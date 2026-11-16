Țara apelor otrăvite. Cum ajung stațiile de epurare din România să verse deșeuri toxice direct în râuri

România se confruntă cu un dezastru ecologic tăcut și costisitor, adus în atenția publicului de jurnaliștii de la „România, te iubesc!”. O anchetă recentă scoate la iveală o statistică foarte alarmantă. Peste 66% dintre stațiile de epurare din țară nu funcționează normal. Ele depășesc limitele de emisie pentru cel puțin un indicator. În loc să curețe apa, multe instalații o contaminează suplimentar.

Proiecte eșuate la Brăduleț și Ploiești

În comuna Brăduleț din județul Argeș, situația prezentată de investigația „România, te iubesc!” este absurdă. Stația de epurare recepționată în 2017 nu a funcționat corect niciodată. Experții au descoperit un strat gros de nămol în bazine. Motoarele s-au ars, iar echipamentele de rezervă lipsesc cu desăvârșire. Apa uzată ajungea în pârâu printr-o conductă veche, complet neepurată. Primăria plătește constant amenzi usturătoare din bugetul local pentru această ilegalitate. Acum, statul alocă peste două milioane de lei pentru reparații. Suma este mai mare decât costul inițial al întregii construcții.

Situația este la fel de gravă în municipiul Ploiești. Lucrările la noua stație de epurare s-au oprit în 2013. Blocajul a apărut din cauza lipsei de fonduri și a litigiilor. Instalația veche, din anii ’70, funcționează într-un mod precar iar muncitorii scot mizeria cu măturile din treapta de epurare mecanică. Apa deversată în râu este mai poluată decât cea intrat, asta în timp autoritățile locale pasează responsabilitatea de la una la alta.

Conducta secretă și deșeurile toxice de la Slobozia

Cel mai grav caz relatat de jurnaliștii România, te iubesc! se înregistrează la Slobozia. Procurorii investighează eliminarea ilegală a 323 de tone de deșeuri periculoase. Adrian Stoicescu, fostul director al companiei Urban SA, a fost reținut. Aceeași măsură s-a aplicat și directorului de dezvoltare, Dan Manea. Ancheta vizează firma privată Clean Cyclo. Aici, Dan Manea figurează ca asociat și administrator.

Anchetatorii au descoperit o conductă ascunsă pe traseul apei. Aceasta lega vechea stație a combinatului Amonil de stația orașului. Prin ea au ajuns substanțe toxice direct în bazinele publice. Acțiunea a avut un efect complet devastator asupra întregului sistem. Toate bacteriile din treapta biologică a stației au fost ucise.

„Am constatat că totul este mort, adică nu mai avem bacterii. Toate aceste lucruri s-au întâmplat clar în urma acțiunii asupra acelui nămol a substanțelor periculoase care au fost injectate”, a declarat actualul director Urban SA, Marian Hoinaru.

Locuitorii au reclamat luni la rând un miros insuportabil iar analizele oficiale au confirmat poluarea râului Ialomița. Apele conțin depășiri majore la detergenți, azot și fosfor. Compania de apă plătește lunar penalități de zeci de mii de lei.

Oamenii așteaptă apă potabilă de 20 de ani

Scandalul deșeurilor se suprapune peste o altă dramă locală. Locuitorii din Slobozia nu au apă potabilă de două decenii. Autoritățile au cheltuit cinci milioane de euro pentru rețele. Banii au mers pe puțuri și o stație de osmoză inversă. Investiția a fost blocată de un litigiu în instanță, finanțarea s-a pierdut, oamenii tot nu au apă.

Stația de tratare trebuia să elimine trihalometanii din apa potabilă. Acești compuși chimici sunt asociați direct cu riscul de cancer. Ei înregistrează depășiri frecvente în buletinele de analize ale DSP. Astăzi, întreaga instalație modernă zace complet nefolosită și abandonată.

Noua administrație a decis să construiască o altă stație, nouă, cu alți bani. Apa urmează să fie captată dintr-o cu totul altă zonă. Zeci de milioane de lei s-au scurs pe proiecte abandonate iar locuitorii plătesc în continuare pentru servicii publice absolut inexistente.