Fratele lui Viktor Orban, reținut pentru trafic de persoane. Reacția fostului premier: Este o vânătoare politică de vrăjitoare

Áron Orbán, fratele fostului premier maghiar Viktor Orbán, a fost reținut de autoritățile de la Budapesta. Acuzația principală din acest dosar penal este în spectrul traficului de persoane.

Informația referitoare la această reținere a fost comunicată de actualul premier al Ungariei, Péter Magyar. Șeful executivului a făcut anunțul pe platforma X. El a citat o serie de relatări din presa locală.

„Conform relatărilor din presă, fratele lui Viktor Orbán, Áron Orbán, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane”, a scris premierul maghiar pe rețeaua socială.

Péter Magyar a oferit și detalii despre instituțiile implicate în instrumentarea cazului. El a confirmat că ancheta se află în plină desfășurare.

„Oficiul Național de Recuperare și Protecție a Activelor, alături de Biroul Național de Investigații, continuă ancheta”, a precizat actualul șef al guvernului.

„Viktor Orbán a confirmat că autoritățile de anchetă l-au luat în custodie pe fratele său mai mic, Áron Orbán. Fostul prim-ministru, ca de obicei, a început imediat să arate cu degetul spre alții și, ca un luptător de stradă „brav” cum pretinde că este, s-a pus instantaneu în postura de victimă. „Cum seamănă omul, așa va secera…”.

Orbán: „Fratele meu este folosit pentru a se ajunge la mine”

Reacția lui Viktor Orbán a apărut la scurt timp. El a folosit aceeași rețea de socializare pentru a răspunde acuzațiilor. Fostul premier a catalogat demersul autorităților drept o persecuție politică evidentă.

Orbán a acuzat folosirea unor practici opresive, similare celor din perioada comunistă. Fostul premier a adus în discuție un eveniment politic programat pentru ziua respectivă. El s-a referit la audierile privind arhivele fostei poliții secrete maghiare.

„Astăzi, guvernul ar trebui să dea socoteală în fața Comisiei de Securitate Națională cu privire la gestionarea arhivelor poliției secrete din perioada comunistă”, a reacționat Viktor Orbán.

El a acuzat guvernul Magyar de încercarea de a acoperi acest subiect sensibil printr-un scandal de presă.

„Totuși, în loc să fie supus examinării, acesta recurge la persecuție politică pentru a deturna atenția. (…) Este o vânătoare politică de vrăjitoare.”, a adăugat fostul prim-ministru.

Orban a subliniat că obiectivul real al anchetei îl reprezintă propria sa persoană, nicidecum fratele său.

„Ori de câte ori guvernul se află într-o situație stânjenitoare, recurge la tacticile poliției secrete din epoca comunistă. Scopul acestui joc politic murdar este eliminarea oponenților și instituirea unui stat cu partid unic. Eu sunt adevărata țintă. Fratele meu mai mic este folosit pur și simplu pentru a ajunge la mine”, a conchis Orbán în mesajul său public.