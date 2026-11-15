VIDEO De la meci la secția de poliție. Peste 100 de polonezi au fost săltați după ce au atacat forțele de ordine. Filmul incidentelor

„Tensiunile au fost generate de nemulțumirea suporterilor polonezi cu privire la timpul de așteptare pentru părăsirea zonei stadionului. În acest context, unii dintre aceștia au folosit un extinctor și au aruncat cu garduri metalice către efectivele de jandarmi.

Pentru gestionarea situației și protejarea persoanelor prezente, jandarmii au utilizat materialele din dotare, respectiv substanțe iritant-lacrimogene”, se arată în comunicatul de presă al Jandarmeriei București.

În urma violențelor, 105 persoane, suporteri polonezi, au ajuns la secțiile de poliție din Capitală.

74 dintre acestea sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de opunerea cu violență față de personalul de ordine și siguranță sau față de forțele de ordine ori împiedicarea acestora de a-și exercita atribuțiile specifice în contextul desfășurării unei competiții sau al unui joc sportiv.

Totodată, un alt suporter este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii privind deținerea și folosirea fără drept a articolelor pirotehnice.

Alte 25 de persoane nu au făcut obiectul unor măsuri legale, mai transmite Jandarmeria București.

„Polițiștii și jandarmii continuă activitățile specifice pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs incidentele și pentru dispunerea măsurilor legale, după caz”, se mai arată în comunicat.

România și-a luat revanșa

Amintim că reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe Arena Națională, selecționata Poloniei, scor 2-1, în etapa a cincea a grupei B4 a Ligii Națiunilor.

Tricolorii și-au luat astfel revanșa după înfrângerea cu 6-0 de la Varșovia, din octombrie. Sunt primele puncte obținute de România în grupă și primele pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer.

Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat, la finalul partidei, că echipa României a arătat bine și a subliniat că victoria a fost obținută cu ajutorul fanilor prezenți pe Arena Națională.

„Sunt fericit pentru băieți, victoria aduce bucurie, entuziasm. Echipa a arătat bine. Au fost mult mai conectați, mult mai bine au stat în teren. Și în atac, am știut să atacăm. Sunt lucruri bune, putem începe să construim o mentalitate de câștigători. Acasă publicul a făcut diferența, sper să jucăm afară ca și acasă. Coman de când s-a născut a jucat vârf, nu e noutate pentru mine. Am văzut că e în formă, în atac avem un talent. Este un proces care trebuie urmat, e de muncă, ne dorim să ajungem sus, să facem lucruri frumoase, să bucurăm românii. Mergem în Bosnia să jucăm la victorie, moralul e bun și sper să intrăm cu o echipă bună”, a declarat Gheorghe Hagi la Antena 1.