elimine PSD și AUR de la guvernare

Există o revoltă a românilor, pe bună dreptate, că aceste promisiuni nu s-au împlinit și noi suntem politicienii care putem să livrăm și rezultatele, mai departe de promisiuni. Pentru asta avem nevoie să fim votați.

Cred că am arătat foarte clar în ministerele pe care le-am condus că nu ne-am sfiit de la reforme, nu ne-am dat înapoi de la bătălii cu corupții, nu am închis ochii la nereguli, la injustiții, iar asta trebuie să fie făcut la un nivel mult mai ridicat, la nivel național, în toate ministerele.

Cotidianul: Ce scor își propune să ia USR la următoarele alegeri?

Diana Buzoianu: Noi ne propunem foarte clar să avem o guvernare fără PSD și fără AUR.

Cine va fi viitorul președinte al USR? Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Cotidianul: Bun, voi ajunge imediat și la alianța cu PNL, dar să rămânem un pic în zona USR. Cine va fi viitorul președinte al USR? Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Diana Buzoianu: Dominic Fritz este în momentul de față, repet, reconfirmat în acest partid. Pentru noi nu există bătălii interne, cât muncă externă care trebuie să fie făcută.

Vor exista în perioadele următoare foarte mulți oameni care vor încerca să bage bățul prin gard la USR pentru a slăbi partidul. Noi suntem foarte clari în ambiția și în misiunea pe care o avem, care este pur externă.

„USR are o relație, să spunem, mai rece în ultima perioadă cu președintele Nicușor Dan”

Cotidianul: Cum se împacă totuși în USR, în acest moment, taberele pro și contra Nicușor Dan? Din informațiile pe care le avem la Cotidianul, există lideri USR care sunt în continuare alături de Nicușor Dan și alții care cred că partidul trebuie să se despartă de Nicușor Dan. Așadar, care este opinia dumneavoastră? USR are nevoie să se desprindă de Nicușor Dan, date fiind prestațiile președintelui din ultima perioadă?

Diana Buzoianu: USR are o relație, să spunem, mai rece în ultima perioadă cu președintele Nicușor Dan. Dar cred că ultimii ani de muncă pentru o Românie mai bună – și faptul că ne știm de foarte mulți ani – ne permit și ne dau și nouă libertatea de a avea poziții diferite pe anumite subiecte.

Temele din ziua de astăzi care sunt discutate: reforma justiției, reorganizarea administrativ-teritorială, dacă vreți, iată, zilele acestea se discută inclusiv de accesul la medicamente pentru persoanele care sunt bolnave de cancer.

Toate aceste lucruri trebuie să fie discutate cu soluții pe masă, nu cu păstrarea unui status quo, care până în momentul de față a dus inclusiv la pierderi de vieți omenești în România. Nu mai putem să păstrăm un status quo care nu a funcționat pentru milioane și milioane de români.

Cotidianul: Dar președintele, în acest moment, prin coaliția pe care a girat-o – cel puțin din perspectiva USR și a mesajelor transmise de USR – pare că păstrează un status quo, nu? PSD este din nou la guvernare, la butoane, aproape 100%.

Diana Buzoianu: Eu vă pot spune foarte clar că noi nu am votat acest guvern, tocmai pentru că nu considerăm că, după atâta revoltă a românilor și după un rând de alegeri în care PSD a avut poate cel mai mic scor din istoria sa, un astfel de partid ar fi trebuit să fie legitimat cu o guvernare monocromă.

Mai departe de atât, văd ce se întâmplă la Ministerul Mediului, de exemplu, unde eu am pornit o bătălie împotriva balastierelor ilegale. Doamna Intotero a venit la minister cu o agendă foarte clară: a blocat lansarea Radarului Balastierelor, a blocat publicarea hotărârii de guvern privind Radarul Balastierelor.

„O mafie care are unul dintre cei mai de gașcă miniștri din ultimii ani”

Acum schimbă toate conducerile din Apele Române, care se ocupă inclusiv de Radarul Balastierelor, și practic vedem o mafie care are unul dintre cei mai de gașcă miniștri din ultimii ani, exact cu mafia balastierelor.

Și vă dau exemplul ăsta ca să înțelegem că ceea ce se întâmplă la Ministerul Mediului se întâmplă, de fapt, pe toate palierele, în toate ministerele și în toate domeniile.

Cotidianul: Vă întrebam cât de responsabil este Nicușor Dan pentru această realitate pe care o trăiește România, din perspectiva USR?

