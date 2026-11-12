Nicușor Dan și alți 50 de lideri europeni, la Dublin. Sunt așteptați și emisarii lui Trump. Are loc o amplă operațiune de securitate

Nicușor Dan se află da Dublin pentru cea de-a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene și reuniunea informală a Consiliului European.

„În cadrul sesiunii plenare a Reuniunii şi la masa rotundă dedicată apărării democraţiei, şeful statului va evidenţia urgenţa unui răspuns european coordonat la provocările de securitate şi va acorda o atenţie prioritară Flancului Estic şi bazinului Mării Negre, regiuni expuse direct ameninţărilor geopolitice”, transmite Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan va insista pe dezvoltarea conexiunilor strategice de transport şi energie cu Ucraina şi Republica Moldova, menţinerea sprijinului pentru o pace justă şi consolidarea rezilienţei în faţa atacurilor hibride. Totodată, va participa la reuniunea Coaliţiei Europene împotriva Drogurilor pentru securizarea rutelor comerciale şi a porturilor, se menţionează în comunicatul oficial al Preşedinţiei României.

Un alt subiect abordat va fi utilizarea AI în atacurile cibernetice. Administrația Prezidențială precizează că actorii maligni folosesc această tehnologie pentru a lansa atacuri cibernetice, România numărându-se printre statele membre afectate.

Vineri, șeful statului va fi prezent la reuniunea informală a Consiliului European, organizată de preşedinţia irlandeză a Consiliului UE, arată un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al Administraţiei Prezidenţiale.

Emisarii lui Trump, Witkoff și Kushner, discuție cu Zelenski

Doi emisari speciali ai președintelui american Donald Trump se află în centrul atenției la Dublin, în contextul summitului european din 12 noiembrie 2026.

Este vorba despre Steve Witkoff, emisar special al lui Donald Trump, implicat în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, și Jared Kushner, reprezentant al administrației americane în discuțiile diplomatice privind Ucraina.

Participarea lor este cu atât mai importantă cu cât au participat la negocieri între delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei, desfășurate la Abu Dhabi, în 10–11 noiembrie.

Președintele Ucrainei a declarat că discuțiile trilaterale de pace de la Abu Dhabi au inclus propuneri privind un schimb de prizonieri, precum și garanții de securitate. Acesta a spus că se așteaptă să se întâlnească astăzi, până la sfârșitul zilei, la Dublin, cu emisarii americani.

Volodimir Zelenski a declarat că așteaptă un răspuns din partea Rusiei cu privire la problemele discutate și a menționat posibilitatea unui schimb de 1.000–1.200 de prizonieri de război.

„Acesta ar fi un lucru foarte pozitiv și nu văd niciun motiv pentru care Rusia nu ar accepta această propunere”, a spus el.

Întâlnire cu Putin înainte de Zelenski

Kushner a declarat că cei doi emisari se vor întâlni azi, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin, înainte de a avea o întâlnire cu Volodimir Zelenski.

„Să trecem în revistă ceea ce s-a discutat astăzi și să încercăm să facem progrese suplimentare în privința unora dintre problemele abordate, deoarece vedem că există anumite oportunități de a avansa”, a spus el.

Mai apoi, la Dublin, îl vor informa pe președintele ucrainean despre discuțiile purtate.

„După aceea, vom zbura la Dublin, unde ne vom întâlni cu președintele Zelenski, pentru a-l informa cu privire la discuțiile purtate și pentru a analiza în continuare unele dintre ideile la care am ajuns astăzi aici.”

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că speră ca oficialii americani să se întoarcă de la întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin cu „informații concrete și propuneri clare”.

Măsuri de securitate

O amplă operațiune de securitate a Poliției va fi în desfășurare până vineri, în contextul în care aproximativ 50 de lideri europeni se întâlnesc în capitală.

Premierul Irlandei, Micheál Martin, va organiza, de asemenea, joi seara, o cină în onoarea liderilor veniți din străinătate, la National Gallery of Ireland, după încheierea summitului Comunității Politice Europene, conform RTÉ News, serviciul de știri al postului public de radio și televiziune din Iralnda.

La sosirea sa la ședința de guvern din această dimineață, Micheál Martin a declarat că Guvernul se pregătește pentru „toate eventualitățile” și a lăudat activitatea poliției irlandeze (Gardaí) și a Forțelor de Apărare în ceea ce privește organizarea și securitatea evenimentelor și întâlnirilor desfășurate până acum în timpul Președinției irlandeze a UE.

Aceste summituri reprezintă cele mai importante reuniuni ale șefilor de stat sau de guvern organizate vreodată în Irlanda, iar reprezentanții poliției (Gardaí) spun că amploarea și complexitatea acestora presupun un efort logistic considerabil și măsuri de securitate fără precedent.

Operațiunea de securitate va implica numeroase unități ale poliției irlandeze, printre care:

Poliția de ordine publică;

Unitatea de investigații speciale (Special Detective Unit);

Unitatea de intervenție de urgență (Emergency Response Unit);

Unitatea de sprijin aerian;

Unitatea națională de drone;

Echipajele de poliție aflate în prima linie de intervenție.

Amenințări în școli

Școlile din Dublin se numără printre mai multe instituții de învățământ din Irlanda care au primit ieri dimineață e-mailuri de amenințare cu bombă, ceea ce a determinat intervenția poliției irlandeze, scrie Nova 100 Dublin.

Mesajul de amenințare a fost trimis ieri către un număr mare de școli, existând informații că peste 300 de instituții ar fi fost vizate.

Se pare că e-mailurile au fost primite de școli din Dublin, Carlow, Kilkenny și Cork, iar mai multe dintre acestea ar fi fost evacuate.

Cu toate acestea, poliția irlandeză (Gardaí) a confirmat că nu consideră amenințarea credibilă și nu recomandă evacuarea școlilor.

Un purtător de cuvânt al An Garda Síochána a declarat:

„An Garda Síochána are cunoștință despre un mesaj cu caracter general, care a fost trimis miercuri, 11 noiembrie 2026, către mai multe instituții de învățământ.

An Garda Síochána consideră că această amenințare nu este credibilă și nu recomandă evacuarea niciunei instituții de învățământ.

Poliția irlandeză ține legătura cu mai multe instituții de învățământ.”

Totodată, săptămâna trecută, mai multe instituții media importante din Irlanda, printre care postul public de televiziune și radio RTÉ, au fost evacuate vineri, 6 noiembrie, după ce au primit amenințări cu bombă.