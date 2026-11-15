Pereți transparenți în zonele în care pacienții au discuții private cu medicul lor, la Spitalul SRI din Balotești. Manager: “Nu am vrut să se interpreteze că sunt spații în care ar putea cineva să fie tentat să ofere ceva medicului”

Invitat la Punctul Roșu în Sănătate, Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță a vorbit despre Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu din Balotești, inaugurat oficial la începutul acestei luni. Cu 14 săli de operație și 41 de paturi de terapie intensivă, aparatură ultraperformantă care permite cele mai avansate metode de diagnostic și tratament, inclusiv oncologic, spitalul nu este unul cu circuit închis, spune managerul spitalului. Peste 70% din pacienți sunt persoane care provin din populația civilă.

Un element de noutate sunt spațiile special amenajate în care pacienții și familiile acestora pot discuta în liniște cu medicii care îi au în grijă. Pereții acestor spații sunt transparenți, tocmai pentru a nu lăsa loc de interpretări, spune acesta.

„O problemă pe care o vedem în spațiul public este faptul că nu a vorbit suficient medicul cu noi, a vorbit cu noi și nu am înțeles, era grăbit. Am considerat că este absolut normal să existe niște spații dedicate pentru aceste discuții private între medic sau echipa medicală care îngrijește un pacient și pacientul respectiv sau cei din familie care vin să afle aceste detalii medicale.

În aceste spații pereții sunt transparenți. Nu am vrut să se interpreteze că sunt niște spații închise, izolate, în care ar putea cineva să fie tentat să ofere ceva medicului.

Existând un spațiu deschis dar respectând intimitatea și mediul privat al pacientului și a celor din familie, cred că este un semn de evoluție a noastră ca societate și ca sistem medical, avem această preocupare a calității îngrijirii pacienților și a discuțiilor cu cei din familie”.

Un alt aspect explicat de Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță este acela că slot-urile – intervalele pentru programări nu sunt deschise decât pentru două luni în avans. Mulți pacienți au semnalat că încearcă să-și facă programare la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu din Balotești însă că nu reușesc să găsească un loc.

„Perioada disponibilă de slot-uri pentru o specialitate și pentru un anumit medic este de maximum 2 luni. Am lăsat astfel pentru a avea o predictibilitate a programului medicului. Medicul își configurează programările în platformă cu sloturile disponibile. Spitalul are o adresabilitate crescută și sunt multe specialități, printre care și cardiologia, de exemplu, sau oncologia unde aceste locuri pe următoarele două luni sunt ocupate.

Dacă dechidem platforma și sloturile pe mai mult de două luni este foarte greu să asigurăm predictibilitatea programului și respectarea programărilor”, spune Dr. Valeriu Gheorghiță.

Cum anume vă puteți programa pentru consultații la acest spital, cum este organizat spitalul, ce modele de inspirație au avut proiectanții, ce înseamnă digitalizarea la nivelul spitalului și cum îi ajută pe medici și pe pacienți aflați în curând la Punctul Roșu în Sănătate, pe cotidianul.ro. Puteți urmări interviul video pe pagina de YouTube Cotidianul.