Diana Buzoianu: Noi nu căutăm responsabilii într-un om sau în altul, dar suntem aici să tragem semnale de alarmă că acest guvern care a fost legitimat, care a fost votat cu o majoritate conjuncturală, nu va putea să livreze reforme – nu pentru că nu are puterea sau pentru că nu are cunoștințele, ci pentru că se luptă cu tot ce are ca instrumente, ca putere și ca informații împotriva acestor reforme.

Ce șanse sunt ca PNL și USR să se înțeleagă

Cotidianul: Trecem un pic la relația PNL-USR. Vor reuși cele două partide să colaboreze până la urmă? Am văzut în HotNews un interviu dat de colegul dumneavoastră, Radu Miruță, din care, cel puțin printre rânduri, se înțelegea că nu există așa o mare iubire între cele două partide. Poate USR să spună în acest moment dacă există un calendar clar al formării polului modernizator sau dacă această denumire a fost convenită de către cele două partide?

Diana Buzoianu: Sunt mai multe aspecte în întrebarea aceasta și aș vrea cumva să le adresez pe fiecare în parte. Pe de o parte, PNL și USR sunt două partide diferite, pentru că avem și viziuni diferite pe anumite tipuri de reformă.

De-a lungul ultimilor 10 ani, USR a fost partidul care a împins cu cea mai mare putere posibilă și cu o dorință de viteză foarte mare reforme care nu erau confortabile pentru majorități parlamentare, din care inclusiv PNL a făcut parte în anumite perioade.

În același timp, ne este foarte clar că trebuie să schimbăm lucrurile din România, cum arată astăzi o țară guvernată de un partid cu 23%, care a preluat guvernarea cu singurul gând să aducă beneficii unor grupări de interese personale.

Asta nu poate să mai fie viitorul României și în următorii 5-10 ani. Și asta nu se poate face de unii singuri – nici de USR, nici de PNL, dar, atenție, nici de USR și PNL împreună.

„Va trebui să ne uităm un pic mai departe de ego-urile fiecărui partid în parte”

Adică, dacă vrem să facem un pol reformist care să aibă cu adevărat șanse să dea un rezultat real de reformă pentru România, va trebui să ne uităm un pic mai departe de ego-urile fiecărui partid în parte și va trebui să avem alături de noi o mare parte din societate care nu înseamnă neapărat partide politice, de exemplu.

Oriunde ne uităm pe scena politică, în state în care s-au făcut cu adevărat reforme și s-au schimbat rezultate politice în anul acesta, vedem că, de fapt, nu a fost vorba doar despre un partid sau altul, ci a fost o întreagă parte din societate care s-a alăturat acestei mișcări. Și, din punctul meu de vedere, asta este ceea ce trebuie noi să facem.

Mai departe de USR, mai departe de PNL – evident că, repet, nu putem să facem schimbarea de unii singuri, nici noi de la USR, nici PNL nu poate să facă asta. Evident că există și puncte în care ne înțelegem și puncte în care nu suntem aliniați.

Miza este, mai departe, să construim un pol, dar un pol real, nu doar două partide care vin și spun că la niște rânduri de alegeri, să spunem, în anumite zone, am putea să mergem împreună. Asta este o mișcare mult prea mică ca să dea cu adevărat reformele de care România are nevoie.

Cine a ales denumirea Polul Modernizator

Cotidianul: „Polul modernizator” vă sună bine sau ați vrea o altă denumire? Nu am înțeles exact dacă a existat o discuție înainte de această denumire între cele două partide.

Diana Buzoianu: Eu nu știu să fi existat vreo discuție și cred că, mai departe de logo-uri, trebuie să ne fie foarte clar ce ne leagă și care este misiunea comună. Deci nu este neapărat asta prioritatea zero, denumirea, ci mai degrabă ce stă în spatele acestei denumiri.

Cotidianul: Vă întrebam când începeți. Există un calendar clar? Există niște pași clari sau deocamdată e doar o tatonare? Sau nu a existat nicio discuție?

Diana Buzoianu: Noi avem în momentul de față un acord în Parlament, pentru ca grupurile parlamentare să lucreze împreună și să fie aliniate pe măsurile importante și pe deciziile importante care se iau în Parlament. Și ăsta este un prim pas, dacă doriți. Un pas care, eu zic, transmite mesajul că vedem nevoia de a uni cât mai multe forțe pentru a da reforme.

Mai departe nu avem încă un calendar agreat, dar cu siguranță fiecare partid trebuie să vadă acolo unde există o posibilitate reală de a merge împreună și acolo unde există foarte multe istorii de-a lungul anilor care fac imposibilă o astfel de aliniere. La final, repet, este foarte clar și trebuie să ne fie foarte clar tuturor că reforma reală în România nu o va putea da niciun partid de unul singur.

