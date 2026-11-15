Diana Buzoianu spune că demontează un fake news despre omul lui Grindeanu: Tupeul și incompetența sunt ridicate la nivel de artă de PSD

Diana Buzoianu a lansat un atac dur la adresa reprezentanților Partidului Social Democrat. Fostul ministru a reacționat printr-o postare pe Facebook la declarațiile publice făcute de Natalia Intotero. Oficialul PSD o acuzase pe Buzoianu de pierderea a 350 de milioane de euro, bani europeni destinați construcției de baraje, diguri și poldere.

Buzoianu a catalogat aceste afirmații drept o dezinformare. Ea a precizat că dezastrul proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) aparține exclusiv conducerii Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), mai exact directorilor instalați în anul 2022 cu sprijinul PSD.

Raportul Corpului de control și demiterile de la ANAR

Fostul ministru a explicat cronologia evenimentelor din mandatul său, început pe 24 iunie 2025. La mai puțin de o lună de la preluarea funcției, ea a trimis Corpul de control la ANAR. Raportul oficial a scos la iveală un prejudiciu mult mai mare decât cel vehiculat în spațiul public.

„Raportul corpului de control a arătat nu 350 de milioane de euro pierdute de prietenul vostru cățărat în funcții publice la ANAR. Nu, doamna Intotero. E vorba de 457 de milioane de euro. Vedeți că aveți în minister raportul”, a scris Diana Buzoianu.

Ea a relatat absența oricărui progres pe teren. Conform afirmațiilor sale, în luna august 2025 nu exista niciun șantier deschis pentru vreun baraj sau dig din PNRR, cu excepția unui singur proiect gestionat de Administrația Bazinală de Apă (ABA) Crișuri. Drept urmare, în luna septembrie 2025, Buzoianu l-a demis pe directorul general Sorin Lucaci pentru ratarea achizițiilor publice.

Sancțiuni lăsate pe birou și fonduri asigurate

În luna iulie 2026, cu puțin timp înainte de încheierea mandatului, Diana Buzoianu a cerut un nou raport de control. Documentul a vizat responsabilitățile lui Constantin Mețler, director general adjunct la ANAR. Raportul a confirmat atribuțiile directe ale acestuia în gestionarea proiectelor eșuate. Fostul ministru a trimis actul către ANAR pentru sancționarea lui Mețler și a lansat o provocare directă către Natalia Intotero.

„Veți cere sancționarea domnului Mețler care a avut atribuții directe de gestionare a proiectelor unde au fost pierduți acești bani? Sau veți mușamaliza tot?”, a întrebat retoric Diana Buzoianu.

La finalul mesajului, ea a apărat bilanțul său financiar. Fostul demnitar a subliniat alocarea unui buget național de cinci ori mai mare pentru lucrări hidrotehnice în 2026, comparativ cu anul precedent. În plus, ea a amintit adoptarea „mecanismului apei”, un instrument legislativ conceput să aducă investiții de 2,5 miliarde de lei în următorii 15 ani.