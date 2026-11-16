„Nu este o misiune simplă”. Cum vrea Luca Niculescu să reducă deficitul la 5,2% și ce spune despre pensii

Declarațiile au fost făcute de premierul României într-un interviu pentru Financial Times (FT).

Rareș Mereuță - senior editor
„Nu este o misiune simplă”. Cum vrea Luca Niculescu să reducă deficitul la 5,2% și ce spune despre pensii

Sursă foto: gov.ro

Declarațiile au fost făcute de premierul României într-un interviu pentru Financial Times (FT).

Premierul Luca Niculescu a declarat luni, într-un interviu acordat Financial Times (FT), că Guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar de la 7,8% din PIB în 2025 la 5,2% anul viitor, prin diminuarea cheltuielilor publice și reformarea administrației.

„Evident, nu este o misiune simplă. Sper că acest lucru se va întâmpla rapid… Sunt destul de optimist”, a afirmat Niculescu.

Premierul a anunțat „reforme îndrăznețe”, care includ comasarea unor ministere și agenții guvernamentale, precum și reorganizarea administrației regionale și locale. O altă prioritate este îmbunătățirea colectării taxelor, în special a TVA, domeniu în care România se află în urma altor state europene.

Luca Niculescu a exclus însă reducerea pensiilor și a prestațiilor sociale, subiect sensibil pentru PSD, partid care susține actualul guvern minoritar.

În interviul acordat publicației britanice, premierul a vorbit și despre necesitatea atragerii investițiilor străine și a stimulării investițiilor companiilor românești. Acesta mizează pe venituri suplimentare din industriile energetică și de apărare.

Cât despre încrederea investitorilor, Luca Niculescu a invocat recenta emisiune de obligațiuni prin care România a atras 4,5 miliarde de euro, în condițiile unei cereri care a depășit suma oferită.

„Pentru mine, acesta este un semn de încredere din partea piețelor în faptul că am format un guvern, în primele măsuri pe care le ia acest guvern”, a declarat premierul, potrivit Financial Times.

Luca Niculescu a subliniat și importanța aderării României la OCDE, despre care a afirmat că ar putea contribui cu până la un punct procentual la PIB și ar facilita accesul la noi fonduri de investiții.

„România este o țară în care merită să ai încredere”, a concluzionat premierul, care a fost coordonatorul procesului de aderare a României la OCDE.

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1 comentariu

  1. ‘Misiune imposibilă’: Ucraina, Moldova, SAFE, dobânzi scadente în 2027, probabil că va proceda ca Bolojan!

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