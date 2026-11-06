Tom Ford, designerul care a schimbat regulile parfumeriei de lux

Tom Ford s-a remarcat prin pasiunea pentru modă și cinema, dar și prin interesul pentru arhitectură, design și parfumerie. El concepe parfumul ca pe o formă de expresie, nu ca pe o compoziție sau un accesoriu; reușește astfel să transforme fiecare parfum într-o operă de artă unică, într-o semnătură olfactivă care devine atât de puternică încât rămâne mult timp în memorie după ce prezența sa a dispărut.

Tom Ford – lux olfactiv, identitate vizuală și curajul de a redefini regulile

Tom Ford și-a creat propriul brand în 2005, după o carieră importantă în modă, iar în 2006 a lansat Black Orchid, un parfum celebru și seducător, cu note de trufe negre, ylang-ylang, orhidee neagră și patchouli. Un an mai târziu, în 2007, a apărut colecția Private Blend, prin care designerul a început să exploreze compoziții mai experimentale și ingrediente specifice parfumeriei de lux.

Un alt parfum cunoscut al brandului este Ombré Leather, construit în jurul unui acord de piele neagră, completat de cardamom, iasomie și patchouli. Are o eleganță sobră și o intensitate care îl fac ușor de recunoscut, iar flaconul negru, cu un design simplu, se potrivește cu caracterul lui.

La Tom Ford există și parfumuri cu note proaspete de citrice, care au sticle albăstrui și un caracter mai relaxat. Costa Azzurra este un parfum inspirat de atmosfera Mediteranei, cu note de lămâie, mandarină, chiparos și lavandă, care se îmbină cu accente lemnoase de vetiver și stejar. Flaconul elegant cu striații rafinate și detalii aurii, completează foarte frumos această compoziție.

Tom Ford Private Blend – o colecție emblematică a parfumeriei de lux

Colecția Private Blend este renumită în lume și cuprinde cele mai bune parfumuri din toate timpurile la acest brand. Un exemplu este Soleil Blanc care este un parfum unisex, cu aromă de cocos, ylang-ylang și cardamom. Acesta este unul dintre cele mai bune parfumuri ale colecției, deși pare să fie mai mult feminin decât masculin. Parfumul este în stil tropical, conține și arome de iasomie, boabe de tonka, tuberoză, bergamotă și coco de mer.

Un alt parfum foarte iubit al colecției este Lost Cherry, lansat în 2018. Are note de cireșe negre, lichior de cireșe și migdale amare, care se îmbină cu trandafir turcesc și iasomie sambac, iar la bază se simt balsamul de Peru, boabele de tonka, lemnul de santal, vetiverul și cedrul. Este un parfum dulce și ușor amărui în același timp, care a devenit unul dintre cele mai cunoscute parfumuri ale colecției. Și flaconul, de un roșu intens, se potrivește cu ideea parfumului.

Parfumul său Oud Wood este o capodoperă sofisticată și în ziua de azi. Prin notele de Oud, lemn de santal, cardamom, vanilie și lemn de trandafir este atât de ușor de purtat și de special, încât te face să adori stilul său oriental cu accente incitante occidentale.

Tobacco Vanille este unul dintre primele parfumuri ale colecției Private Blend, lansat în 2007, și a rămas până azi unul dintre cele mai apreciate. Tom Ford s-a inspirat din atmosfera cluburilor londoneze pentru gentlemeni, iar parfumul începe cu frunze de tutun și condimente, continuă cu boabe de tonka, floare de tutun, vanilie și cacao și se încheie cu note de fructe uscate și acorduri lemnoase dulci.

În colecția Tom Ford pe Notino poți afla mai multe detalii despre această colecție și alte produse de lux de la acest brand, care includ și Tobacco Chocolat, un parfum unisex ambrat-gurmand lansat în 2026; acesta îmbină notele bogate de cacao cu aromele frunzelor de tutun, cu esențele de portocale, dulceața vaniliei și accentele lemnoase.

În colecția Private Blend, Tom Ford include doar parfumuri excepționale, unice, care nu pot fi încadrate într-un gen anume. Fiecare are o serie de ingrediente rare, foarte concentrate, combinate senzațional. Prin parfumul Neroli Portofino de pildă, Tom Ford își exprimă admirația pentru Marea Mediterană surprinzând lumina radiantă și briza marină a coastei Liguriei. Parfumul are note de chihlimbar, bergamotă italiană, neroli tunisian și floare de portocal din Sicilia.

Sticlele de parfum Tom Ford sunt foarte elegante, în nuanțe de negru, azuriu, roșu sau chihlimbar, cu un design minimalist, în forme cilindrice sau inspirate din stilul pieselor de șah. Unele parfumuri au sticla foarte groasă, cu o textură foarte asemănătoare cu ceramica. Pot fi parfumuri cu sticla mată sau cu sticla transparentă prin care se vede lichidul din interior. Capacele și finisajele diferă de la o colecție la alta, dar păstrează stilul elegant și minimalist al brandului.

Ambalajul fiecărui parfum este de asemenea special, robust și sofisticat, cu un design sobru, cu numele parfumului și elemente vizuale caracteristice brandului. Pe spate sunt trecute ingredientele, locul unde este fabricat parfumul, codul lotului și codul de bare.

Tom Ford a creat zeci de parfumuri extraordinare pentru bărbați carismatici, puternici și îndrăzneți dar și parfumuri pentru femei cu note florale, de patchouli și lemn de santal.