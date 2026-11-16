„Îl bat până și Excelurile pe Rogobete”. Sindromul „avem de toate”, demontat de jurnaliști la ghișeu și de actele oficiale ale ANM

Fostul ministru al Sănătății, actualul europarlamentar Vlad Voiculescu, l-a acuzat duminică seară pe ministrul în funcție, Alexandru Rogobete, că a pus la punct o pacientă oncologică fără să verifice datele oficiale ale instituțiilor din subordine. Reacția a venit după ce jurnalista Liliana Ruse a reclamat dispariția de pe piață a medicamentului Lyrica, iar șeful de la Sănătate a contrazis-o cu statistici din bazele de date ale ministerului.

Vlad Voiculescu a verificat baza de date publică a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANM) și a arătat că lipsa tratamentului este confirmată oficial chiar de instituția statului. În lista notificărilor de discontinuitate actualizată de ANM la data de 6 noiembrie 2026, medicamentul Lyrica 150 mg figurează la pagina 16, poziția 570, cu discontinuitate temporară din luna iunie 2026. De asemenea, Lyrica 75 mg apare la pagina 19, poziția 702, cu discontinuitate temporară din luna noiembrie 2026. Lista poate fi verificată aici. Pentru ambele

concentrații, reluarea comercializării este estimată pentru luna decembrie, iar documentul include notificări similare și pentru mai multe variante generice.

„Pe site-ul propriei Agenții Naționale a Medicamentului există notificări oficiale de discontinuitate temporară pentru Lyrica 150 mg, începând din iunie 2026, și Lyrica 75 mg, începând din noiembrie 2026. Reluarea comercializării este estimată pentru decembrie. Există notificări și pentru mai multe generice. (…) Deci pacienta vă spune că nu găsește medicamentul, propria agenție are notificări de discontinuitate, iar dumneavoastră ieșiți public să îi explicați că dezinformează?! Nu v-ați uitat nici măcar pe site-ul agenției din subordinea Ministerului înainte să îi dați lecții unei paciente?”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

„Un pacient nu poate înghiți un Excel”. Acuzații legate de închiderea platformei pentru medicamente lipsă

În mesajul său, europarlamentarul a criticat atitudinea ministrului Alexandru Rogobete, căruia i-a reproșat că s-a angajat într-un „desant narcisist” de promovare personală și că a ales să jignească un pacient cu cancer, pe care l-a acuzat de propagarea panicii.

„Domnule Rogobete, un pacient nu poate înghiți un Excel. Nu își poate trata neuropatia cu un comunicat de presă. Dacă aveți 645.834 de unități Lyrica în sistem, spuneți-i domnule femeii unde găsește o cutie! Atât”, a transmis fostul ministru al Sănătății.

Istoricul tensionat al Sistemului Electronic de Raportare a Stocurilor

Vlad Voiculescu a reamintit că sistemul electronic de raportare zilnică a stocurilor de medicamente, din care Alexandru Rogobete a extras cifrele prezentate public, a fost creat în anul 2016, prin Ordinul 1.345, dezvoltat împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Acel act normativ prevedea și un mecanism informatic pentru sesizările transmise de farmacii, dublat de platforma online medicamentelipsa.ro, unde pacienții puteau reclama direct absența tratamentelor.

Europarlamentarul a subliniat că această platformă destinată pacienților a fost închisă în timpul mandatului fostului ministru PSD Alexandru Rafila, perioadă în care Alexandru Rogobete ocupa funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății. Totodată, Voiculescu i-a cerut actualului ministru să explice câte dintre cutiile raportate în depozite pleacă la export paralel și de ce farmaciștii reclamă că distribuitorii nu le livrează marfa.

„Există în sistemul nostru de sănătate un reflex vechi și profund urât: instituția are întotdeauna dreptate. Dacă pacientul spune că îl doare, i se explică de ce n-ar trebui. Dacă spune că nu găsește un medicament, i se arată un tabel care demonstrează că medicamentul există. Dacă insistă, devine problema instituției. Eventual dezinformator. (…) Nu trebuie să câștigi o dispută pe Facebook cu o femeie care a trecut prin chimioterapie. Nu mai bine o ajuți să își găsească medicamentul? Și, dacă vă mai rămâne puțin timp între postările cu clipuri personale, poate citești și comentariile sutelor de oameni care îți spun că nu găsesc medicamentele de care au nevoie. Mai puțină autosuficiență. Mai puțină propagandă. Mai mult profesionalism și un pic de omenie”, a adăugat Vlad Voiculescu.

De la ce a pornit conflictul: Schimbul de replici dintre Liliana Ruse și Alexandru Rogobete

Disputa a început duminică, după ce jurnalista Liliana Ruse a anunțat pe Facebook că medicamentul Lyrica, un antidepresiv utilizat și în oncologie, a dispărut de pe piață, alături de variantele sale generice.

„Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. (…) Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal”, a scris Liliana Ruse.

La scurt timp, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a publicat pe pagina sa de Facebook o statistică din data de 13 noiembrie 2026, pentru a demonstra că afirmațiile despre dispariția tratamentului sunt false. Potrivit datelor oficiale prezentate de ministru, la nivel național figurează 922.627 de unități de medicamente cu substanța activă pregabalină în stocurile distribuitorilor și 1.429.818 unități în farmaciile comunitare, ceea ce însumează 2.352.445 de unități.

„Mai exact, doar pentru medicamentul Lyrica, în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg, există 645.834 de unități în stocurile distribuitorilor și ale farmaciilor comunitare. Aceste cifre demonstrează clar că informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată. (…) Pot exista situații punctuale în care un anumit medicament nu este disponibil imediat într-o anumită farmacie. Acest lucru nu înseamnă însă că medicamentul a dispărut de pe piața națională. Înțeleg îngrijorarea pacienților care au nevoie de aceste tratamente. Tocmai de aceea, informațiile privind disponibilitatea medicamentelor trebuie comunicate cu responsabilitate și verificate înainte de a genera panică”, a transmis Alexandru Rogobete.

Reacția Lilianei Ruse

Jurnalista a intervenit direct în secțiunea de comentarii a postării ministrului și ulterior pe propriul profil de Facebook, unde i-a propus oficialului să îi cumpere el o cutie de medicament din Capitală.

„E drăguț că mă faceți mincinoasă. Vă dau eu banii, luați-mi și mie o cutie de Lyrica. Din București. Uitați-vă ce scriu oameni din țară și mai vorbim. Stocuri pe hârtie nu ajuta bolnavii. Mulțumesc! (…) Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia si mie o cutie din București. Aștept”, a scris Liliana Ruse.

În replică, Alexandru Rogobete a negat că ar fi acuzat-o de minciună: „Nu vă fac doamnă mincinoasă, dar nu puteți spune că a dispărut din România un medicament, când el nu a dispărut!”.