Oana Gheorghiu spune că Ilie Bolojan ar trebui să candideze la președinție: „E primul politician care nu le-a vândut gogoși românilor”

Liderul PNL Ilie Bolojan este susținut public pentru o candidatură la alegerile prezidențiale din 2029. Propunerea a fost formulată de fostul vicepremier Oana Gheorghiu, în cadrul emisiunii „În fața ta”, difuzată de Digi24. Ea consideră că România are nevoie la cel mai înalt nivel de un profil politic axat pe corectitudinea mesajului public, chiar și atunci când măsurile asumate sunt nepopulare.

Oana Gheorghiu a evaluat șansele liderului liberal drept „foarte mari” în perspectiva unei eventuale curse pentru fotoliul de la Cotroceni. Ea a subliniat că electoratul va aprecia onestitatea acestuia, dincolo de deciziile economice dificile pe care le-a gestionat din funcțiile deținute.

„Cred că cu șanse foarte mari. Pentru că, indiferent cum se uită oamenii la Ilie Bolojan, că a mărit TVA-ul, că a mărit taxele, este însă, cred, primul politician la acest nivel care le-a vorbit oamenilor onest, care nu i-a mințit, care nu le-a vândut gogoși, ca să zic așa. Nu le-a promis lapte și miere, le-a spus exact ce se poate și ce nu se poate și unde suntem. Și cred că România are nevoie de astfel de oameni”, a declarat fostul vicepremier.

Adevărul în campanie versus cheltuieli electorale

Întrebată dacă președintele PNL ar trebui să se înscrie în cursa electorală din 2029, Oana Gheorghiu a confirmat această necesitate. Aceasta a ținut totuși să menționeze că nu cunoaște intențiile personale ale politicianului. Fostul vicepremier a reluat argumentul transparenței, și a subliniat că Bolojan a descris exact situația în care se află România în prezent.

În opinia sa, acest stil de comunicare ar putea schimba paradigma clasică a campaniilor electorale.

„Este politicianul care, pentru prima oară, cred că nu i-a mințit pe români cu nimic. Le-a spus în față lucrurile exact așa cum sunt, exact în situația în care se află România acum. Nu le-a promis lapte și miere, nu i-a păcălit. Și cred că e nevoie de genul ăsta de politicieni, căci poate reușim să nu mai cheltuim bani aiurea doar ca să câștigăm alegeri. Și cred că Bolojan este acel politician care poate să câștige alegerile spunându-le românilor adevărul”, a concluzionat Oana Gheorghiu.