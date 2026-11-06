Ursula von der Leyen se vede luni cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Contextul vizitei

Conform Politico, care citează surse din cadrul Comisiei Europene, vizita Ursulei von der Leyen va avea loc în România și Bulgaria.

Rami Cristescu - senior editor
Ursula von der Leyen se vede luni cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Contextul vizitei

Nicușor Dan și Ursula von der Leyen; foto: presidency.ro

Conform Politico, care citează surse din cadrul Comisiei Europene, vizita Ursulei von der Leyen va avea loc în România și Bulgaria.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este primită la Palatul Cotroceni luni dimineață, pe 9 noiembrie, la ora 15:30, de către președintele României, Nicușor Dan, conform agendei șefului statului. Întrevederea vine în contextul în care Ursula von der Leyen face o vizită în zona Mării Negre.

UPDATE: Ursula von der Leyen se va vedea luni și cu premierul Luca Niculescu, pe lângă întrevederea cu Nicușor Dan, a anunțat Comisia Europeană într-un briefing de presă. Marți, șefa CE se va duce în Bulgaria, unde se va vedea cu premierul Radev.

Știrea inițială:

Conform Politico, care citează surse din cadrul Comisiei Europene, vizita Ursulei von der Leyen va avea loc în România și Bulgaria. Aceasta vine în contextul înmulțirii incidentelor cu drone în Marea Neagră.

„Este acum cea mai periculoasă rută maritimă din lume”, a declarat unul dintre oficialii citați de sursa citată. Von der Leyen ajunge în România și Bulgaria după ce va participa la summitul privind clima COP din Turcia.

Nicușor Dan a vorbit pe final de octombrie despre un „proces de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”

Doar în luna octombrie, nouă nave au fost lovite în Marea Neagră, în apropierea coastelor României și Bulgariei. 34 de marinari au fost declarați morți sau dați dispăruți, scrie Reuters conform Mediafax.

În 23 octombrie, după ce o dronă a lovit o navă aproape de Constanța, Nicușor Dan a ieșit public cu o declarație de presă în care vorbea despre agresiunea rusă la adresa Ucrainei.

„(…) am avut o ședință a CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a Comitetului NATO dedicat situației. Vom avea echipamente specializate și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a spus președintele atunci.

Atunci, Ursula von der Leyen lansa un mesaj de îngrijorare referitor la incidentul din Marea Neagră.

„Profund alarmată de o nouă escaladare rusă în Marea Neagră. O navă civilă cu echipaj ucrainean și azerbaidjan a fost lovită în largul coastei României. Aceste atacuri nesăbuite vizează vieți nevinovate și sfidează deschis dreptul internațional. Gândurile mele sunt alături de familia și cei dragi ai marinarului care a fost ucis. Și alături de familiile celor trei membri ai echipajului care sunt încă dați dispăruți. Recunoștința mea se îndreaptă către echipele de salvare care lucrează neobosit pentru a-i găsi”, scria von der Leyen pe X.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro