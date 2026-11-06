Cațavencii.ro: Cercetătorul Rogobete

E fiert pe reformă, face experimente în sănătate. Sună la spitale de stat și încearcă să obțină programări la neurologie pentru bunica lui imaginară, inventată special pentru această operațiune.
Dacă își modifică și vocea, vorbind ba pițigăiat, ba gros, n-ar fi exclus să ia anul viitor Nobelul pentru medicină.
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