Generalul Ștefan Dănilă, fostul șef al Armatei, propune construirea a două baze europene în România: „Este un prim pas pentru a construi o armată europeană”

Totodată, generalul a precizat că, în opinia sa, „Europa încă se poate baza pe Statele Unite.

„Încă se poate baza cel puțin din punct de vedere a descurajării nucleare, din punct de vedere a capacității de transport strategic și alte misiuni pe care, deocamdată, Europa nu le poate asuma, nu le poate îndeplini, pentru că n-are cu ce, din punctul de vedere al informațiilor satelitare, a comunicațiilor satelitare”, a completat acesta.

„Eu mă întreb de ce până acum România nu a propus la nivelul Uniunii Europene să găzduiască aici forțe multinaționale europene în cel puțin două baze”

Fotul șef al Armatei a mai adăugat că Europa ar trebui să depună mai multe eforturi pentru apărarea proprie. Una dintre propunerile sale este construirea de baze europene în România.

„Europa trebuie să facă mai mult și poate să facă mai mult inclusiv prin baze militare. Noi vorbim despre baze americane în Europa, dar noi nu avem baze militare europene. Eu mă întreb de ce până acum România nu a propus la nivelul Uniunii Europene să găzduiască aici forțe multinaționale europene în cel puțin două baze. Eu aș considera că este foarte important și România poate să inițieze acest proiect de a construi două baze militare europene.

Nu două baze militare românești, pentru că noi nu avem baze militare, noi vorbim despre baze militare NATO. Nu există baze militare NATO. Vorbim despre baze militare americane sau baze militare pe care le punem la dispoziția americanilor. Noi nu avem acele baze militare cum și le construiesc americanii, dar pe acel model puteam să construim în România măcar două baze care să fie eurobaze sau baze militare europene”, a explicat generalul Ștefan Dănilă.

„A construi două baze militare europene ar fi un semnal că suntem conștienți că trebuie să ne apărăm singuri”

Acesta a adăugat că un astfel de demers ar însemna mai mult decât să construim două baze militare naționale.

„Avem deja forțe sau avem comandamente multinaționale pe care noi le-am pus, le-am construit, le-am pus la dispoziția alianței. Dar putem să construim efectiv pentru a dezvolta o capacitate de apărare europeană pornind de aici din România. Spunem: România inițiază construcția, finanțarea construcției a două baze militare”, a declarat generalul Ștefan Dănilă.

În ceea ce privește parteneriatul cu SUA, fostul șef al Armatei susține că nu ar fi afectat de un astfel de demers.

„Dimpotrivă, ar întări parteneriatul cu SUA. Parteneriatul cu SUA este construit în baza acordului DCA, Defense Cooperation Agreement). Este un acord semnat de 25 de ani, dacă nu mă înșel, un acord care permite staționarea forțelor americane aici, permite ca americanii să utilizeze facilități în România pentru antrenament, pentru instrucție, pentru staționare.

Deci, din punctul de vedere al relațiilor cu Statele Unite, nu avem niciun fel de problemă și a construi două baze militare europene ar fi un semnal că suntem conștienți că trebuie să ne apărăm singuri, să construim apărarea proprie”, a explicat generalul Ștefan Dănilă.

„Este important să construim o armata europeană”

Totodată, acesta a mai declarat că ideea construirii unor baze europene în România ar fi primul pas pentru înființarea unei armate europene.

„Mie mi se pare că acest concept (n.r. al unei armate europene), de când a apărut, a fost mai mult contract decât dezvoltat. Adică a fost aruncat pe piață conceptul, au apărut niște oponenți și mai departe nu s-a făcut nimic.

Vă spuneam mai devreme despre aceste baze europene. Este un prim pas pentru a construi o armată europeană. Este important să construim o armata europeană. Pentru că, dacă avem o armată europeană, altfel înțelegem lucrurile de sprijin a statelor care sunt limitrofe, sunt în zona de graniță a Uniunii Europene, cum este România. Noi suntem în zona statelor mai expuse”, a spus generalul Ștefan Dănilă.

Fostul șef al Armatei a mai adăugat că pentru România ar fi foarte impotant să existe o capacitate europeană de răspuns.

„Atunci, cei din centrul Uniunii Europene ar fi mai protejați, pentru că ar exista aceste baze militare și n-ar trebui să le aibă pe teritoriul lor sau pe teritoriul lor ar trebui să aibă mai puține baze militare. Ar fi date către către țările din zona de graniță, în funcție de amenințări”, a spus generalul Ștefan Dănilă.