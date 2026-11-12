Justiția care nu rănește din nou. Cum vrea CSM să protejeze copiii victime ale abuzurilor sexuale

CSM a anunțat joi adoptarea unei analize privind modul în care copiii, victime ale infracțiunilor sexuale, sunt tratați în timpul procedurilor judiciare. Documentul identifică problemele din sistem și propune măsuri pentru protejarea minorilor în timpul anchetelor și proceselor. Cercetarea a inclus consultarea a 390 de judecători și procurori, precum și examinarea a 213 hotărâri judecătorești definitive.

Documentul urmărește să identifice problemele cu care se confruntă minorii în sistemul judiciar, în special cel care au fost victime ale infracțiunilor sexuale. Cercetarea a fost realizată pe parcursul a nouă luni, cu sprijinul unei echipe de specialiști și al mai multor instituții cu atribuții în domeniu.

„Analiza a fost realizată de o echipă de 10 experţi naţionali, în perioada februarie–noiembrie 2026, pe baza unei cercetări ample, care a inclus 5 focus-grupuri regionale, chestionare completate de 390 de judecători şi procurori, consultarea mai multor instituţii cu atribuţii în domeniu şi examinarea aprofundată a 213 hotărâri judecătoreşti definitive în materie penală”, transmite CSM.

Specialiștii au urmărit fiecare etapă prin care trece un copil ajuns în sistemul judiciar. Au fost analizate atât momentul în care autoritățile sunt sesizate cu privire la o infracțiune, cât și procedurile ulterioare, până la pronunțarea hotărârii definitive.

Ce măsuri propune CSM pentru protejarea minorilor

Pe baza problemelor identificate, experții au formulat o serie de recomandări pentru îmbunătățirea modului în care sunt gestionate dosarele cu minori. Printre direcțiile propuse se numără pregătirea profesioniștilor care interacționează cu victimele, îmbunătățirea spațiilor în care sunt audiați copiii și o mai bună colaborare între instituții. De asemenea, documentul recomandă îmbunătățirea procedurilor judiciare, astfel încât acestea să țină cont de nevoile minorilor.

CSM precizează că principalul obiectiv este „reducerea riscului de revictimizare a copiilor şi prevenirea traumelor suplimentare pe care le poate genera parcurgerea procedurilor judiciare”.

Reguli unitare pentru dosarele în care sunt implicați copii

Adoptarea analizei reprezintă prima etapă a unui proiect mai amplu. CSM își propune să stabilească un set comun de practici pentru procedurile judiciare în care sunt implicați minori.

„Această analiză reprezintă prima etapă în elaborarea unui sistem unitar de referinţă pentru procedurile judiciare care implică minori, menit să contribuie la standardizarea practicilor şi la asigurarea unui tratament adaptat vârstei, vulnerabilităţii şi nevoilor fiecărui copil”, explică CSM.

Proiectul face parte din programul „Îmbunătăţirea şi consolidarea sistemului de justiţie pentru minori”, implementat de CSM și finanțat prin cea de-a doua contribuție elvețiană.