Diana Buzoianu, despre ce desparte USR de PNL

Cotidianul: Vă referiți la filiale, bănuiesc, atunci când spuneți că anumite lucruri v-ar putea despărți sau că ar putea să nu meargă alianțele peste tot?

Diana Buzoianu: Mă gândesc mai degrabă la istorii de-a lungul timpului în care a fost foarte clar că au existat niște diferențe foarte mari privind voturile date în consilii locale, privind deciziile luate în primării.

Sunt istorii întregi, de ani de zile, în care USR a fost în consilii locale, activ la nivel local, și evident nu s-au aliniat întotdeauna mesajele sau misiunile celor două partide.

Dar, repet, astea sunt exact discuțiile pe care trebuie să le avem deschis în perioada următoare. Nu avem un calendar agreat în momentul de față. Dar cred că, indiferent de calendarul oficial agreat sau nu, repet, trebuie să ne fie foarte clară misiunea comună. Pentru că în numele acestei misiuni comune noi putem să începem să avem această discuție.

„PSD azi se comportă ca un sistem opresiv, iliberal”

Cotidianul: Cine ar trebui să mai facă parte din această construcție politică – în afară de Forța Dreptei, care va fuziona, deci practic va fi PNL – USR și mai cine, ca să fie o parte cât mai mare a societății reprezentată?

Diana Buzoianu: Repet, cred că discuția este foarte limitativă dacă ne uităm doar la partide. Acolo unde am văzut anul acesta mișcări de stradă ample, care au reușit să răstoarne sisteme dictatoriale sau sisteme iliberale în statele respective …

Trebuie să ne fie foarte clar că PSD azi se comportă ca un sistem opresiv, iliberal, care încearcă să strângă toată puterea într-o singură mână. Inclusiv să șteargă cu buretele separația puterilor în stat și să aibă putere de decizie inclusiv în puteri ale statului unde nu ar avea ce să caute.

În acest context, eu nu cred că este doar o discuție despre partide politice. Cred că oamenii trebuie să se simtă parte dintr-o mișcare care să fie și despre ei și să le dea și lor o posibilitate să fie la masă, să le dea și lor o posibilitate să fie parte din campania care va urma în 2028.

Ce crede Diana Buzoianu despre prezidențiabilul Bolojan

Cotidianul: Ilie Bolojan va fi candidatul comun al PNL și USR la prezidențiale?

Diana Buzoianu: Vă dați seama că, dacă noi încă nu am stabilit exact un calendar pentru discuțiile comune, cu atât mai mult nu am stabilit și nici nu avem cum să stabilim în această perioadă candidații pentru 2028.

Cotidianul: Dar îl vedeți prezidențiabil? Este mai bun ca premier sau ar putea să fie chiar prezidențiabil? Este considerat în acest moment o locomotivă a PNL. Poate fi și o locomotivă a USR în viitor?

Diana Buzoianu: Nu am avut această discuție. Repet, dați-mi acest respect de a nu vorbi în numele USR despre candidați din afara USR-ului fără să fi existat nici măcar o singură discuție în USR despre asta.

Diana Buzoianu critică decizia lui Nicușor Dan de a-i interzice accesul lui Ovidiu Vanghele

Cotidianul: M-aș întoarce un pic la Nicușor Dan. Ați văzut conferința de presă a lui Nicușor Dan? Ce v-a izbit cel mai mult din ce ați văzut în acea conferință de două ore și jumătate?

Diana Buzoianu: Cred că sunt mai multe aspecte care merită o dezbatere națională mult mai amplă, pentru că este foarte clar că există o înțelegere diferită a unor realități foarte opresive, să zicem, în statul român de astăzi.

În primul rând, cred că cu toții am rămas cu ideea că presa nu are cum să fie chemată dacă zice lucruri favorabile sau nefavorabile despre tine. Și spun asta în calitate de fost ministru care a fost atacat de cele mai multe ori inclusiv suburban, mai ales fiind și femeie, și cu campanii coordonate de fake news, coordonate inclusiv de către jurnaliști.

„Avem o datorie să livrăm aceste reforme pentru milioane de români”

Și niciodată, dar niciodată, nici chiar în mijlocul unor astfel de campanii, nu am interzis nimănui să vină la minister, de exemplu, în conferințele de presă. Și cred că ăsta este un mesaj important: că noi avem nevoie de instituții întărite, dar instituții întărite libere, care să aibă libertatea de a decide fără presiuni politice sau fără imixtiune politică.

