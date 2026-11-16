VIDEO Cum a comentat Traian Băsescu interdicția primită de Vanghele de la Nicușor Dan. „Vii la Cotroceni în tricou cu mânecă scurtă, n-am garanția că nu mirosea a transpirație”

Schimbul tensionat de replici de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și jurnalistul de investigații Ovidiu Vanghele a fost analizat în spațiul public de fostul președinte Traian Băsescu. Într-o intervenție la România TV, fostul șef al statului a împărțit criticile în ambele tabere: a taxat modul de gestionare a crizei de către actualul președinte, dar a ironizat și ținuta jurnalistului.
Cu o analiză privind atitudinea lui Nicușor Dan, Traian Băsescu a explicat că lipsa de exercițiu în relația directă și prelungită cu presa poate genera erori. El a susținut că șeful statului ar fi trebuit să abordeze problema injuriilor într-un cadru privat, și să evite transformarea conferinței într-o scenă de sancționare publică a unui ziarist.
„Adevărul e că după două ore poți să faci greșeli dacă nu ești antrenat la astfel de ciocniri cu presa, dar, după părerea mea, chestiunea cu Vanghele a fost una pe care putea s-o rezolve în doi: să-i spună «Gigele, ia vino-ncoace, nu e în regulă cu asta, ți se pare că-s gunoi?»”, a declarat Traian Băsescu.
„În blugi jerpeliți, fără garanția că nu mirosea a transpirație”
În același timp, fostul locatar de la Cotroceni s-a arătat deranjat de modul în care ziaristul s-a prezentat la o întâlnire oficială cu șeful statului. Băsescu a atacat direct vestimentația lui Ovidiu Vanghele, pe care a considerat-o inadecvată pentru un eveniment prezidențial.
„Și ziaristul… vii la Cotroceni… în niște blugi jerpeliți, un tricou cu mânecă scurtă, n-am nicio garanție că nu mirosea a transpirație”, a afirmat ironic fostul președinte.
Traian Băsescu a adăugat că așteptările sale de la conferința de presă respectivă, care a durat peste două ore, erau legate de cu totul alte subiecte urgente. El s-a declarat dezamăgit că șeful statului nu a adus lămuririle așteptate privind raportul despre anularea alegerilor prezidențiale.
„Dacă este o problemă care este nelămurită și nu mai suportă mult să stea nelămurită, este problema raportului cu alegerile. Am crezut că face o astfel de conferință ca să ne dea o explicație. Nu-mi dau seama care-i atribuțiunea președintelui”, a punctat Băsescu.
De la ce a pornit interdicția primită de Vanghele
Incidentul comentat a avut loc pe 10 noiembrie, la finalul unei lungi conferințe de presă susținute de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Conflictul s-a declanșat în momentul în care jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat președintelui o întrebare privind activitatea și voturile procurorului general, Cristina Chiriac, în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Înainte de a formula un răspuns la întrebare, președintele Nicușor Dan a anunțat o sancțiune fără precedent. El i-a transmis direct jurnalistului că, din cauza unor injurii pe care Vanghele i le-ar fi adus anterior în spațiul public, i se interzice accesul la evenimentele de presă ale Administrației Prezidențiale pe întreaga durată a mandatului.
„Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. V-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, i-a comunicat Nicușor Dan lui Ovidiu Vanghele, în fața celorlalți jurnaliști prezenți la eveniment.
3 comentarii
Vanghele face de ras breasla de intrebatori
Mai degraba imbaxite de transpiratie si miros de tomberon sunt costumele voastre cu camasa si papion din nailon, nu tricourile din bumbac.
Basescu are o sensibilitate OLFACTIVA notorie. Mai tineti minte ca si despre jurnalista careia i-a furat telefonul a zis
ca era nu doar *** ci chiar *** ***. Sa speram totusi ca Romania nu va sugruma presa doar din cauza sapunului si a detergentul.
Preventiv CEDO ar trebui si ea sa clarifice ca in incintele oficiale cerintele de igiena nu trebuie sa limiteze libertatea de exprimare.