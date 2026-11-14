România a câștigat definitiv dosarul Roșia Montană. Premierul Luca Niculescu: Statul are capacitatea să își apere banii publici și resursele

România a obținut o victorie definitivă în litigiul internațional privind proiectul aurifer de la Roșia Montană. Comitetul ad-hoc al ICSID a respins în totalitate cererea de anulare formulată de compania Gabriel Resources. Tribunalul a menținut hotărârea din martie 2024 și a eliminat pretențiile financiare de 6,5 miliarde de dolari.

Stefan Lupu - Reporter special
România a câștigat definitiv dosarul Roșia Montană. Premierul Luca Niculescu: Statul are capacitatea să își apere banii publici și resursele

Roșia Montană

România a obținut o victorie definitivă în litigiul internațional privind proiectul aurifer de la Roșia Montană. Comitetul ad-hoc al ICSID a respins în totalitate cererea de anulare formulată de compania Gabriel Resources. Tribunalul a menținut hotărârea din martie 2024 și a eliminat pretențiile financiare de 6,5 miliarde de dolari.

România a obținut vineri o decizie favorabilă și irevocabilă în dosarul arbitral internațional referitor la proiectul de la Roșia Montană. Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins în totalitate acțiunea în anulare inițiată de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd.

Hotărârea menține integral decizia arbitrală pronunțată pe 8 martie 2024. Astfel, pretențiile financiare de aproximativ 6,5 miliarde de dolari formulate împotriva statului român au fost anulate definitiv. În plus, tribunalul a obligat companiile reclamante să plătească toate cheltuielile aferente acestei proceduri de anulare.

Reacția premierului Luca Niculescu

Șeful Executivului a transmis un mesaj public imediat după comunicarea deciziei oficiale. Premierul Luca Niculescu a subliniat importanța acestui succes pentru statul român. El a felicitat echipele de avocați din cadrul Leaua Damcali Deaconu Păunescu și LALIVE, alături de specialiștii Ministerului Finanțelor, pentru munca depusă în ultimii 11 ani.

„Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință. Este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. (…) Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook.

Istoricul litigiului și protejarea patrimoniului

Diferendul a pornit de la modul de implementare a proiectului minier din Munții Apuseni. Reclamanții au acuzat România de încălcarea acordurilor bilaterale pentru protejarea investițiilor, tratate încheiate cu reprezentanți din Canada și Marea Britanie. Suma cerută ca despăgubire a reprezentat cea mai mare pretenție financiară formulată vreodată împotriva României într-un arbitraj internațional. Cele 6,5 miliarde de dolari echivalează cu aproximativ 1,5% din produsul intern brut estimat pentru anul 2026.

Procedura de anulare epuizată vineri reprezintă singura cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID. Procesul în această fază s-a desfășurat între iulie 2024 și noiembrie 2026. Rezultatul arbitrajului confirmă legalitatea deciziilor luate de autoritățile române în privința mediului. Peisajul minier de la Roșia Montană a intrat pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în anul 2021 și beneficiază de protecție integrală.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a apreciat efortul instituțional constant din ultimii ani.

„Decizia definitivă în dosarul Roșia Montana confirmă poziția României într-un litigiu în care compania reclamantă a solicitat despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este rezultatul unui efort instituțional și juridic susținut, asumat cu maximă responsabilitate de Ministerul Finanțelor pe parcursul a peste zece ani, pentru a proteja interesul public, mediul și resursele țării noastre prin intermediul unei apărări riguroase”, a declarat Alexandru Nazare, citat de Agerpres.

Conform normelor ICSID, hotărârea arbitrală nu mai poate fi supusă niciunei alte căi de atac.

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