Ambasada Rusiei respinge acuzațiile SRI privind atacul cibernetic APT Turla. „O «invenție» lipsită de dovezi”

Ambasada Federației Ruse în România a respins joi, 12 noiembrie 2026, informațiile prezentate de Serviciul Român de Informații privind implicarea grupării de hackeri APT Turla într-un atac cibernetic asupra unei instituții guvernamentale din România. Într-un mesaj publicat pe canalele proprii de comunicare, misiunea diplomatică a prezentat răspunsul transmis agenției de presă Reuters, calificând comunicatul autorităților de la București drept o „invenție” lipsită de dovezi.

Poziția oficială a misiunii diplomatice vine după ce Serviciul Român de Informații a anunțat miercuri, 11 noiembrie 2026, blocarea unei tentative de compromitere a sistemelor informatice ale unei organizații guvernamentale din România, incident despre care a relatat Cotidianul. Potrivit informațiilor publicate de reprezentanții ambasadei, jurnaliștii agenției britanice Reuters au solicitat un punct de vedere cu privire la declarațiile instituției de informații de la București și la raportul companiei de securitate cibernetică ESET.

Întrebările adresate de agenția Reuters

În solicitarea transmisă misiunii diplomatice a Federației Ruse la București pe 12 noiembrie 2026, reporterii Reuters au menționat atât comunicatul Serviciului Român de Informații, cât și analiza publicată anterior de compania ESET.

Conform textului difuzat de ambasadă, întrebările au vizat poziția guvernului de la Moscova și a reprezentanței diplomatice față de atribuirea atacului din decembrie 2025.

„Agenția de informații a României, SRI, a declarat miercuri că un grup de hackeri cu legături cu Rusia, APT Turla, a pus în scenă un atac cibernetic asupra unei organizații guvernamentale române anonime în decembrie 2025. Firma de securitate cibernetică ESET a declarat marți că atacul a vizat e-mailuri trimise către sau primite de la UE și NATO. Are Ambasada sau guvernul rus un răspuns la declarația SRI? Cum răspundeți în ceea ce privește implicarea Rusiei în această intruziune?”, se arată în întrebarea citată de Ambasada Rusiei.

Misiunea diplomatică a precizat că face public acest schimb de mesaje întrucât agenția de presă britanică nu a inclus răspunsul în materialele sale. În versiunea în limba rusă a aceleiași postări, reprezentanții ambasadei au reluat textul întrebării și al replicii oficiale.

Răspunsul transmis de Ambasada Federației Ruse

În replica formulată către Reuters, Ambasada Rusiei în România a negat orice legătură a statului rus cu incidentul informatic din decembrie 2025 și a susținut că demersul autorităților române urmărește afectarea imaginii Federației Ruse. Reprezentanții misiunii diplomatice au afirmat că instituțiile de la București nu au prezentat probe care să susțină atribuirea atacului.

„Aceasta este încă o invenție a serviciilor de informații românești, parte a narațiunii lor continue despre miticele «atacuri hibride» ale Rusiei. Nu are nicio legătură cu realitatea și are ca scop discreditarea țării noastre. Ca de obicei, partea română nu a furnizat nicio dovadă concretă. Astfel de provocări informaționale nu merită cu greu o atenție serioasă, deoarece nu se bazează pe nimic”, a transmis Ambasada Rusiei în răspunsul citat.

Datele comunicate de Serviciul Român de Informații

Potrivit informațiilor făcute publice de SRI pe 11 noiembrie 2026, atacul cibernetic atribuit grupării APT Turla, asociată serviciului de securitate FSB din Federația Rusă, a fost descoperit în luna decembrie 2025 de către Centrul Național Cyberint. Structura specializată din cadrul SRI a intervenit pentru limitarea impactului și pentru remedierea sistemelor afectate.

Reprezentanții serviciului au precizat că atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități ale sistemelor de operare Microsoft pentru a accesa infrastructura informatică a instituției vizate.

În urma operațiunilor de remediere, serviciul de poștă electronică afectat a fost securizat, iar verificările efectuate nu au indicat extragerea sau scurgerea unor date din sistemele instituției. Numele organizației guvernamentale vizate nu a fost făcut public de către autorități.

Relatarea în presa internațională a incidentului

După identificarea incidentului, Serviciul Român de Informații a notificat instituțiile abilitate la nivel național și a cooperat cu structurile de informații din statele europene, precum și cu organismele de profil din cadrul Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Centrul Național Cyberint continuă investigațiile privind alte activități informatice care ar putea avea legătură cu operațiuni cibernetice atribuite Federației Ruse.

Cazul a fost preluat de presa internațională, după ce agenția Reuters a publicat informațiile referitoare la identificarea grupării de hackeri de către autoritățile de la București.

Potrivit datelor prezentate de compania de securitate cibernetică ESET pe 10 noiembrie 2026, campania informatică a vizat corespondența electronică purtată cu instituții ale Uniunii Europene și ale NATO. SRI a anunțat că menține monitorizarea amenințărilor informatice la adresa infrastructurilor instituționale din România.