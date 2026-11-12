Președintele României, Nicușor Dan, a dat un interviu în Financial Times în care a vorbit despre propunerea României de a plăti pentru soldații americani staționați în țară, despre securitatea flancului estic al NATO, dar și despre relația cu Administrația Trump. Întrebat de jurnaliști cum au văzut conducătorii MAGA anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Nicușor Dan a spus că în ciuda reacției virulente avută public de JD Vance, administrația a înțeles într-un final motivele deciziei.

Nicușor Dan „a spus că relațiile cu administrația Trump s-au îmbunătățit comparativ cu perioada de după alegerile prezidențiale din 2024 din România, care au fost anulate pe fondul acuzațiilor de ingerință rusă”, arată sursa citată.

Financial Times amintește de ieșirea vicepreședintelui american, JD Vance, care a citat în 2025 România drept un exemplu al presupusei represiuni a Europei împotriva politicienilor de dreapta, descriind drept „subțiri” dovezile privind imixtiunea rusă. Nicușor Dan invocă faptul că administrația americană de-abia venise în funcție. Totodată, șeful statului e de părere că americanii au înțeles motivele anulării.

„Era o nouă administrație în SUA care nu avea toate informațiile despre cooperarea noastră bilaterală”, a spus el. „Foarte curând după aceea, cred că au înțeles.”

Nicușor Dan vorbește despre „partajarea costurilor” pentru trupele americane din România

Despre trupele americane staționate în România, Nicușor Dan a declarat pentru FT că a propus „câteva cifre… despre trupe, despre partajarea costurilor”. Acesta ar fi reluat oferta Poloniei din septembrie, când Varșovia s-a oferit să plătească Washingtonului 15.000 de dolari pe an pentru fiecare soldat american staționat la o bază militară planificată, numită Fort Trump.

„Vrem să avem mai multe trupe americane și mai multe capabilități letale”, a spus Dan.

În întâlnirea de săptămâna trecută cu Elbridge Colby, șeful politicii de apărare de la Pentagon, România le-a propus oficialilor americani să suporte costurile adiționale generate de prezența militarilor SUA pe teritoriul țării, de exemplu, costurile cu combustibilul. Acest lucru înseamnă asigurarea unor condiții mai bune pentru militari.

Președintele României a mai spus și că politica externă a României este foarte similară cu cea a Poloniei. „Înțelegem amenințarea Rusiei și înțelegem cum războiul din Ucraina [amenință] securitatea noastră”, a spus președintele român.

„Rușii încearcă… să schimbe mentalitatea țărilor europene care susțin Ucraina”, a spus Dan. „La fel ca în cazul dronelor aeriene care au ajuns pe teritoriul nostru, am primit [ajutor] și acum suntem mult mai bine protejați. Planificăm să facem același lucru pentru Marea Neagră, să consolidăm echipamentele, să fim mai pregătiți – dar fără a escalada.”