Și aici avem multe de discutat și sunt multe dintre promisiunile făcute în campania de prezidențiale care țin de aceste reforme. Eu sper că măcar o parte dintre ele să devină realitate, pentru că sunt mai departe de o campanie de prezidențiale, sunt niște dorințe reale ale milioane de români. Și avem o datorie să livrăm aceste reforme pentru milioane de români.

USR cere reforma serviciilor secrete

Cotidianul: Ați înțeles de ce nu vrea președintele să comenteze absolut nimic despre activitatea domnului Lucian Pahonțu? Este aceasta o greșeală sau este justificat?

Diana Buzoianu: Aici să răspundă domnul președinte de ce dumnealui alege așa. N-am cum să vorbesc în numele președintelui pe această temă.

Ne-am spus foarte clar poziția ca USR: am cerut de-a lungul timpului – apropo, înainte să existe acest subiect – limitarea mandatelor pentru șefii de la servicii. Deci poziția noastră este foarte clară de ani de zile.

Mandate limitate la serviciile secrete, rapoarte dezbătute și șefi civili

Am cerut, chiar inclusiv săptămâna trecută, punerea pe ordinea de zi a ședințelor a rapoartelor de activitate pentru servicii, care nu au mai fost votate și analizate, discutate, dezbătute în Parlament de ani de zile. Un lucru care încalcă complet regulamentul Parlamentului și legile care stabilesc că există un control civil asupra serviciilor.

Am cerut, tot așa, de ani de zile, numirea unui șef civil la servicii care nu sunt coordonate astăzi de șefi civili de ani de zile. Am avut de-a lungul timpului proiecte care adresau și conflictele de interese ale foștilor lucrători în servicii – sau, mă rog, șefi de servicii – care după aceea merg în privat și se folosesc de informațiile pe care le au în privat. Și am avut proiecte care ar fi interzis astfel de conflicte de interese.

Deci poziția USR pe subiectul acesta este amplă. E o poziție foarte clară, stabilită de ani de zile. Avem un istoric întreg și de proiecte legislative, și de voturi în Parlament în care poziția noastră a fost constantă, de control real, întărit, civil pe servicii.

L-ar mai susține USR pe Nicușor Dan pentru un al doilea mandat

Cotidianul: V-am întrebat de Ilie Bolojan dacă îl vedeți prezidențiabil sau premier. Așadar, vă mai întreb de alte două persoane. USR l-ar putea susține din nou pe Nicușor Dan pentru un al doilea mandat? Sau excludeți total?

Diana Buzoianu: Este atât de mult timp până la următoarele rânduri de alegeri. Iar oamenii nu au nevoie de un nume. Ne putem gândi, dar nu știu exact cu ce ajută.

Cotidianul: Bănuim că își dorește al doilea mandat. De aceea vă întrebam.

Diana Buzoianu: Ne putem gândi doar că poziția noastră și decizia noastră ca USR va fi luată într-un context apropiat de alegeri, în care noi vom stabili ce este mai bine, din perspectiva noastră, pentru români.

Acum, această decizie, dacă ar fi luată astăzi, ar fi complet irelevantă pentru niște alegeri care ar fi peste doi ani. Pentru că, în doi ani, contextele se pot schimba foarte mult. Ce vă pot spune eu este că absolut toate deciziile pe care le va lua USR vor fi făcute cu gândul la binele românilor.

Are Dominic Fritz postură de prezidențiabil?

Cotidianul: Și totuși, insist și vă întreb: Dominic Fritz are postură de prezidențiabil? Ar putea să fie candidatul partidului?

Diana Buzoianu: Eu sunt convinsă că Dominic ar face o treabă foarte bună. Avem, de asemenea, și alți colegi în USR care ar face o treabă foarte bună. Dar, din nou, această discuție este mult prea devreme avută și este cumva genul de discuție care mută atenția de la subiectele care sunt relevante astăzi.

Astăzi nu discutăm dacă avem un președinte, un candidat la președinție sau nu, dar în același timp nu discutăm nici lucruri care se întâmplă astăzi și care ar trebui să fie sancționate.

Discuția despre limitarea mandatelor pentru șefii de servicii este o discuție care este cât se poate de utilă să o avem astăzi. Discuția despre reformele blocate în ministerele unde au venit PSD și le-au dat pe toate înapoi este o discuție foarte relevantă astăzi. Riscul de a te uita tot timpul la discuții de peste 2-3 ani este că lipsești de puterea reală și de platforma reală teme care sunt relevante astăzi și care nu mai ajung la oameni.

