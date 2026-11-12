Ciucu, despre protestul AUR de sâmbătă: Nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa

Ciprian Ciucu a declarat că nu are cunoștință despre vreo cerere depusă de AUR pentru autorizarea protestului de sâmbătă, din Parcul Izvor. Edilul a explicat că decizia de avizare a manifestațiilor aparține unei comisii de specialitate, care analizează riscurile privind siguranța publică. Ciucu a invocat și organizarea unui meci important în aceeași zi, dar și apariția unor îndemnuri la violență pe rețelele sociale.

„Eu nu ştiu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizaţie. Nu am văzut. Întrebaţi-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut astfel de autorizaţie”, a spus primarul Capitalei.

Ciucu: Nu primarul ia decizia de autorizare a protestelor

Edilul a explicat că aprobarea manifestațiilor nu depinde de o decizie personală a primarului. Cererile sunt analizate de o comisie care ține cont de recomandările specialiștilor și de eventualele riscuri pentru ordinea publică. Potrivit lui Ciucu, până în prezent, au existat solicitări pentru organizarea unor evenimente culturale, nu pentru proteste. Totodată, specialiștii ar fi identificat în mediul online mai multe îndemnuri la manifestații violente.

„Şi ei fac aceste recomandări, Comisia ia decizii, în baza acestor recomandări. Deci nu primarul ia decizia. Dacă ar fi decizia mea, nu aş fugi de ea şi ar fi foarte simplă, dar o comisie din specialişti evaluează foarte clar care este situaţia, pentru că nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa. Nu vrem acest lucru, cred”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a subliniat că specialiștii iau decizii pe baza datelor pe care le au la dispoziție. Acesta a adăugat că protestele sau evenimentele culturale pot fi organizate și în alte zile.

Meciul de sâmbătă, unul dintre motivele de îngrijorare

Ciprian Ciucu a explicat că organizarea unui meci important în aceeași zi ar putea crește riscul unor incidente. Prezența unui număr mare de persoane reprezintă un factor de care comisia trebuie să țină cont.

„Din câte am înţeles, din cauza meciului, unde se adună mase mari de oameni, pot apărea violenţe”, a declarat edilul.

Acesta a precizat că rolul comisiei este să protejeze siguranța participanților, dar și să prevină eventualele acte de vandalism asupra mașinilor și magazinelor.

Ciucu răspunde acuzațiilor lui George Simion

Primarul Capitalei a fost întrebat și despre acuzațiile lansate de liderul AUR, George Simion. Acesta a susținut că președintele Nicușor Dan s-ar fi interesat de autorizația și de detaliile protestului programat sâmbătă. Ciucu a respins ideea că ar avea cunoștință despre un astfel de demers.

„Habar n-am despre ce vorbeşte domnul Simion. Întrebaţi-l pe dânsul şi nu ştiu ce înseamnă consilierii mei. Consilierii mei personal, extrem de puţin, probabil. Consilierii generali din PNL, habar n-am dacă am vorbit cu careva dintre ei”, a declarat primarul Capitalei.