VIDEO George Simion, atac la Ursula von der Leyen în ziua vizitei la București. Anunță proteste chiar și fără autorizație: Europa nu este a voastră

George Simion a lansat un atac la adresa Ursulei von der Leyen, chiar în ziua vizitei aceseia la București. Într-un videoclip publicat pe Facebook, Simion i-a acuzat pe liderii europeni de implicare în anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și în arestarea lui Călin Georgescu. Totodată, a anunțat că mitingul programat sâmbăta aceasta, în fața Parlamentului, va avea loc chiar și fără autorizație.

„Am un mesaj pentru Ursula, care a venit să dicteze supușilor ei astăzi la București. Aici în fața Parlamentului României, chiar dacă le dai tu voie, chiar dacă nu le dai voie, sâmbătă românii care nu sunt slugile tale, vor fi câtă frunză, câtă iarbă”, a transmis Simion.

George Simion îi acuză pe liderii europeni de implicare în anularea alegerilor

Liderul AUR și-a continuat discursul cu acuzații la adresa oficialilor europeni, pe care îi consideră responsabili pentru anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și arestarea lui Călin Georgescu.

„Suntem în fața Parlamentului României și Ursula von der Leyen, Guy Verhofstadt și alții care vor veni să dea lecții de democrație, trebuie să audă un singur lucru. L-ați închis pe cel care a câștigat alegerile prezidențiale pentru că vi se ducea naiba șandramaua globalistă. Nu puteți prin acte totalitare să supuneți majoritatea românilor.”

Simion anunță că mitingul de sâmbătă va avea loc chiar și fără autorizație

George Simion a vorbit și despre manifestația programată pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor din București. Liderul AUR susține că protestul va avea loc indiferent de decizia autorităților.

„Încercați să nu oferiți autorizații, n-avem nevoie de autorizații, dar eu ca român, mă voi preocupa de bunăstarea și de siguranța fiecărui conațional de al meu. Nu ne lăsăm intimidați, nu ne lăsăm supuși.”

Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a manifestației. Decizia a venit după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au semnalat riscuri privind ordinea publică și posibile incidente violente.

Simion a precizat că manifestația va începe sâmbătă, de la ora 13:00, făcând referire și la ora 14:00 pentru adunarea din Parcul Izvor. El a mai anunțat organizarea a aproximativ 150 de manifestații, conferințe și dezbateri.

„Europa nu este a voastră. Ursula, Ghi și alții trebuie să plece, pa”, și-a încheiat liderul AUR mesajul.

Ursula von der Leyen, întâlniri cu Nicușor Dan și Luca Niculescu

Declarațiile lui George Simion vin în ziua în care președinta Comisiei Europene efectuează o vizită oficială în România, în cadrul unui turneu dedicat regiunii Mării Negre.

Discuțiile vor viza securitatea europeană, în special situația din regiunea Mării Negre, competitivitatea economică, energia și extinderea Uniunii Europene.