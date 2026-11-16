VIDEO Cum a comentat Traian Băsescu interdicția primită de Vanghele de la Nicușor Dan. „Vii la Cotroceni în tricou cu mânecă scurtă, n-am garanția că nu mirosea a transpirație”

Schimbul tensionat de replici de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și jurnalistul de investigații Ovidiu Vanghele a fost analizat în spațiul public de fostul președinte Traian Băsescu. Într-o intervenție la România TV, fostul șef al statului a împărțit criticile în ambele tabere: a taxat modul de gestionare a crizei de către actualul președinte, dar a ironizat și ținuta jurnalistului.

Cu o analiză privind atitudinea lui Nicușor Dan, Traian Băsescu a explicat că lipsa de exercițiu în relația directă și prelungită cu presa poate genera erori. El a susținut că șeful statului ar fi trebuit să abordeze problema injuriilor într-un cadru privat, și să evite transformarea conferinței într-o scenă de sancționare publică a unui ziarist.

„Adevărul e că după două ore poți să faci greșeli dacă nu ești antrenat la astfel de ciocniri cu presa, dar, după părerea mea, chestiunea cu Vanghele a fost una pe care putea s-o rezolve în doi: să-i spună «Gigele, ia vino-ncoace, nu e în regulă cu asta, ți se pare că-s gunoi?»”, a declarat Traian Băsescu.

„În blugi jerpeliți, fără garanția că nu mirosea a transpirație”

În același timp, fostul locatar de la Cotroceni s-a arătat deranjat de modul în care ziaristul s-a prezentat la o întâlnire oficială cu șeful statului. Băsescu a atacat direct vestimentația lui Ovidiu Vanghele, pe care a considerat-o inadecvată pentru un eveniment prezidențial.

„Și ziaristul… vii la Cotroceni… în niște blugi jerpeliți, un tricou cu mânecă scurtă, n-am nicio garanție că nu mirosea a transpirație”, a afirmat ironic fostul președinte.

Traian Băsescu a adăugat că așteptările sale de la conferința de presă respectivă, care a durat peste două ore, erau legate de cu totul alte subiecte urgente. El s-a declarat dezamăgit că șeful statului nu a adus lămuririle așteptate privind raportul despre anularea alegerilor prezidențiale.

„Dacă este o problemă care este nelămurită și nu mai suportă mult să stea nelămurită, este problema raportului cu alegerile. Am crezut că face o astfel de conferință ca să ne dea o explicație. Nu-mi dau seama care-i atribuțiunea președintelui”, a punctat Băsescu.

De la ce a pornit interdicția primită de Vanghele

Incidentul comentat a avut loc pe 10 noiembrie, la finalul unei lungi conferințe de presă susținute de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Conflictul s-a declanșat în momentul în care jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat președintelui o întrebare privind activitatea și voturile procurorului general, Cristina Chiriac, în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Înainte de a formula un răspuns la întrebare, președintele Nicușor Dan a anunțat o sancțiune fără precedent. El i-a transmis direct jurnalistului că, din cauza unor injurii pe care Vanghele i le-ar fi adus anterior în spațiul public, i se interzice accesul la evenimentele de presă ale Administrației Prezidențiale pe întreaga durată a mandatului.

„Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. V-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, i-a comunicat Nicușor Dan lui Ovidiu Vanghele, în fața celorlalți jurnaliști prezenți la eveniment.