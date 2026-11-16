Medic urmărit penal după ce ar fi atacat doi colegi în sala de operație, numit șef interimar la Spitalul Floreasca

Un chirurg de la Spitalul Floreasca din București, urmărit penal pentru purtare abuzivă după ce ar fi atacat doi colegi în timpul unei intervenții chirurgicale, a fost numit șef interimar al Clinicii de Chirurgie Generală. Este vorba despre medicul Sorin Păun, implicat într-un incident petrecut în 2020 și reclamat de opt medici. Conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” susține că numirea respectă regulile instituției și că medicul nu a fost sancționat disciplinar.

Potrivit HotNews, decizia a fost luată de UMF „Carol Davila” înainte de 1 octombrie 2026, după pensionarea fostului șef de disciplină, Claudiu Ștefan Turculeț. Numirea a fost confirmată atât de rectorul universității, Viorel Jinga, cât și de managerul Spitalului Floreasca, Bogdan Zidaru.

Medicul ar fi atacat doi colegi cu instrumente chirurgicale

Sorin Păun este urmărit penal din martie 2024 pentru purtare abuzivă, în urma unui incident petrecut pe 6 martie 2020, în sala de operație a Spitalului Floreasca.

La momentul respectiv, echipa medicală intervenea chirurgical asupra unei paciente în vârstă de 86 de ani, diagnosticată cu o tumoră la colon și infectată cu virusul hepatitei C. Potrivit plângerii depuse de medicul rezident Ștefania Manolescu, chirurgul Sorin Păun ar fi avut o ieșire violentă în timpul operației.

Acesta este acuzat că ar fi scos electrocauterul din plaga pacientei și ar fi lovit-o pe rezidentă peste mâna stângă, provocându-i o rană sângerândă. Medicul ar fi lovit-o și cu o pensă chirurgicală, instrument pe care l-ar fi folosit și împotriva unui alt coleg, chirurgul Bogdan Gaspar.

Incidentul a fost reclamat conducerii spitalului de opt medici, dintre care doi chirurgi și șase rezidenți. În urma contactului cu instrumentul utilizat asupra unei paciente cu hepatită C, medicul rezident a raportat incidentul responsabilului de medicina muncii și a fost îndrumat către Institutul Matei Balș pentru evaluare și măsuri medicale.

De ce a fost numit în funcție, deși este urmărit penal

Rectorul UMF „Carol Davila”, Viorel Jinga, a explicat că universitatea nu a identificat motive care să împiedice numirea lui Sorin Păun. Acesta a precizat că medicul nu a primit sancțiuni disciplinare la nivelul instituției și că nu au existat plângeri împotriva sa la comisia de etică a universității.

„Nu a fost niciun element care să contraindice numirea interimară”, a declarat rectorul pentru HotNews.

Viorel Jinga a invocat și prezumția de nevinovăție, subliniind că existența unui dosar penal nu echivalează cu stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească. Potrivit rectorului, criteriile pentru ocuparea interimară a funcției sunt gradul didactic și, în cazul unor candidați cu același grad, vechimea.

Spitalul Floreasca spune că numirea aparține universității

Managerul Spitalului Floreasca, Bogdan Zidaru, a explicat că Sorin Păun nu a fost numit șef al uneia dintre secțiile de chirurgie, ci la conducerea clinicii universitare.

Această funcție ține de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, nu de conducerea administrativă a spitalului. Interimatul lui Sorin Păun este programat să se încheie odată cu organizarea alegerilor pentru conducerea disciplinei, în perioada 18-19 noiembrie.

Surse medicale citate de HotNews susțin că medicul intenționează să candideze pentru funcție.

Medicul nu a fost sancționat nici de Spitalul Floreasca

Deși incidentul din 2020 a fost reclamat de opt cadre medicale, Sorin Păun nu a primit sancțiuni disciplinare din partea Spitalului Floreasca.

În 2024, după începerea urmăririi penale, conducerea unității medicale a transmis că această etapă a anchetei nu înseamnă trimiterea în judecată și că medicul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Chirurgul a mai fost în centrul unui scandal în 2016, când ocupa funcția de manager al Spitalului Floreasca. Atunci, 22 de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe și-au depus demisiile, reclamând comportamentul acestuia și probleme privind desfășurarea activității medicale. Ulterior, Sorin Păun a demisionat din funcția de manager, iar medicii și-au retras demisiile.