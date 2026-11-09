Nicușor Dan, executat silit de Primăria Predeal. Președintele a ajuns pe lista datornicilor pentru câteva sute de lei

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns pe lista persoanelor vizate de executare silită pentru neplata impozitelor locale. Primăria Predeal a demarat procedura de poprire pentru restanțele aferente unui teren deținut de șeful statului în stațiunea montană. Datoria indicată în documentele prezentate public în februarie 2026 era de doar 280,52 lei, însă obligațiile fiscale neachitate au determinat autoritățile să înceapă procedurile legale de recuperare a banilor.

Nicușor Dan, pe lista datornicilor din Predeal

Numele președintelui apare într-un anunț colectiv publicat de Primăria Predeal la 20 octombrie 2026. Documentul cuprinde 161 de contribuabili pentru care administrația locală a început procedurile de înființare a popririi.

Potrivit Ziarului Financiar, care citează publicațiile locale Bună Ziua Brașov și Brașovenii.ro, Nicușor Daniel Dan figurează la poziția 83 pe lista persoanelor vizate.

Adresa de înființare a popririi a fost emisă încă din 7 septembrie 2026, iar documentele fiscale au fost considerate comunicate la 5 noiembrie, prin procedura de comunicare prin publicitate.

Demersurile autorităților locale au început însă mai devreme. În decembrie 2025, Primăria Predeal emisese deja o somație și un titlu executoriu pentru recuperarea obligațiilor fiscale restante.

Un teren cumpărat cu aproape 180.000 de euro, în centrul executării silite

Datoria este legată de un teren din Predeal, achiziționat de Nicușor Dan în anul 2007.

Proprietatea figurează în declarația sa de avere cu o suprafață de 7.460 de metri pătrați. Președintele a declarat anterior că a plătit pentru teren între 170.000 și 180.000 de euro. O parte din bani au provenit dintr-un credit bancar de 100.000 de euro, contractat pentru achiziția proprietății.

În februarie 2026, obligațiile fiscale asociate terenului se ridicau la 280,52 lei. Din această sumă, 138,46 lei reprezentau restanțe din anii anteriori.

Președintele a recunoscut că are impozite restante

Situația fiscală a lui Nicușor Dan nu este una nouă. În luna martie 2026, președintele a fost întrebat de jurnaliști dacă și-a achitat taxele pentru terenul din Predeal. Șeful statului a recunoscut atunci că înregistrează în continuare restanțe și că mai are obligații neachitate și pentru un autoturism rămas la Făgăraș.

„Sunt încă restant și cu mașina care a rămas la Făgăraș, și cu terenul de la Predeal”, declara Nicușor Dan la 26 martie 2026.

Tot atunci, președintele a oferit explicații despre achiziția terenului, precizând că a continuat să achite ratele creditului contractat în urmă cu aproape două decenii. Potrivit declarațiilor sale, până în martie 2026 achitase aproximativ 72.000 de euro din împrumutul bancar.

Ce presupune executarea silită pentru neplata impozitelor

În cazul contribuabililor care nu își achită obligațiile fiscale, autoritățile locale pot începe procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor datorate bugetului. Procesul presupune emiterea unei somații și a unui titlu executoriu, iar ulterior poate fi aplicată poprirea asupra conturilor bancare sau a veniturilor.

În cazul lui Nicușor Dan, informațiile publicate confirmă demararea procedurii de poprire, dar nu și recuperarea efectivă a datoriei. Deși suma este redusă, cazul atrage atenția prin faptul că persoana vizată ocupă cea mai înaltă funcție în stat.