Nou scandal în Spania, după tragedia feroviară de la Urda. Parchetul European extinde ancheta asupra fondurilor pentru trenul de mare viteză Madrid-Sevilla

Parchetul European (EPPO) a declanșat o a doua investigație oficială în Spania, vizând posibile nereguli și fraude în gestionarea fondurilor europene alocate pentru întreținerea și modernizarea liniei de mare viteză Madrid-Sevilla, în urma tragicului accident produs la sfârșitul lunii octombrie 2026.

Parchetul European (EPPO) a anunțat oficial, prin intermediul unui comunicat de presă publicat pe site-ul oficial EPPO, că desfășoară măsuri de anchetă de amploare în Spania. Procurorii europeni au efectuat percheziții și verificări la sediile mai multor instituții cheie, printre care Administratorul de Infrastructură Feroviară (ADIF), Agenția de Siguranță Feroviară de Stat (AESF) și Curtea de Conturi a Spaniei.

Această nouă acțiune vine ca o continuare directă a investigațiilor legate de utilizarea fondurilor Uniunii Europene destinate renovării și upgradării sistemelor de semnalizare, comunicații și siguranță feroviară pe ruta Madrid-Sevilla. Investigația căpătă o importanță deosebită în contextul accidentului feroviar tragic înregistrat la 28 octombrie 2026 în apropierea localității Urda, situată în provincia Toledo.

Deschiderea unei anchete ex officio

Investigația actuală a fost deschisă de EPPO din proprie inițiativă (ex officio), procurorii europeni beneficiind de sprijinul logistic și operațional al Unității Centrale Operative din cadrul Gărzii Civile din Spania (Unidad Central Operativa – UCO).

Reprezentanții Parchetului European au subliniat caracterul excepțional al acestei comunicări publice, decizia fiind luată exclusiv din cauza interesului public major stârnit de evenimente. Autoritățile au precizat însă că, pentru moment, nu vor fi furnizate detalii suplimentare pentru a nu periclita rezultatul investigațiilor în curs.

Precedente îngrijorătoare pe aceeași rută feroviară

Această acțiune nu este una izolată. Potrivit datelor furnizate de instituție, o altă investigație preliminară referitoare la aceeași linie feroviară de mare viteză fusese deja lansată de EPPO în martie 2026. Acumularea de suspiciuni privind posibila deturnare sau utilizare frauduloasă a fondurilor europene ridică semne de întrebare majore cu privire la modul în care au fost derulate contractele de mentenanță și modernizare pe această rută critică.

Înființat ca organism independent de parchet al Uniunii Europene, EPPO are responsabilitatea esențială de a investiga, a exercita acțiunea penală și a trimite în judecată persoanele responsabile de infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale blocului comunitar, de la fraudă și corupție până la deturnare de fonduri structurale sau de investiții.