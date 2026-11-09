Curent fără factură pentru biserici și mănăstiri. Neregulile de la Hidroelectrica au ajuns la Parchet

Curtea de Conturi a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, după ce a descoperit mai multe nereguli la Hidroelectrica. Compania de stat a furnizat energie electrică către mai multe firme și biserici fără să emită facturi. În plus, pentru aproape 1.500 de clienți non-casnici nu au fost găsite documente contractuale.

Sesizarea a fost transmisă procurorilor pe 19 octombrie 2026, în urma unui nou control al Curții de Conturi. Auditorii au verificat dacă Hidroelectrica a remediat problemele identificate în 2022, scrie HotNews, citat de Profit.ro. Potrivit instituției, compania nu a pus în aplicare o mare parte dintre măsurile impuse în urma verificărilor anterioare.

Energie electrică de milioane de lei, livrată fără facturi

În urma controlului din 2022, Curtea de Conturi a descoperit că Hidroelectrica furnizase energie electrică fără să factureze cel puțin 20 de companii și biserici. Valoarea energiei nefacturate era de aproximativ 8 milioane de lei, la care se adăuga TVA de 1,3 milioane de lei. În total, era vorba despre aproximativ 9,1 milioane de kWh de energie electrică. Printre beneficiarii identificați se numărau firme precum Vast Băița Plai SRL, Băița SA, ArcelorMittal Tubular Products SRL și Romaero SA. Pe listă figurau și instituții religioase, printre care Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Mănăstirea Secu și Parohia Mănăstirea Suzana.

La acel moment, auditorii au cerut Hidroelectrica să extindă verificările asupra contractelor încheiate în perioada 2019-2021. Compania trebuia să identifice toate situațiile în care energia fusese livrată, dar nu și facturată.

De asemenea, trebuiau analizate datoriile clienților, penalitățile de întârziere și eventualele prejudicii care urmau să fie recuperate.

Documente lipsă pentru aproape 1.500 de clienți

Noile verificări au arătat că Hidroelectrica nu a reușit să clarifice situația tuturor contractelor. Din cei 2.429 de clienți non-casnici identificați pentru perioada 2019-2021, în cazul a 1.486 nu au fost găsite documentele care justificau relația comercială cu furnizorul. Auditorii au constatat că verificările interne nu au acoperit întregul portofoliu de clienți.

Curtea de Conturi a criticat și modul în care Hidroelectrica și-a gestionat evidențele contractuale. Lipsa unor informații complete a îngreunat identificarea locurilor de consum și verificarea facturilor emise.

Sute de clienți au primit facturile cu întârzieri de peste un an

Controlul a scos la iveală și întârzieri mari în facturarea energiei electrice. În perioada 2023-2024, Hidroelectrica a emis facturi cu întârzieri de peste 12 luni pentru 859 de clienți, printre care companii, asociații și instituții religioase. Pentru 283 dintre aceștia, facturile au fost emise la mai mult de 20 de luni după livrarea energiei.

Auditorii au identificat inclusiv cazuri în care clienții au părăsit portofoliul Hidroelectrica fără să își achite datoriile. Unele sume nu au mai putut fi recuperate, deoarece firmele respective au fost radiate. La sfârșitul anului 2024, Hidroelectrica avea de încasat creanțe de aproximativ 1,16 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 479 de milioane de lei reprezentau datorii restante.