Atacurile cu drone o aduc pe Ursula von der Leyen la București. Agenda vizitei europene pe Flancul Estic

Ursula von der Leyen ajunge luni la București. Președinta Comisiei Europene va discuta cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu. Vizita este motivată de atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Întâlniri cu Nicușor Dan și Luca Niculescu

Președintele Nicușor Dan o va primi pe șefa Comisiei Europene la ora 15:30. Oficialii Administrației Prezidențiale au confirmat că întâlnirea face parte dintr-un turneu regional strategic. Cei doi lideri vor susține declarații de presă comune la ora 17:00.

Mai târziu, la ora 17:45, Ursula von der Leyen are programată o discuție oficială cu premierul Luca Niculescu.

Turneul diplomatic va continua marți cu o vizită la Varna, în Bulgaria. Șefa Comisiei Europene va discuta cu premierul bulgar Radev și va vizita Academia Navală „Nikola Vaptsarov”.

Miercuri, oficialul european va zbura spre Antalya, Turcia. Ea va participa la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP 31). Deplasarea se va încheia cu reuniuni la nivel înalt programate joi și vineri la Dublin, în Irlanda.

Marea Neagră, cea mai periculoasă rută maritimă

Politico a dezvăluit detaliile acestui turneu european sub o relativă secretomanie. Unele birouri ale comisarilor europeni nu au primit informații oficiale despre această călătorie. De asemenea, nu este clar dacă alți lideri europeni importanți o vor însoți în regiune.

Deplasarea vine pe fondul tensiunilor majore de securitate de pe Flancul Estic al NATO. Atacurile constante au transformat Marea Neagră în cea mai periculoasă rută maritimă din lume, scrie news.ro. Aliații NATO și-au intensificat deja misiunile de supraveghere în zonă.

Măsura vine după ce șapte nave comerciale au fost lovite de drone militare în ultima lună. Bilanțul indică doi marinari morți și alte 25 de persoane date dispărute.

România acuză Rusia, Bulgaria ezită

Pozițiile statelor din regiune diferă în fața acestor acte de agresiune. România a acuzat direct Rusia pentru loviturile de dronă. Oficialii de la București avertizează că Moscova aduce războiul din Ucraina periculos de aproape de teritoriul NATO.

Bulgaria, în schimb, evită o acuzație oficială la adresa regimului de la Kremlin. Guvernul de la Sofia a transmis doar că dronele au sosit dintr-o „direcție estică”.