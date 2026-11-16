Miliardele lui Trump nu au fost suficiente. SUA depind în continuare de China pentru mineralele critice

Statele Unite nu au reușit să reducă dependența de China pentru aprovizionarea cu minerale critice, în ciuda investițiilor de miliarde de dolari făcute de administrația Donald Trump. Aceste materiale sunt esențiale pentru industria militară, producția de automobile electrice, semiconductori și dezvoltarea inteligenței artificiale. Situația complică negocierile comerciale dintre Washington și Beijing, înaintea unei noi întâlniri între Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Numeroase proiecte miniere și industriale americane sunt încă departe de a deveni operaționale. Unele ar putea începe producția abia după 2030. În acest timp, China continuă să controleze o parte importantă a lanțului global de aprovizionare cu minerale și materiale procesate, scrie News.ro.

China controlează resurse esențiale pentru industria americană

Mineralele critice sunt folosite în fabricarea echipamentelor militare, a roboților, a automobilelor electrice și a componentelor necesare centrelor de date pentru inteligență artificială. Deși administrația Trump a încercat să dezvolte producția internă, companiile americane continuă să depindă de materiile prime și componentele furnizate de China.

Această vulnerabilitate limitează capacitatea Washingtonului de a impune noi tarife vamale sau restricții comerciale Beijingului. Orice escaladare a conflictului economic ar putea determina China să limiteze exporturile unor materiale indispensabile industriei americane.

Un asemenea scenariu s-a produs deja în 2025, când autoritățile chineze au introdus restricții la exportul unor minerale și magneți. Măsurile au afectat inclusiv activitatea producătorului auto Ford.

Beijingul susține că restricțiile urmăresc prevenirea utilizării materialelor în scopuri militare. În același timp, autoritățile chineze acuză Statele Unite că folosesc controalele la export pentru a limita accesul Chinei la semiconductori avansați.

Diferență uriașă între producția SUA și cea a Chinei

Datele Agenției Internaționale pentru Energie arată cât de mare este decalajul dintre cele două economii. În 2025, Statele Unite aveau o capacitate anuală de producție de aproximativ 4.500 de tone de magneți din neodim-fier-bor.

China dispunea, în schimb, de o capacitate de aproximativ 210.000 de tone anual, de peste 46 de ori mai mare. Acești magneți sunt utilizați în motoarele vehiculelor electrice, echipamentele militare și numeroase tehnologii moderne.

Avantajul Chinei nu se rezumă însă la extracția mineralelor. Beijingul a investit timp de decenii în rafinării, instalații de procesare și infrastructură industrială. Statele Unite încearcă acum să reconstruiască o industrie pe care au redus-o considerabil în ultimele decenii ale secolului trecut.

Investiții de miliarde de dolari, dar rezultatele întârzie

Administrația Trump a sprijinit mai multe proiecte industriale pentru a reduce dependența de importurile chinezești. Printre acestea se numără o rafinărie de 7,4 miliarde de dolari din Tennessee, dezvoltată cu sprijinul companiei sud-coreene Korea Zinc. Instalația ar urma să înceapă activitatea în 2030.

Un alt proiect vizează exploatarea cuprului în Alaska. Compania Trilogy Metals estimează că producția ar putea începe în 2031. În Nevada, Lithium Americas construiește mina Thacker Pass, una dintre cele mai importante resurse de litiu din America de Nord. Producția este programată să înceapă în 2028.

De asemenea, compania Perpetua Resources intenționează să înceapă extracția de antimoniu în Idaho în 2029. Materialul este utilizat inclusiv pentru fabricarea muniției și a blindajelor. Alte investiții se află într-un stadiu mai avansat. MP Materials își extinde producția de magneți în Texas, cu sprijinul Pentagonului.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că dezvoltarea minelor și rafinăriilor poate dura zece ani sau chiar mai mult.

Trump și Xi Jinping, negocieri decisive pentru comerțul mondial

Donald Trump urmează să se întâlnească joi cu președintele chinez Xi Jinping, într-un moment tensionat pentru relațiile comerciale dintre cele două țări. Discuțiile ar putea duce la prelungirea armistițiului comercial care urmează să expire în ianuarie 2027.

Acordul include și derogări de la unele restricții chineze privind exportul mineralelor critice. Pentru Washington, menținerea accesului la aceste resurse este esențială, în condițiile în care producția internă nu poate acoperi necesarul industriei.

Planurile administrației Trump ar putea întâmpina și dificultăți politice. Democrații urmează să preia controlul Congresului în 2027, iar unii reprezentanți ai partidului au criticat investițiile guvernamentale în companii private. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că este pregătit să ofere explicații privind finanțările acordate.