Reforma companiilor de stat propusă de PSD. Marian Neacșu: Clientela de partid își va căuta de muncă

Vicepremierul și ministrul de Interne Marian Neacșu a prezentat în ședința conducerii PSD planul de reformare a administrației și a companiilor de stat. Printre măsurile propuse se numără desființarea unor instituții, reducerea numărului de controale și reorganizarea companiilor care înregistrează pierderi. Guvernul ar urma să își angajeze răspunderea în Parlament până la 1 martie 2027. Întrebat ce se va întâmpla cu persoanele angajate pe criterii politice, Neacșu a declarat că acestea vor trebui să își găsească alte locuri de muncă.

„Dacă și acolo unde există. Iarăși e o chestiune împotriva căreia am luptat dintotdeauna, generalizarea. Haideți să nu generalizăm. Probabil că sunt și unele cazuri, pe puterea exemplului, evident că aceste chestii se vor restrânge la minim sau vor dispărea. Nu, nu pot să vă spun asta (n.r. dacă există clientele de partid în companiile de stat), pentru că n-a fost niciodată unul dintre scopurile mele. Am avut cu totul alte lucruri de făcut”, a spus Neacșu.

Ministrul de Interne a precizat că datele colectate în perioada următoare cor arăta dacă există astfel de situații.

„Dacă va fi și va fi determinată prin machetele pe care le le supun și prin informațiile pe care le vom avea, să fiți convinși că, așa cum am spus, vor merge să-și caute de muncă în altă parte”, a adăugat vicepremierul.

Companiile de stat cu pierderi ar putea fi desființate. Schimbări și la indemnizațiile șefilor

Planul prezentat de Marian Neacșu în conducerea PSD vizează atât administrația publică, cât și societățile la care statul este acționar majoritar. Companiile care înregistrează pierderi de mai mulți ani vor fi analizate în baza unor criterii de performanță. În funcție de rezultate, acestea ar putea fi comasate, reorganizate sau chiar desființate.

Societățile listate la bursă ar urma să fie exceptate de la aceste măsuri. În cazul companiilor profitabile, autoritățile vor căuta soluții pentru a le crește eficiența și rentabilitatea, fără a acorda ajutoare de stat.

Reforma ar urma să aducă schimbări și în modul în care sunt plătiți șefii companiilor de stat. Guvernul vrea să reevalueze indicatorii de performanță din contractele de management și să modifice structura indemnizațiilor. Astfel, o pondere mai mare din veniturile membrilor consiliilor de administrație, ai consiliilor de supraveghere și ai directoratelor ar urma să depindă de rezultatele obținute, nu de indemnizația fixă.

În ceea ce privește administrația publică, Neacșu propune ca instituțiile din teritoriu să nu mai aibă fiecare propriile departamente de contabilitate, audit, logistică sau juridic. Aceste servicii ar urma să fie reunite într-o singură structură la nivelul fiecărui județ.

De asemenea, Guvernul vrea să reducă numărul instituțiilor de control și să pună mai mult accent pe prevenție. Autoritățile care au atribuții similare sau care și-au dovedit ineficiența ar putea fi comasate sau desființate. Marian Neacșu a dat ca exemple Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și structurile județene ale Institutului Național de Sănătate Publică, în contextul suprapunerii unor atribuții.

Calendarul reformei

Primul pas al reformei va fi înființarea unui comitet interministerial, până la 20 noiembrie 2026. Acesta va fi condus de premier și coordonat de Marian Neacșu. Din comitet vor face parte miniștri, secretari de stat și șefi ai agențiilor și autorităților centrale. Până la 15 decembrie, instituțiile vor primi formularele necesare pentru colectarea datelor. Informațiile vor fi analizate până la 20 ianuarie 2027.

Potrivit calendarului prezentat în conducerea PSD, proiectul de act normativ ar urma să fie elaborat până la 1 februarie. Ulterior, documentul va trece prin etapele de consultare publică și avizare, care ar trebui încheiate până la 20 februarie.

„Până la 20 februarie 2027 avem în vedere parcurgerea etapelor de consultare, transparenţă şi avizare şi până la 1 martie 2027 aprobarea în guvern şi intrarea în procedură parlamentară prin procedura angajării răspunderii guvernului”, a subliniat Marian Neacşu.

Vicepremierul a precizat însă că măsurile se află încă într-o etapă preliminară, iar forma finală a reformei va fi stabilită după centralizarea și analizarea datelor furnizate de instituții.