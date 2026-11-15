Nicușor Dan face campanie pentru candidatura lui Cioloș la șefia Francofoniei, în Cambodgia. Ce alte discuții a mai avut președintele

„Candidatura pentru cea mai înaltă poziție într-o organizație internațională de anvergură este un câștig pentru țara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale.

Dacian Cioloș propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone, iar proiectul său ar permite României să-și întărească influența în spațiul francofon, să-și consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în mai multe domenii de interes”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, după ce s-a întâlnit cu Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei.

Candidatura lui Cioloș, discutată și cu un oficial elvețian

La Phnom Penh, capitala Cambodgiei, Nicușor Dan s-a întâlnit și cu Ignazio Cassis, vicepreședinte al Confederației Elvețiene și șef al Departamentului Federal al Afacerilor Externe.

„Anul acesta sărbătorim 115 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Elveția. În cadrul discuției noastre, am evocat dialogul politic constant, care contribuie, de asemenea, la consolidarea cooperării noastre economice.

Am abordat și candidatura României la funcția de Secretar General al Francofoniei, reprezentată de Dacian Cioloș, o candidatură puternică, credibilă și capabilă să unească comunitatea noastră. Avem nevoie să construim un consens în jurul celei mai bune viziuni pentru a relansa Francofonia”, a declarat Nicușor Dan, după întâlnire.

Discuții cu directorul UNESCO

Tot în cadrul aceluiași eveniment, șeful statului a purtat o discuție și cu Khaled El-Enany, directorul general al UNESCO.

„Pe măsură ce marcăm 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, am subliniat angajamentul nostru de lungă durată față de organizație și valorile sale, față de promovarea păcii prin cooperare internațională în domeniul educației, științei, culturii și comunicării.

Am reafirmat implicarea noastră în colaborarea științifică globală și sprijinul pentru rolul UNESCO în promovarea excelenței științifice, a consolidării capacităților și a accesului la cunoaștere, în special pentru tinerii cercetători.

În acest context, am evidențiat importanța Centrului Internațional de Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) de la Măgurele, care funcționează sub egida UNESCO, și am exprimat interesul pentru consolidarea activităților sale științifice și a cooperării internaționale în cadrul rețelelor acestei organizații”, a precizat Nicușor Dan.