Diana Buzoianu, despre reforma administrativă și comasarea propuse de PSD: Este absolut revoltător

Cotidianul: Despre reforma administrației – apropo de o temă care arde astăzi – USR crede că este o soluție bună ce propun cei de la PSD? Până la urmă, propun o reducere drastică a comunelor și o reîmpărțire a județelor, ceea ce mulți spun că era necesar.

Diana Buzoianu: De ani de zile noi am militat pentru reforma administrativ-teritorială. De altfel, am și cerut în comisii să fie creată o comisie specială parlamentară pentru asta.

Faptul că PSD își imaginează că poate să vină să deseneze din pix pe hartă cum văd ei această reorganizare și, cu 23%, să pună această reformă în cârca unui premier, să spunem tehnocrat, dar care are un guvern numai PSD, și asta să devină de fapt o decizie luată în Parlament cu unanimitate, este absolut revoltător.

Este o decizie care trebuie să fie luată în Parlament, în discuții reale. Pentru că știm deja din istoricul PSD că, de-a lungul timpului, când au luat decizii de unii singuri, le-au luat cu matematica pură în minte – pentru cum le-ar fi lor mai bine pentru alegerile lor personale sau pentru voturile pe care le-ar câștiga ei sau alții.

Noi vrem să avem o dezbatere reală pe reforma administrativ-teritorială, care să ajute real mii de comunități care astăzi sunt poate subreprezentate corect sau nu au resursele necesare să fie ajutate real, nu au oamenii necesari să poată să ducă proiectele de apă-canal, de exemplu, realizate – să poată să aibă toate comunitățile apă-canal, să poată să aibă toate comunitățile iluminat stradal, o grădiniță, o creșă.

„Dacă vor fi doar pesediști la masă, se va discuta doar despre cum să câștige ei mai mult”

Astea sunt lucrurile care trebuie să fie, de fapt, la baza deciziei de cum facem reorganizarea administrativ-teritorială. Și lăsați-mă să cred că în orice fel de discuție în care într-o singură sală vor fi doar pesediști la masă, nu se va discuta pe reforma administrativ-teritorială niciodată. Nici despre creșe, nici despre grădinițe, nici despre apă-canal.

Se va discuta întotdeauna doar despre cum consideră ei că ar putea să câștige mai mult sau mai puțin un vot pe această decizie. Deci răspunsul real este: avem nevoie de o reformă administrativ-teritorială, ea trebuie să se întâmple în Parlament.

În Parlament avem deja o inițiativă (n.r. în transcriere: „decizie”) depusă pentru a cere să fie creată o comisie specială pe reforma administrativ-teritorială. Încurajez pe absolut toți parlamentarii care nu au uitat că sunt reprezentanții românilor să voteze această comisie și să ne apucăm de treabă. Se poate finaliza chiar și anul acesta, dacă doar nu ne mai prefacem că facem treabă, ci chiar muncim.

Reforma PSD, o răzbunare la adresa UDMR?

Cotidianul: Vedeți o răzbunare la adresa UDMR în felul cum e propusă împărțirea județelor?

Diana Buzoianu: Eu cred că orice fel de reformă administrativ-teritorială care va fi desenată doar cu PSD în jurul mesei va fi o răzbunare pe absolut oricine, pentru că ei sunt în momentul de față pierzătorii esențiali ai votului românilor. Iar dacă își vor propune să facă o astfel de reorganizare administrativ-teritorială, singurul lor gând va fi cum să ascundă voturile pe care le-au pierdut.

Ori nu poate să fie asta misiunea din spatele reorganizării administrativ-teritoriale. Noi nu putem, ca români, să lăsăm un singur partid, cu un singur gând – cum să ascundă că și-au pierdut românii încrederea în ei –, să deseneze primăriile în țara aceasta în funcție de interesul lor personal.

Interesul real de reorganizare există, trebuie să existe în toate județele, indiferent de care sunt partidele care sunt reprezentate preponderent în județele respective, dacă tot întrebați de UDMR. Acolo trebuie să existe, în toate județele trebuie să existe un interes real pentru această reorganizare.

Pentru că reorganizarea înseamnă, repet, șansa reală pentru mii de comunități din anii următori să existe resursele necesare să se poată livra servicii de bază demne, care astăzi nu se livrează pentru români.

Mai departe, dacă am încredere că PSD, singur la masă, a avut vreun gând, vreo secundă un gând, să facă asta din reorganizarea administrativ-teritorială, răspunsul este clar nu. Nici măcar o singură fracțiune de secundă nu se va discuta despre binele României.