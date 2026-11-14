UPDATE 11:00 – Protestatarii au ajuns în Parcul Izvor, în fața unei scene pe care rulează imagini cu steagul României și se aude muzică anticomunistă. Un protestatar strigă la portavoce „Vă rog, cei din spate (din parc, n. red), să veniți aici să oprim circulația.”

UPDATE 10:44 – Grupuri de protestatari continuă să vină în parcul Izvor. Un protestatar merge cu imnul României în portavoce.

UPDATE 10:37 – Protestatarii au ajuns în Parcul Izvor, lângă Palatul Parlamentului.

UPDATE 10:29 – Mai multe autocare sunt parcate lângă parcul Izvor cu însemnele Forum Europa, evenimentul AUR din Parlamentul României.

UPDATE 10:20 – Protestatarii au pătruns pe carosabil și au blocat drumul.

Jandarmii și forțele de ordine încearcă să îi mute pe protestatari înapoi pe trotuar.

UPDATE 10:11 – Prezent la protest este și Nicolae Voiculeț, cel care a cerut autorizația pentru protestul din parcul Izvor.

UPDATE 10:09 – Manifestanții sunt în fața Primăriei Municipiului București și scandează: „Călin Georgescu este președinte”, „București, nu uita, primăria nu-i a ta!” și „Presa mincinoasă!”

UPDATE 10:00 – Liderul AUR, George Simion, a postat pe facebook în legătură cu protestul de astăzi:

Știrea inițială

O manifestație girată de George Simion, în favoarea lui Călin Georgescu, va avea loc sâmbătă, începând cu ora 14, în Parcul Izvor, care este chiar lângă Palatul Parlamentului. Partidul AUR nu se ocupă direct de organizarea protestului, care de altfel nu a primit autorizație de la Primărie, dar George Simion a declarat că își va asuma manifestația dacă autoritățile i-o cer.

Înainte de manifestația din Parcul Izvor, George Simion a anunțat pe Facebook un alt protest, în fața Primăriei Capitalei, referitor la faptul că adunarea din Parcul Izvor nu a primit autorizație. Simultan, în acest weekend, la Palatul Parlamentului, AUR organizează o conferință la care vin politicieni din mai multe țări, inclusiv președintele și secretarul general ECR, familia europeană a partidului.

Protest, caut autorizație. George Simion: O să particip și eu

Protestul de sâmbătă, din Parcul Izvor, nu a fost autorizat de Primăria Capitalei. Cu toate acestea, manifestația nu a fost anulată.

George Simion cere ca Jandarmeria să asigure protecția participanților la protestul AUR de sâmbătă, 14 noiembrie, organizat în Capitală pentru susținerea lui Călin Georgescu. Liderul AUR susține că autoritățile trebuie să ia măsurile necesare pentru ca manifestația să se desfășoare fără incidente, deși aceasta nu a primit aviz favorabil.

George Simion a precizat că adunarea participanților la protestul din Parcul Izvor este programată pentru ora 13:00, iar protestul ar urma să înceapă la ora 14:00.

„O să vin aici, o să particip și eu, alături de restul mulțimii și mi se pare normal să fim și noi păziți și să se ia măsurile necesare”, a declarat George Simion.

Liderul AUR susține că Primăria Capitalei a fost notificată în două rânduri în legătură cu manifestația, însă solicitările au fost respinse. Acesta l-a acuzat pe Ciprian Ciucu că ar prezenta incorect situația cererilor depuse pentru organizarea protestului.

Anterior, într-un clip postat pe Facebook, George Simion s-a arătat dispus să-și asume organizarea protestului dacă autoritățile cer asta.

„Românii zic altceva: libertatea adunărilor publice nu poate fi anulată nici de Ciucu și nici de Nicușor. De aceea consider că este datoria mea, ca lider al opoziției, să fiu în stradă alături de români. Dacă vreo instituție a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele.

