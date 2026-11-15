Cristian Roșu: Nicușor Dan a confundat SUA cu Trump și camarila din jurul lui PODCASTURILE COTIDIANUL

Președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, „au format un cuplu” pentru a-și proteja reciproc pozițiile, în timp ce Ilie Bolojan ar fi devenit o țintă comună. Este una dintre concluziile analizei lui Cristian Roșu, analist politic, prezent la „Podcasturile Cotidianul”. Relația Nicușor Dan – Sorin Grindeanu Nicușor Dan, neavând un partid, s-a îndreptat spre cea mai mare forță din Parlament și a ales să joace cu ea. Practic, Nicușor Dan și Sorin Grindeanu au format un cuplu, astfel încât Sorin Grindeanu se opunea unei tabere din PSD care voia alianță cu AUR, tocmai ca să nu îl încurce pe Nicușor Dan. Iar Nicușor Dan făcea jocurile în așa fel încât Sorin Grindeanu să rămână președintele PSD și să poată să îl ducă la guvernare.”

Pentru Nicușor Dan era o problemă reală. Pentru că se strânseseră o parte relevantă de voturi pentru suspendare și PSD era garanția lui că nu va fi suspendat”, a explicat analistul.

Președintele, împreună cu Sorin Grindeanu și cu domnul Hubert Thuma, au vrut să îl debarce pe Bolojan.” Relația Nicușor Dan – Ilie Bolojan „Ilie Bolojan și Nicușor Dan nu sunt prieteni. N-au fost niciodată. Tot timpul au jucat pe poziții diferite. Așa că Nicușor Dan îl vedea pe Bolojan ca un posibil contracandidat în 2028. Ceea ce sigur va și fi. Asta este opinia mea.”

„La cum arată lucrurile acum, clar va candida. Dacă nu, va candida probabil cu altcineva în tandem președinte-premier. Dar, la cum arată lucrurile astăzi, probabil că Ilie Bolojan va fi candidatul inclusiv al USR în 2028.” Taberele din PSD PSD-ul a preluat guvernarea pe care își o doreau foarte mult într-un moment complicat economic și imediat după preluarea guvernării a venit botezul de la Timișoara. Am văzut acolo șinșila sau poate nu era șinșila, poate erau iepuri vopsiți, e neclar că am văzut tot felul de declarații în presă. Apoi asta a oprit un pic mașinăria PSD de comunicare, care încercau să spună greaua moștenire, ilie sărăcie, când am venit aici am găsit lucrurile în completă neregulă și așa mai departe.

PSD-ul trebuie să vină cu o temă care să suscite interes (refroma administrativ-teritorială – n.red), care să creeze tabere, care să creeze știri, să facă agendă ca lumea să uite de botezul de la Timișoara, să-și iau un pic gândul de la criza economică. Așa că au venit cu această temă care ce face? Ea creează două tabere, inclusiv în interiorul PSD sunt două tabere pe această temă, pentru că majoritatea primarilor de căror localități ar dispărea sunt de la PSD. Îl avem în primul rând pe domnul Grindeanu, care este președintele partidului, el fiind apropiat și sprijinit de domnul Ciolacu.

Avem apoi cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda, care reprezintă un alt pol de putere. Numai că aici lucrurile deja se complică. Cine conduce Guvernul? „Premierul nu ia decizii” „Problema este că el (Luca Niculescu – n. red.) nu pare să conducă acest guvern. În primul rând, cu tot respectul pentru domnul Luca Niculescu, nu cred că poate și nu cred că știe să conducă un guvern.”

„Apoi îl avem acolo pe domnul Neacșu, care a devenit, și cu prerogative, un factotum. În momentul de față avem un guvern PSD cu un premier care nu ia decizii. Deciziile în acest guvern le ia PSD împreună cu domnul Marian Neacșu.”

„Problema domnului Nicușor Dan este că el nu prea are metode de coerciție. Adică, ok, el și-a numit niște miniștri. Acești miniștri au tot timpul nevoie de avize.”

„Nu cred că PSD își propune să facă asta (reforma administrativ-teritorială – n. red.) în mod real. Cred că mai degrabă e o fumigenă. Vom discuta despre ea, se vor face planuri, dar nu vom ajunge până acolo încât PSD-ul, înainte de alegerile din 2028, să își distrugă niște localități și niște primari.” PNL, între Ilie Bolojan și tabăra Veștea-Thuma „Tabăra puciștilor are următoarele caracteristici. Este foarte vocală. Îl vedem pe domnul Thuma, care nu iese personal, dar trimite înregistrări cu el în ședințele PNL.

Îl vedem pe domnul Tișe, o vedem foarte des pe doamna Gorghiu, care are tot felul de nemulțumiri. O vedem mai nou pe doamna Pauliuc. Probabil că această tabără are undeva între 16 și 20 de parlamentari.

Problema acestei tabere este așa. Ea nu are o valoare electorală clară. Adică acești oameni sunt puternici astăzi datorită funcțiilor pe care le dețin.

Niciunul dintre ei nu poate fi locomotivă electorală. În momentul de față, nici domnul Tișe nu poate fi o locomotivă la nivel național, nici doamna Gorghiu, nici domnul Hubert, nici măcar domnul Predoiu nu poate fi o locomotivă la nivel național. Așa că întrebarea este: dacă acești oameni se rup de PNL, ei au vreo șansă reală în 2028? Pentru că eu cred că nu.

Și de aici vine problema. Ei poate au astăzi 20 de parlamentari care sunt apropiați de ei, dar acești oameni nu și-ar dori să plece din PNL ca în 2028 să facă ce? Să renunțe la politică doar pentru că astăzi au niște principii care nu se aliniază cu generalele lui Bolojan? Aici e problema. Ei nu au o valoare electorală reală.

