Ciocniri violente în Barcelona și grevă generală în Spania. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva crizei locuințelor.

Ciocniri violente au izbucnit între grupuri de bărbați mascați și forțele de ordine în Barcelona, după ce zeci de mii de persoane au participat la prima grevă generală din Spania din ultimii 14 ani. Protestul masiv, declanșat de principalele sindicate din cauza costului ridicat al vieții și a crizei locuințelor, a paralizat transporturile și serviciile publice în întreaga țară, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare anticipate.

Aproximativ 120.000 de persoane au ieșit pe străzile capitalei Madrid, în timp ce peste 50.000 de manifestanți au demonstrat la Barcelona, unde situația a degenerat spre seară în violențe de stradă, potrivit BBC.

Imaginile surprinse în metropola catalană au arătat grupuri de indivizi mascați incendiind tomberoane și spărgând vitrinele magazinelor, în timp ce poliția a intervenit în forță cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Violențe pe Passeig de Gracia și magazine vandalizate la Barcelona

Deși manifestația de peste zi a avut un caracter pașnic, tensiunile au escaladat miercuri seară în centrul Barcelonei, unde forțele de ordine au desfășurat dispozitive masive de polițiști echipați cu căști și scuturi antirevoltă. Incidente grave s-au înregistrat pe celebrul bulevard Passeig de Gràcia, în imediata apropiere a emblematei Placa de Catalunya.

Presa locală a relatat că un grup de protestatari a lansat artificii către forțele de ordine și a jefuit mai multe unități comerciale, printre care și un magazin Lego, iar alți indivizi au încercat să pătrundă cu forța într-un magazin Apple. De asemenea, mai multe agenții imobiliare din țară au fost ținta atacurilor, iar Ministerul de Interne a confirmat arestarea a zeci de persoane pentru diverse incidente.

O participantă la protestele din Barcelona a declarat pentru BBC că atmosfera inițială fusese una pașnică și chiar „veselă”, la marș participând numeroși copii și persoane în vârstă nemulțumite de prețul locuințelor. Totuși, ajunsă seara în zona Las Ramblas, femeia a descris un peisaj haotic: „Focurile erau peste tot, a fost foarte intens”.

Drama care a aprins scânteia revoltei. Chiriile sufocante și evacuarea unei femei de 87 de ani

Mobilizarea masivă vine pe fondul unei nemulțumiri profunde legate de scumpirea accelerată a traiului și de lipsa locuințelor accesibile. Scânteia care a declanșat valul de proteste a fost evacuarea lui Maricarmen Abascal, o femeie în vârstă de 87 de ani, dintr-un apartament din Madrid în care locuise timp de șapte decenii, după ce noii proprietari i-au triplat chiria. Femeia a murit la spital câteva săptămâni mai târziu, cazul ei devenind un simbol al crizei imobiliare.

Datele portalului imobiliar Idealista arată că, în luna octombrie, chiria medie lunară pentru un apartament de 50 de metri pătrați în Madrid a ajuns la 1.170 de euro, în condițiile în care salariul mediu brut în Spania este de aproximativ 2.460 de euro. Astfel, aproape jumătate din venituri merg doar pe chirie, depășind cu mult pragul de 30% recomandat de experți.

„Situația locuințelor este revoltătoare. Costul actual al vieții raportat la salarii este complet nesustenabil”, a declarat Olga Domingo, o profesoară de 37 de ani prezentă la protestul din Madrid.

La rândul său, Gonzalo Alvarez, un tânăr de 27 de ani care lucrează în vânzări și este voluntar într-un sindicat al chiriașilor, a explicat că plătește 1.000 de euro pe lună împreună cu partenera sa pentru un apartament mic în cartierul Arganzuela, sumă care înghite jumătate din salariile lor înainte de plata utilităților.

„Este o nebunie totală… cu mâncarea, electricitatea, apa, gazul. Trebuie să strângi o sumă exorbitantă de bani ca să poți cumpăra o casă. Cu aceste salarii, este complet imposibil”, a mărturisit tânărul.

Miza politică a grevei. Dispută dură între premierul Sanchez și opoziție înainte de alegeri

Greva generală – prima organizată în Spania din anul 2012 – are loc într-un context politic extrem de tensionat, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare anticipate convocate pentru 29 noiembrie, după ce parlamentul a respins planul de reformă a locuințelor propus de premierul socialist Pedro Sanchez.

Spre deosebire de conflictele sociale din trecut, actualul executiv de la Madrid a încurajat deschis protestul. Pedro Sanchez și miniștrii săi i-au îndemnat pe muncitori să oprească lucrul pentru a cere locuințe accesibile.

„Ziua voastră de muncă de opt ore. Pensia voastră. Sănătatea publică… Acestea au fost cuceriri colective”, a scris premierul pe rețelele sociale, lăudând mobilizarea sindicală.

În schimb, opoziția conservatoare din Partidul Popular (PP), creditată cu prima șansă în sondaje, a acuzat guvernul că instrumentalizează greva în scop electoral. Liderul PP, Alberto Nunez Feijoo, a catalogat greva generală drept „o prostie” și a numit sindicatele „mafie” și „gunoaie”, în timp ce purtătorul de cuvânt Miguel Tellado a susținut că executivul încearcă să sperie alegătorii în privința formării unui viitor guvern de dreapta. Premierul Sanchez a replicat la televiziunea spaniolă:

„Ceea ce este o prostie este să pui la îndoială dreptul muncitorilor la grevă”.

Impactul grevei asupra economiei

Protestele au provocat blocaje majore în trafic pe principalele artere din jurul orașelor Madrid și Barcelona, iar serviciile publice au fost grav perturbate. Liderul sindicatului UGT, Pepe Alvarez, a salutat succesul acțiunii cu o participare „masivă”, iar Unai Sordo, liderul sindicatului CC OO, a apreciat prezența ca fiind „foarte semnificativă”.

Datele operatorului Red Electrica au indicat o scădere a consumului industrial de energie electrică cu 7,5% în primele ore ale zilei de miercuri, un indicator important al amplorii protestului, deși sub nivelul de peste 15% înregistrat la greva generală de acum 14 ani.

Pe de altă parte, mediul de afaceri a criticat dur acțiunea sindicală. Miguel Garrido, vicepreședintele principalei asociații patronale spaniole (CEOE), a subliniat că firmele nu poartă vina pentru scumpirea locuințelor:

„Aceasta nu este o grevă din motive legate de muncă, ci mai degrabă din motive politice, și este strâns legată de convocarea alegerilor anticipate”.