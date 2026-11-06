VIDEO Accident de autocar lângă granița cu Elveția: cel puțin doi morți și 13 răniți. Un elicopter, mobilizat pentru victimele grave

Autocarul, în care se aflau 43 de persoane, între care 15 minori, a traversat șoseaua și a lovit un copac, în comuna Lent, nu departe de granița cu Elveția.

Liliana Vornicu
VIDEO Accident de autocar lângă granița cu Elveția: cel puțin doi morți și 13 răniți. Un elicopter, mobilizat pentru victimele grave

Sursa foto: captură BBC

Autocarul, în care se aflau 43 de persoane, între care 15 minori, a traversat șoseaua și a lovit un copac, în comuna Lent, nu departe de granița cu Elveția.


Un autocar cu 43 de oameni la bord a părăsit carosabilul vineri dimineață, în estul Franței, aproape de frontiera elvețiană. Accidentul s-a soldat cu cel puțin doi morți și 13 răniți. Autoritățile locale și membri ai Guvernului francez au reacționat, decesele nu au fost confirmate oficial.

Locul tragediei și pasagerii

Accidentul s-a petrecut în comuna Lent, aflată la nord-est de Lyon și la circa 55 de kilometri de granița cu Elveția, potrivit BBC.

Dintre cele 43 de persoane transportate, 15 erau minori, arată BFMTV. Televiziunea mai precizează că, pe lângă cei doi morți și cei 13 răniți, trei oameni au ajuns de urgență la spital.

Elicopter pentru victimele grave

Echipele de urgență au ajuns la fața locului, iar un elicopter a fost adus pentru ca răniții cu leziuni grave să fie duși la un spital de specialitate, conform BBC.

Primarul Yves Cristin le-a spus jurnaliștilor francezi că două dintre victime erau în stop cardiac.

Un autocar interurban, cu elevi la bord

Prefectura locală a precizat că vehiculul implicat era un autocar interurban. Ministrul Educației, Edouard Geffray, a spus că, după toate aparențele, autocarul transporta elevi.

Atât prefectura din Ain, cât și ministrul au vorbit despre „mai multe victime”. Geffray le-a transmis reporterilor că se gândește la „elevii implicați în accident” și a adăugat că este „întotdeauna dificil când copiii noștri sunt victime ale unor accidente de această natură”.

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că se afla pe drum spre locul accidentului.

Decese încă neconfirmate de autorități

Reuters relatează că BFM TV a difuzat o imagine în care se vede un autocar alb cu albastru, aplecat într-un șanț de la marginea șoselei, cu mulți oameni strânși în jurul lui.

Televiziunea a anunțat două victime, dar un purtător de cuvânt al agenției de protecție civilă a spus pentru același post că nu poate confirma decesele. Nici prefectura nu a putut confirma vreun deces, a declarat aceasta pentru Reuters.

Primarul nu își explică ieșirea de pe drum

Pentru presa franceză, Yves Cristin a spus că autocarul „a ieșit de pe șosea și a lovit un copac din șanț”.

La BFMTV, primarul din Lent a descris mai pe larg cum s-a produs accidentul, pe care nu și-l poate explica.

„Este o tragedie cumplită care lovește comuna noastră. Accidentul s-a produs într-un punct al drumului unde nu există dificultăți majore.

Drumul era ușor umed și nu se înțelege de ce autocarul a ieșit de pe carosabil, a traversat șoseaua și a ajuns în șanțul de pe partea opusă. Din păcate, în calea sa se afla un copac, iar acest copac a făcut ca accidentul să fie atât de grav”, a declarat edilul pentru BFMTV.

 

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