100.000 de euro pentru o trufă albă de 850 de grame. Cumpărătorul vine din Hong Kong, iar banii merg la opere de binefacere

Cel mai greu exemplar, cumpărat din Hong Kong

Pentru trufa albă care a cântărit 850 de grame, un cumpărător din Hong Kong a scos din buzunar 100.000 de euro, potrivit AFP. Lotul a fost, de departe, cel care a atras cea mai mare atenție la licitație.

Al doilea lot, adjudecat direct din sală

O trufă de 300 grame a revenit, pentru suma de 14.000 de euro, unui bărbat aflat la eveniment. Acesta s-a recomandat drept „un profesor chinez”, arată sursa citată.

Vin de Piemont și licitatori din tot mai multe orașe

Toate cele patru trufe licitate au fost însoțite, la vânzare, de câte două sticle de vin din Piemont, regiunea din nordul Italiei care a găzduit evenimentul.

An de an, licitația și-a lărgit aria internațională. Pe lângă orașele cu tradiție în participare, precum Hong Kong, Bangkok și Viena, ofertele de la distanță au putut veni și din Brasilia, Londra, Macao și Vilnius.

Încasările merg spre binefacere

Sumele obținute merg de fiecare dată către cauze caritabile, din Italia și din alte țări, conform aceleiași surse.

De la prima ediție, organizată în 1999, aproximativ 7.200.000 de euro au fost folosiți pentru finanțarea unui spital în Africa, pentru reintegrarea socială a tinerilor dependenți de droguri și pentru educația copiilor care trăiesc la periferia orașelor din America Latină.

În 2025, licitația a adus 502.000 de euro. Cel mai scump exemplar, o trufă albă de 1.009 grame, a fost vândut atunci cu 110.000 de euro, tot unui cumpărător din Hong Kong.

O ciupercă ce crește sub pământ

Râvnită de gurmanzi și de bucătari de pe toate meridianele, trufa albă de Alba se bucură de cea mai mare apreciere la nivel mondial.

Este o ciupercă subterană, care trăiește în simbioză cu anumiți arbori, de ale căror rădăcini se atașează.

Denumită științific „Tuber magnatum Pico”, trufa albă se dezvoltă în soluri care își păstrează răcoarea și umiditatea atât în etapa de germinare, cât și în cea de maturizare.