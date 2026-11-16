Cum obții 10 zile libere în ianuarie 2027 folosind doar 3 zile de concediu. Datele pe care trebuie să le treci în calendar

Secretul este să legi sărbătorile legale de la începutul anului de cele două weekenduri din jurul lor. Anul Nou pică vineri, iar Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul sunt sărbători legale în timpul săptămânii, miercuri și joi.

Astfel, dacă îți alegi corect cele trei zile de concediu, poți transforma câteva zile libere izolate într-o pauză de zece zile, fără să folosești o săptămână întreagă din concediul anual.

Zilele de concediu pe care trebuie să le ceri sunt 4, 5 și 8 ianuarie 2027

Pentru a obține cele 10 zile libere consecutive, trebuie să îți iei concediu luni, 4 ianuarie, marți, 5 ianuarie, și vineri, 8 ianuarie 2027.

Acestea sunt cele trei zile lucrătoare care fac legătura între weekenduri și sărbătorile legale de la începutul anului. Practic, vei avea liber de Anul Nou, pe 1 și 2 ianuarie, apoi în weekendul 3 ianuarie, iar zilele de 4 și 5 ianuarie vor fi acoperite prin concediul anual. Miercuri, 6 ianuarie, este Boboteaza, iar joi, 7 ianuarie, este Sfântul Ioan Botezătorul, ambele fiind zile libere legale. După încă o zi de concediu, vineri, 8 ianuarie, urmează weekendul 9-10 ianuarie.

De ce este ianuarie una dintre cele mai bune perioade pentru o vacanță în 2027

Avantajul acestei combinații vine din faptul că sărbătorile legale nu sunt distribuite uniform pe parcursul anului. În ianuarie 2027, două dintre ele, Boboteaza și Sfântul Ioan, pică miercuri și joi, ceea ce permite legarea lor de weekend prin numai trei zile de concediu.

Astfel, angajații care lucrează de luni până vineri pot obține zece zile consecutive de vacanță, folosind doar trei zile de concediu, în loc să își consume cinci zile de concediu pentru o săptămână întreagă de vacanță.

Celelalte zile rămân disponibile pentru alte perioade ale anului, când pot fi la fel de utile pentru o vacanță, o vizită în familie sau pur și simplu câteva zile de odihnă.

Există și o variantă mai scurtă, dacă nu vrei să folosești toate cele trei zile. Dacă îți iei liber doar vineri, 8 ianuarie, poți avea cinci zile consecutive de odihnă, între 6 și 10 ianuarie, folosind o singură zi de concediu, aceasta din urmă fiind o alternativă pentru cei care vor să păstreze cât mai multe zile pentru restul anului.

Ce trebuie să verifici înainte să îți rezervi vacanța

Dacă vrei să ai liber în această perioadă, cere din timp concediu pentru 4, 5 și 8 ianuarie și așteaptă aprobarea angajatorului înainte să faci planuri. Nu este sigur că vei putea lipsi exact în acele zile, mai ales dacă la serviciu sunt mai mulți colegi care vor concediu în aceeași perioadă.

Dacă vrei să pleci în vacanță, vorbește din timp cu familia și verifică prețurile la transport și cazare. Cel mai bine este să nu faci rezervări pe care nu le poți anula până nu știi sigur că ai primit liber.

În final, e indicat să treci de acum în calendar zilele de 4, 5 și 8 ianuarie 2027 și să ceri aprobarea lor cât mai devreme, deoarece cu trei zile de concediu planificate atent, poți începe anul cu zece zile consecutive de pauză și îți poți păstra o parte mai mare din concediul anual pentru următoarele vacanțe.