Nu au o putere electorală reală. Nu cred că acest partid ar putea să treacă pragul. Deci atuul domnului Bolojan este că are o anumită tracțiune electorală, pe când… Bolojan nu este deloc plăcut în PNL.

Majoritatea primarilor din PNL nu îl suportă. Bolojan e un tip dificil. Motiv pentru care el nu place oamenilor din PNL.” Întoarcerea lui Ludovic Orban în PNL „În primul rând, aș începe prin a spune că mi se pare foarte amuzant faptul că, după ce a adus oameni noi de tipul Păzlaru, doamna Nicola, Sanda Nicola, Oana Gheorghiu, ca să creeze acest pol reformator în PNL, domnul Bolojan a ajuns la concluzia că, ca să reformeze cum trebuie partidul și țara, îi trebuie Ludovic Orban.

Un om care e în politică din anii ’90, care a deținut toate funcțiile posibile, care a avut toate problemele posibile și care de multe ori a avut un discurs, sigur, foarte bombastic, dar, dincolo de discurs, realizările lui au fost mai degrabă modeste. Mi se pare amuzant că de Ludovic Orban e nevoie ca să modernizăm astăzi PNL-ul și România.” USR, între Nicușor Dan și Bolojan „Am considerat mereu că Dominic Fritz, pentru că nu locuia în București și nu putea să ia parte la viața politică reală, a fost un președinte prost ales pentru USR. El fiind, de altfel, un tip cu reale calități de lider. Numai că depărtarea de București îl încurcă.

În momentul în care a pierdut postul de primar, el s-a încărcat, de fapt, cu altceva. În momentul de față, Dominic Fritz este principalul pol anti-Nicușor Dan din USR. El rămâne cea mai puternică voce și, mai ales, dovada vie că drumurile USR și ale lui Nicușor Dan s-au despărțit.

Cred că s-a văzut asta și la congres, pentru că și acolo lucrurile sunt împărțite. Domnul Miruță și, într-o formă, și doamna Țoiu sunt apropiați de Nicușor Dan. Pe când doamna Buzoianu și restul nu sunt apropiați de Nicușor Dan și își doresc o depărtare profundă. Mai ales baza partidului își dorește asta, iar la ei baza partidului e importantă.

În USR, ca și în PSD, ca și în PNL, dacă vreți, există niște centre de putere care, la fiecare alegere, congres intern, au jucat. Și probabil că va ține foarte mult dacă la viitoarele alegeri domnul Ghinea va juca cu doamna Buzoianu sau cu domnul Miruță.

SENS, pentru mine, este un partid care mănâncă puternic din publicul USR.” George Simion și Călin Georgescu: „E o relație de conveniență între ei” „Am văzut foarte clar în campania electorală cum arată relația dintre George Simion și Călin Georgescu. Eu nu cred că Călin Georgescu poate avea o relație reală cu un alt lider politic. Normal că relația dintre ei nu e ideală și normal că fiecare dintre ei se vede președinte.

Nu se pune problema ca George Simion să nu doarmă noaptea de grija lui Călin Georgescu, să fim serioși. La fel cum nici în campania prezidențială și mai apoi în campania pentru alegerile locale, Călin Georgescu nu a făcut prea multe pentru George Simion sau pentru Anca Alexandrescu, care la vremea respectivă era candidatul AUR la alegerile locale. E o relație de conveniență între ei.

E acest public suveranist care este împărțit. Nu-mi dau seama în ce grade și cât de exact este, câte procente aveam într-o parte și câte procente aveam în cealaltă. Numai că, dacă aș face o analiză pe termen lung a situației suveraniste din România, cred că este mult mai simplu de discutat cu George Simion decât cu Călin Georgescu.

Este de dorit, dacă situația e inevitabilă, să avem un AUR cu un procent mare, condus de George Simion, decât să avem un AUR sau un alt partid condus de Călin Georgescu. George Simion e un lider politic previzibil, pe când Călin Georgescu este complet imprevizibil. Pentru mine, Călin Georgescu e în continuare o necunoscută.” Lobbyul lui Nicușor Dan față de administrația Trump „În primul rând, Nicușor Dan a confundat Statele Unite și administrația americană cu Donald Trump și camarila din jurul lui Donald Trump.

El a considerat că trebuie să meargă și să fie prieten cu prietenii lui Donald Trump pentru a ajunge la Donald Trump și trebuie să rateze sau să ignore tot ce însemna instituțional. Practic, noi n-am folosit Ministerul de Externe, noi nu am folosit relațiile pe care le are SIE în Statele Unite cu CIA și așa mai departe. Știm că e o relație puternică acolo.

N-am folosit relațiile pe care le are Armata cu Pentagonul. Nu, noi am mers pe niște căi din astea foarte întortocheate în care am încercat să ne împrietenim cu oameni care spun că îl cunosc pe Donald Trump și ne arătau poze cu el. Ne aducem aminte când a venit în România domnul Sprânceană? Și Guvernul României l-a făcut trimis special? Adică apoi l-am avut pe domnul Zampolli, care îl suna la o conferință de presă pe Nicușor Dan, iar Nicușor Dan îi răspundea domnului Zampolli, adică demis între timp.

Adică au fost niște greșeli enorme, iar apoi imaginea din editorialele domnului Nicușor Dan despre Donald Trump e o imagine pe care doar președintele nostru o crede. Nu mai crede nimeni altcineva. Pur și simplu, politica noastră externă în raport cu Statele Unite pare făcută de niște amatori.”

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