Fratele lui Viktor Orban și partenera sa, arestați preventiv

Aron Orban și partenera sa au fost arestați preventiv pentru o lună. Cei doi sunt suspectați de implicare într-o rețea care ar fi ajutat peste 100 de cetățeni vietnamezi să ajungă în Europa de Vest, prin Ungaria.

În același dosar, un alt suspect a fost plasat sub supraveghere judiciară. Acesta nu poate părăsi țara timp de patru luni și va purta un dispozitiv electronic de monitorizare. Un al patrulea suspect va fi cercetat în libertate, scrie Telex.

Cum funcționa afacerea cu vize

Potrivit anchetatorilor, Aron Orban și asociații săi ar fi ajutat, pe parcursul mai multor luni din 2024, cetățeni vietnamezi să ajungă în Europa de Vest, folosind Ungaria ca țară de tranzit. Suspecții ar fi intervenit în procesul de obținere a vizelor prin intermediul reprezentanțelor diplomatice ungare. În schimbul acestor servicii, ei le-ar fi solicitat cetățenilor vietnamezi o așa-numită taxă de recrutare. Ulterior, banii ar fi fost împărțiți între membrii grupului. Din informațiile obținute până acum de autorități, peste 100 de cetățeni vietnamezi ar fi beneficiat de aceste servicii.

Fratele fostului premier și complicii săi sunt suspectați de trafic de influență și trafic de migranți, comis în scop lucrativ și în cadrul unei asocieri infracționale.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a suspecților invocând gravitatea faptelor, dar și legăturile numeroase pe care aceștia le au în străinătate. Dacă acuzațiile vor fi dovedite, cei implicați riscă pedepse cuprinse între cinci și zece ani de închisoare. Instanța a decis arestarea celor doi din cauza riscului ca aceștia să influențeze administrarea probelor.

Fratele lui Viktor Orban, adus în cătușe la tribunal

Aron Orban și ceilalți suspecți au fost transportați miercuri dimineață la instanță cu mașini separate ale poliției. Aceștia au fost conduși în clădire încătușați. Partenera acestuia și-a acoperit fața cu haina, în timp ce fratele fostului premier nu a încercat să se ascundă de jurnaliști. El a refuzat însă să răspundă întrebărilor.

După ședința de judecată, avocata lui Aron Orban a declarat pentru Telex că acesta a dat declarații în dosar. Ea susține însă că nu există suficiente probe care să justifice arestarea preventivă.

„Este absurd să existe riscul de fugă, de ascundere, de influențare sau chiar de dispariție a probelor într-un caz în care el însuși a contactat autoritățile în scris și s-a oferit să pună totul la dispoziție în cadrul procedurii, să fie prezent și să prezinte probe”, a declarat avocata.

Potrivit acesteia, Aron Orban contactase autoritățile cu câteva săptămâni înainte de reținere. El le-ar fi transmis datele sale de contact, locurile în care urma să se afle și informații despre documentele deținute în locuință și la sediul firmei.

Viktor Orban a susținut, într-o postare pe Facebook, că el este adevărata țintă a anchetei, iar fratele său este doar un instrument. Avocata a respins însă ideea că fostul premier ar avea vreo legătură cu acuzațiile din dosar.

„Numele său nici măcar nu apare în acestea”, a precizat avocata.

Ancheta a prins amploare după alegerile din aprilie

Investigația a început în 2024, însă, potrivit Telex, anchetatorii au făcut puține progrese în primele luni. Publicația ungară scrie că, inclusiv în februarie 2025, în numele unei firme în care Aron Orban avea interese, erau încă încasate sume de bani de la cetățeni vietnamezi. Acestora li se promitea sprijin pentru obținerea vizelor și găsirea unui loc de muncă.

Ancheta a prins amploare abia după alegerile din aprilie 2026. Inițial, doi dintre asociații lui Orban au fost reținuți, însă fratele fostului premier a rămas în libertate.

Luni, 9 noiembrie, forțele antiteroriste au descins la o proprietate din Fotliget, care avea legături cu firma lui Aron Orban. În urma unei operațiuni desfășurate în Budapesta, Fot și Dunakeszi, autoritățile au reținut patru persoane, printre care și fratele fostului premier.

Jurnaliștii de la Telex au început să investigheze afacerile cu vize ale lui Aron Orban după apariția, în octombrie 2024, a unei înregistrări audio. În aceasta, fratele lui Viktor Orban discuta cu David Hejj, un apropiat al fostului premier, chiar în sediul Cabinetului prim-ministrului. Conversația indica faptul că Aron Orban și asociații săi erau implicați în obținerea unor vize, dar întâmpinau probleme deoarece anumite cereri erau blocate de autorități.