Navă plecată din România, scufundată în largul Bulgariei. Toți cei 12 marinari au fost salvați

O navă cargo care plecase din portul românesc Tulcea spre Egipt s-a scufundat luni în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați, în urma unei operațiuni la care au participat inclusiv o navă militară românească și două elicoptere bulgărești, relatează presa din Bulgaria.

Cei 12 marinari aflați la bordul navei BETUL 8 sunt opt cetățeni turci și patru cetățeni azeri. Autoritățile nu au anunțat, până în acest moment, care sunt cauzele scufundării.

O navă militară românească a participat la operațiunea de salvare

Nava a transmis un semnal de alarmă luni dimineață, la ora 9:15. Apelul a fost recepționat de Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Varna. Echipajul a anunțat că nava se afla în dificultate la aproximativ 74 de kilometri sud-est de Capul Kaliakra, în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Ministerul bulgar al Transporturilor și Comunicațiilor a anunțat că patru nave din cadrul grupului naval pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră au fost trimise în zonă. Este vorba despre două nave bulgărești, una românească și una turcească. La operațiune au participat și Forțele Aeriene Bulgare, care au mobilizat două elicoptere Cougar și un avion Su-25 pentru supravegherea și recunoașterea zonei.

Intervenția a fost coordonată de Direcția Generală pentru Activități de Salvare în Situații de Urgență, din cadrul Administrației Maritime Bulgare. Potrivit autorităților bulgare, BETUL 8 naviga sub pavilion somalez și transporta grâu vrac din portul Tulcea către Egipt.

Tot mai multe incidente în Marea Neagră. Patru nave, atacate cu drone în apropiere de Sulina

Scufundarea navei BETUL 8 vine după o serie de incidente care au vizat nave comerciale în vestul Mării Negre. De la începutul lunii octombrie, atacurile cu drone asupra acestora s-au înmulțit în zonele economice exclusive și în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Potrivit datelor oficiale, până la sfârșitul lunii octombrie au fost înregistrate nouă atacuri, în urma cărora cel puțin patru nave s-au scufundat. Trei marinari au murit, iar alți 31 sunt dați dispăruți. Zeci de membri ai echipajelor au fost salvați, unii dintre ei fiind răniți.

Pe 13 și 14 noiembrie, alte patru nave au fost lovite de drone în apropierea portului românesc Sulina. Două dintre ele au luat foc, însă nu au fost raportate victime. În urma atacurilor, autoritățile române au declarat o parte a zonei periculoasă pentru navigație și au solicitat sprijin suplimentar din partea aliaților NATO.