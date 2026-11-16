ANAF investighează o posibilă fraudă cu TVA de peste 2,1 milioane de lei. Două firme din București, controlate de aceeași persoană, sunt vizate

ANAF investighează o posibilă fraudă la bugetul de stat, după ce o firmă din București a solicitat o rambursare de TVA de peste 2,1 milioane de lei. Inspectorii fiscali din Arad au descoperit că cea mai mare parte a sumei provine din 16 facturi emise de o altă societate, controlată de aceeași persoană. Firma a emis facturile nu a declarat TVA colectată pentru serviciile respective.

„Inspectorii din cadrul structurii de inspecţie fiscală Arad au identificat un mecanism de obţinere necuvenită a unor sume de la bugetul de stat, prin exercitarea dreptului de deducere a TVA în baza unor facturi emise între două societăţi din Bucureşti, aflate sub controlul aceleiaşi persoane”, arată, luni, ANAF într-un comunicat de presă.

Cum funcționa mecanismul descoperit de ANAF

Verificările au început după ce o societate din Capitală a cerut rambursarea TVA aferente lunii august 2026. Suma solicitată se ridică la peste 2,1 milioane de lei. În urma unei analize de risc, inspectorii au constatat că 1,7 milioane de lei provin din doar 16 facturi. Documentele au fost emise de o firmă din București care activează în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

Primele verificări au scos la iveală mai multe legături între cele două companii. Acestea au același asociat unic și administrator și apelează la aceleași servicii de contabilitate. Totodată, inspectorii au descoperit că firma care a solicitat rambursarea și-a dedus TVA în baza celor 16 facturi. În schimb, societatea care le-a emis nu a declarat TVA colectată pentru aceste operațiuni.

„Aceste elemente, analizate coroborat, au conturat un risc fiscal semnificativ cu privire la realitatea economică a operaţiunilor facturate, precum şi la caracterul justificat al exercitării dreptului de deducere a TVA”, a transmis ANAF.

Potrivit instituției, mecanismul presupunea generarea artificială de TVA deductibilă prin tranzacții între firme aflate sub control comun. Ulterior, una dintre societăți solicita rambursarea banilor de la bugetul de stat, fără ca cealaltă să declare TVA colectată.

Inspectorii verifică dacă lucrările de construcții au fost realizate

ANAF încearcă acum să stabilească dacă lucrările de construcții pentru care au fost emise facturile au fost efectuate în realitate. Inspectorii verifică dacă firma de construcții dispunea de angajații și resursele materiale necesare pentru realizarea lucrărilor. De asemenea, sunt analizate documentele justificative, circuitul banilor și modul în care tranzacțiile au fost înregistrate în contabilitatea celor două societăți.

„Totodată, sunt analizate informaţiile disponibile prin sistemele informatice ale ANAF, inclusiv RO e-Factura, RO e-TVA şi declaraţiile fiscale şi informative, în vederea identificării circuitelor tranzacţionale care nu au corespondent în operaţiuni economice reale”, se arată în comunicat.

Autoritatea fiscală amintește că dreptul de deducere a TVA poate fi refuzat în anumite situații.

ANAF analizează o posibilă încălcare a legii privind evaziunea fiscală

Inspectorii vor stabili dacă în acest caz sunt aplicabile prevederile articolului 8 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Articolul vizează obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

ANAF anunță că va continua controalele pentru identificarea tranzacțiilor bazate pe facturi care nu reflectă operațiuni economice reale. O atenție deosebită va fi acordată firmelor afiliate sau controlate de aceleași persoane.

„Scopul acestor acţiuni îl reprezintă protejarea bugetului general consolidat, asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabilii care îşi îndeplinesc obligaţiile legale şi prevenirea obţinerii necuvenite a fondurilor publice”, se menţionează în comunicat.