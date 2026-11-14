O dronă a lovit o navă comercială în apele teritoriale ale României. Avioane F-16, ridicate pentru o altă țintă

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Drona a avariat o macara de marfă de la bord, iar incidentul nu a fost urmat de un incendiu.

Incidentul a fost confirmat sâmbătă dimineață de Radu Oprea, ministru Apărării, care se afla într-o vizită în Portul Militar Constanța.

„Suntem informați tot timpul. Am fost informat și azi-noapte. Am fost informat despre faptul că a fost lovită de o dronă. Nu sunt răniți sau pierderi de vieți omenești de acolo. E o zonă de macara.

Nu știu câte detalii pot să dau, însă suntem împreună în contact și cu colegii de la Marina Militară și cu MAI-ul, cu Paza de Coastă. Funcționează această cooperare interinstituțională în România, astfel încât să preîntâmpinăm, în măsura posibilului și, în același timp, să fim aproape și să salvăm viețile omenești, dacă este cazul”, a spus Radu Oprea.

Acesta a mai adăugat că vineri au existat două alerte în județul Tulcea.

„Vedem dronele care se apropie de România, de spațiul aerian românesc sau pe apă. Intervenim de fiecare dată, încercând, dacă este cazul, se ridică avioane, inclusiv românești, să vedem, să preîntâmpinăm și, apoi, dacă este cazul, să și angajăm țintele”, a declarat ministrul Apărării.

Țintă aeriană în zona Insulei Șerpilor

Totodată, Ministerul Apărării a anunțat că în cursul dimineții de sâmbătă, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană în zona Insulei Șerpilor.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de est a județului Tulcea, iar la ora 04.45 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Ulterior, la ora 05.39, a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru populația din zona de nord a județului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 05.52”, se arată în comunicatul MApN.