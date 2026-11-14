SUA au propus Ucrainei să cedeze teritorii pentru a intra în NATO. Zelenski: „A fost prima dată când s-a ridicat acest aspect”

„Nu am dreptul să iau această decizie de unul singur”.

Alex Tudor - senior editor
SUA au propus Ucrainei să cedeze teritorii pentru a intra în NATO. Zelenski: „A fost prima dată când s-a ridicat acest aspect”

„Nu am dreptul să iau această decizie de unul singur”.

Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei, a declarat că emisarii lui Donald Trump i-au sugerat ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas în schimbul aderării la NATO. Sugestia a fost făcută în cea mai recentă rundă de negocieri pentru pace, desfășurată la Abu Dhabi. Este pentru prima dată când SUA face o astfel de propunere, scrie AFP.

În ceea ce îl privește pe președintele ucrainean, acesta susține că solicitările Rusiei de a rescrie arhitectura de securitate a Europei sunt „periculoase” și ar putea duce la declanșarea altor războaie, scrie AFP.

Discuțiile de la Abu Dhabi dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA, s-au încheiat fără niciun progres.

„Americanii au ridicat întrebarea: «Ce se întâmplă dacă Ucraina s-ar alătura NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?» Aceasta a fost prima dată când s-a ridicat acest aspect”, a declarat Zelenski.

Acesta a mai adăugat că Ucraina discută „garanții specifice de securitate din partea NATO și UE”. Președintele Ucrainei a precizat că, dacă țările occidentale vor confirma garanțiile, „atunci voi întreba societatea noastră ucraineană ce părere are: le acceptăm sau nu? Nu am dreptul să iau această decizie de unul singur”.

AFP mai notează că emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au participat la discuțiile de la Abu Dhabi și apoi s-au întâlnit separat cu Putin și Zelenski.

Președintele Ucrainei a declarat că Moscova a respins un armistițiu pentru obiectivele energetice în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi.

Acesta a mai susținut că UE și NATO sunt „singura securitate reală” a Europei și că încercarea Moscovei de a revizui securitatea continentului este periculoasă pentru că „tocmai astfel de lucruri duc la războaie sau escaladări”.

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4 comentarii

  2. FetideNatia RuSSa e un Moloh care nu se mai satura de noi teritorii, chiar dacă a mâncat recent. Or, politica acestui stat-aligator e tragerea: de timp, pe sfoară, cu tunul, cu balistica, cu de toate. De aceea, pe rusi să nu-i crezi nici *****

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  3. Nu se merita ,nu-l sfatuiesc ,nato azi e ,maine nu e!I-au mai mintit odata in 2014 americanii pe ucrainieni

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