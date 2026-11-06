Jaf de peste un milion de euro în vila unei jurnaliste Observator din Portugalia. Cum a ajuns ancheta la un magazin de lux din Floreasca

Seiful de 137 de kilograme, dispărut din dormitor

Pe 7 decembrie 2025, jurnalista era plecată cu familia la Târgul de Crăciun. Alarma casei nu era pornită, pentru că vila se afla într-un complex rezidențial cu pază și camere de supraveghere.

Întoarsă acasă, Ana Maria Gheorghe a văzut pe podea una dintre gențile pe care le ținea de obicei în dormitor și a înțeles imediat ce s-a întâmplat, arată Observator.

„Când ne-am întors, imediat ce am deschis ușa, am văzut pe jos una dintre gențile mele, care în mod normal se afla în dormitor. Mi-am dat seama pe loc că cineva intrase în casă”, a povestit ea pentru Observator.

Hoții ar fi intrat prin terasă, unde au lăsat ușa deschisă și au demontat corpurile de iluminat. Din dormitorul matrimonial a dispărut un seif de 137 de kilograme, cu bijuterii, ceasuri și documente, iar din colecția jurnalistei lipseau și mai multe genți.

Geanta care a dus ancheta în România

Imediat după furt, cazul a ajuns în cercetarea poliției portugheze. Momentul decisiv a venit pe 15 septembrie 2026, la aproximativ nouă luni după spargere, când jurnalista a primit o notificare că pe o platformă de revânzare apăruse o geantă din piele de crocodil, un model foarte rar, produs în doar cinci exemplare.

„Am primit o notificare că fusese scoasă la vânzare o geantă din piele de crocodil. Am recunoscut-o imediat. Este un model extrem de rar, realizat în doar cinci exemplare, și avea inclusiv semnele de uzură pe care le știam foarte bine”, a declarat jurnalista.

Geanta, evaluată la peste 40.000 de euro, era oferită spre vânzare din România. Potrivit Observator, contul de pe care se vindea îi aparținea lui Claudiu Pătrașcu.

Reporterii, în rolul unei cliente

Jurnaliștii Observator au continuat investigația și l-au contactat pe Pătrașcu, prezentându-se drept o clientă interesată de o geantă exclusivistă.

Acesta le-ar fi arătat două modele, un Louis Vuitton Himalaya și un Hermès Birkin.

Ana Maria Gheorghe susține că geanta Birkin se număra printre bunurile dispărute din vila ei. Pentru Birkin ar fi cerut 15.000 de euro, iar pentru geanta Louis Vuitton 18.000 de euro. Reporterii au cerut dovezi de autenticitate, apoi au stabilit o întâlnire la magazinul de lux pe care Pătrașcu îl deține în zona Floreasca din București.

Poliția, la întâlnirea din Floreasca

Înainte de întâlnire, echipa Observator a trimis informațiile autorităților române, iar în caz s-a implicat Serviciul de Investigații Criminale din Capitală.

Discuția din magazin cu presupusul vânzător a fost întreruptă de un control al Poliției Economice, iar anchetatorii au ridicat cele două genți, conform aceleiași surse.

Perchezițiile din 5 noiembrie

Pe 5 noiembrie 2026, polițiștii au percheziționat locuința lui Claudiu Pătrașcu și a iubitei sale, Teodora, precum și magazinul de lux din București.

Potrivit Observator, anchetatorii au încercat să reconstituie drumul bunurilor. Au fost recuperate două genți, iar în casa suspecților ar fi fost găsite peste 50 de ceasuri și alte bunuri evaluate la peste 500.000 de euro.

Ce urmează în dosar

Pătrașcu și iubita lui au calitatea de suspecți în dosarul jafului din Portugalia. Anchetatorii trebuie să afle cum au ajuns bunurile în România și dacă persoanele implicate sunt vinovate.