Fac totuși un apel la toate instituțiile statului român să ofere ajutor în desfășurarea protestului în bune condiții, fără intimidări și fără provocări venite din partea sistemului. Fac un apel și la români.

Sâmbătă, în ziua protestului, e lăsatul secului pentru credincioșii creștini ortodocși. Nu abdicăm de la principiile noastre, dar nici nu dăm prilej unora să-și facă jocurile. Nu vom răspunde atacurilor și violențelor la care suntem supuși prin aceleași mijloace, tot prin violență.

Am intra astfel în logica tiranilor care au anulat alegerile, tirani care mai au un pas până devin sângeroși. Nu vă temeți, niciodată dictatorii nu au sfârșit bine, dar vă rog să dați dovadă și de smerenie, dar și de demnitate.”

Naistul Nicolae Voiculeț organizează protestul

Nicolae Voiculeț, artist muzical, este cel ce a cerut și nu a primit autorizația pentru protestul din Parcul Izvor. Acesta este un susținător aprig al lui Călin Georgescu.

„Salut mobilizarea AUR și implicarea lui George Simion în protestul din 14 noiembrie. Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns acestei chemări. Invit să se alăture sindicatele și patronatele, antreprenorii și micii întreprinzători, agricultorii, fermierii și crescătorii de animale. Chem muncitorii, angajații din sectorul public și privat, transportatorii, comercianții, constructorii, meșteșugarii și profesioniștii independenți.

Îi invit pe profesori, studenți și elevi, pe medici, asistenți medicali, cercetători, artiști, oameni de cultură și jurnaliști. Pe părinți și bunici, pe pensionari, pe persoanele cu dizabilități și pe cei care le îngrijesc. Pe oamenii care își caută un loc de muncă și pe cei care muncesc din greu, dar nu mai reușesc să-și plătească traiul.

Chem rezerviștii, veteranii, cadrele militare și pe toți cei care au jurat credință României, cu respectarea obligațiilor legale și profesionale ale fiecăruia. Îi chem pe românii din diaspora și pe toți cei care se simt uitați, umiliți sau neascultați. Îi invit pe cei apăsați de taxe și impozite, pe cei care consideră că au suferit abuzuri fiscale și pe cei ale căror familii sau afaceri sunt împinse la limită de măsurile guvernului Bolojan și de deciziile guvernărilor precedente.

Toate nemulțumirile merită ascultate și răspunsuri concrete. Nicio listă nu poate cuprinde toate viețile și suferințele acestei țări. De aceea, chemarea mea este pentru fiecare dintre voi. Indiferent de profesie, venit, credință sau apartenență politică”, scria, pe 3 noiembrie, pe Facebook, Nicolae Voiculeț.

În vară, Senatul României a votat conducerea Institutului Cultural Român. Atunci, Nicolae Voiculeț a fost numit în consiliul de conducere din partea AUR.

În trecut, Voiculeț a fost un susținător avid al fostului șef PSD, Liviu Dragnea, pe care îl numea „deținut politic”. Între timp, Voiculeț și-a găsit un nou idol, pe Călin Georgescu.

De ce nu a primit protestul autorizație

Anterior, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spusese că că nu are cunoștință despre vreo cerere depusă de AUR pentru autorizarea protestului de sâmbătă, din Parcul Izvor. Edilul a explicat că decizia de avizare a manifestațiilor aparține unei comisii de specialitate, care analizează riscurile privind siguranța publică.

„Deci nu primarul ia decizia. Dacă ar fi decizia mea, nu aş fugi de ea şi ar fi foarte simplă, dar o comisie din specialişti evaluează foarte clar care este situaţia, pentru că nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa. Nu vrem acest lucru, cred”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu a invocat și organizarea meciului România-Polonia în aceeași zi, dar și apariția unor îndemnuri la violență pe rețelele sociale.

Într-un comunicat publicat vineri, Partidul Național Liberal, din care face parte primarul general, a cerut Ministerului Afacerilor Interne să asigure respectarea legislației și să împiedice eventualele confruntări dintre manifestanți și forțele de ordine.