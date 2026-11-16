VIDEO Ruptură în tabăra suveranistă. George Simion, acuzat de trădare de susținătorii lui Călin Georgescu

George Simion este atacat dur de o parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu, după ce a părăsit protestul organizat sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor din București. Liderul AUR a ținut un discurs în fața manifestanților, dar nu i-a mai însoțit pe cei care au mers ulterior la Arestul Central pentru a cere eliberarea fostului candidat la prezidențiale. În schimb, Simion a fost fotografiat la meciul România – Polonia, disputat pe Arena Națională.

Plecarea liderului AUR a provocat un val de nemulțumiri pe rețelele sociale, unde mai mulți simpatizanți ai lui Călin Georgescu îl acuză de trădare și de folosirea protestului pentru propria imagine politică, potrivit G4Media.

Makaveli, atac dur la adresa lui George Simion

Printre cei care au criticat comportamentul liderului AUR se numără Makaveli, un susținător al lui Călin Georgescu, care a participat la manifestația din fața Arestului Central.

sursa tik tok Makavel

Într-o transmisiune live pe TikTok, acesta l-a acuzat pe George Simion că a mobilizat oamenii în Parcul Izvor doar pentru a demonstra invitaților polonezi că se bucură de susținere populară.

Makaveli a susținut că, după discurs, liderul AUR a plecat, iar participanții veniți cu autocarele au fost trimiși acasă, în loc să continue protestul în fața Arestului Central.

„Gata bă, te-au văzut polonezii că ești șmecher, ți-ai făcut treaba și ai plecat”, i-a reproșat acesta.

Nemulțumit de faptul că membrii AUR nu au continuat manifestația alături de susținătorii lui Georgescu, Makaveli a anunțat public ruptura de liderul partidului.

„Dumnezeu să-ți ajute, de azi consideră-ne dușmani!”, a transmis acesta.

sursa tik tok arenapolitica.ro

Simion a plecat la meciul România – Polonia

Protestul din Parcul Izvor a fost organizat în sprijinul lui Călin Georgescu, aflat în Arestul Central al Capitalei. La manifestație au participat mii de persoane, iar George Simion a urcat pe scena amenajată în parc, unde a susținut un discurs în favoarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

După încheierea manifestației, o parte dintre participanți s-au deplasat către Arestul Central, unde au continuat să ceară eliberarea lui Georgescu. George Simion nu s-a alăturat acestora. Mai târziu, liderul AUR a fost fotografiat în tribunele Arenei Naționale, la partida de fotbal dintre România și Polonia. Această decizie a alimentat criticile venite din partea unor susținători ai lui Georgescu, care au considerat că liderul AUR a abandonat protestul.

Mesaje controversate pe grupurile AUR

Potrivit G4Media, pe rețelele sociale au fost distribuite și mesaje atribuite unor lideri AUR, în care membrii partidului ar fi fost îndemnați să nu participe la manifestația din fața Arestului Central. În schimb, aceștia ar fi fost direcționați către autocarele cu care veniseră la București, pentru a se întoarce acasă.

Mesajele au amplificat suspiciunile unor simpatizanți ai lui Călin Georgescu, care îl acuză pe Simion că a încercat să controleze desfășurarea manifestației și să obțină beneficii de imagine.

Cum răspunde AUR acuzațiilor

Într-o reacție transmisă pentru Digi24, reprezentanții AUR au respins acuzațiile și au susținut că formațiunea a fost prezentă atât la protestul din Parcul Izvor, cât și la manifestația organizată în fața Arestului Central.

Partidul a transmis că persoanele care lansează atacuri și încearcă să provoace dezbinare nu reprezintă întreaga comunitate a susținătorilor lui Călin Georgescu. Disputa scoate la iveală tensiunile dintre o parte a simpatizanților fostului candidat la prezidențiale și conducerea AUR.