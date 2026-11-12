Serviciul 112, la cote ridicate de încredere. Aproape șase din zece români au apelat numărul de urgență

Peste opt din zece români au încredere în serviciul de urgență 112, arată cel mai recent barometru Informat.ro – INSCOP Research. Totodată, 58,3% dintre respondenți spun că au sunat cel puțin o dată la acest număr pentru a semnala o urgență.

Potrivit sondajului, 81,2% dintre români declară că au multă sau foarte multă încredere în serviciul de urgență 112. Mai exact, 38,2% dintre cei chestionați spun că au foarte multă încredere, iar 43,1% au destul de multă încredere.

La polul opus, 16,6% dintre respondenți au puțină încredere în acest serviciu. Dintre aceștia, 12,1% declară că au destul de puțină încredere, iar 4,5% foarte puțină.

Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că rezultatele arată că românii apreciază serviciile publice atunci când acestea răspund nevoilor lor.

„Într-un climat social marcat de neîncredere în numeroase instituții ale statului, nivelul foarte ridicat de încredere în serviciul 112 arată că românii apreciază serviciile publice operate de stat atunci când le percep ca fiind utile, accesibile și capabile să răspundă unor nevoi concrete”, a declarat Remus Ștefureac.

Aproape șase din zece români au sunat cel puțin o dată la 112

Sondajul arată și cât de des au avut românii nevoie să apeleze numărul unic de urgență. Astfel, 58,3% dintre participanții la studiu spun că au sunat cel puțin o dată la 112 pentru a semnala o urgență.

În schimb, 40,9% dintre cei chestionați declară că nu au apelat niciodată acest număr.

Directorul INSCOP Research explică faptul că nivelul ridicat de încredere în serviciul 112 poate avea legătură și cu experiențele directe ale cetățenilor.

„Faptul că majoritatea românilor au apelat cel puțin o dată la serviciul 112 arată cât de prezent este acesta în viața de zi cu zi și sugerează că încrederea ridicată nu se bazează doar pe imaginea publică a serviciului 112, ci poate fi susținută și de experiența directă a cetățenilor. Rezultatele cercetării confirmă datele statistice publice care arată că, în ultimii 20 de ani, serviciul de urgență 112 a fost apelat de peste 300 de milioane de ori”, a mai precizat Remus Ștefureac.

Date despre sondaj

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. atele au fost colectate în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin interviuri telefonice și chestionare online, pe un eșantion de 1.197 de persoane.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Marja maximă de eroare este de +/- 2,8%, la un nivel de încredere de 95%.