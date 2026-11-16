Nicușor Dan vede partea bună a eșecului lui Dacian Cioloș în cursa pentru șefia Francofoniei

Nicușor Dan a reacționat după ce Dacian Cioloș nu a reușit să obțină funcția de secretar general al OIF. Președintele a transmis că fostul premier a desfășurat o campanie care a crescut vizibilitatea României pe plan internațional. Alegerea unui nou secretar a fost amânată pentru 2027, după ce statele membre nu au ajuns la un acord.

„După mai multe runde intense de negociere, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au ajuns la consens privind noul Secretar general. Tocmai pentru a nu afecta unitatea francofoniei, s-a luat decizia de a amâna cu un an desemnarea noului Secretar general al OIF”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului a apreciat însă rezultatele campaniei diplomatice desfășurate de România, chiar dacă aceasta nu s-a concretizat în obținerea funcției.

„Dacian Cioloș a făcut o campanie foarte bună, care a crescut vizibilitatea României în toate țările francofone de pe mai multe continente, cu un proiect ambițios, de reformă, revitalizare și modernizare a OIF.

Totodată, această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”, a mai afirmat președintele.

Competiția pentru șefia Francofoniei rămâne deschisă

Cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au reușit să se pună de acord asupra niciunuia dintre cei patru candidați. Actuala șefă a organizației, Louise Mushikiwabo, reprezentanta Rwandei, va rămâne în funcție încă un an. Statele membre au decis să organizeze un summit electiv extraordinar până la sfârșitul anului 2027. Rwanda a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Alegerile din Cambodgia au fost marcate de tensiunile dintre Rwanda și Republica Democrată Congo. Președintele francez Emmanuel Macron a încercat, înaintea summitului, să găsească o soluție de compromis. Propunerea sa privind retragerea candidaturilor celor două țări a fost însă respinsă de Rwanda.

La rândul său, Dacian Cioloș a criticat lipsa unui acord și a avertizat că organizația riscă să piardă din relevanță. Fostul premier a pledat pentru schimbarea regulilor electorale, limitarea la două a mandatelor de secretar general și introducerea principiului rotației geografice.